Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 29 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:30 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:30 su Sky Uno continua la nuova edizione di “Italia’s got talent”, lo show dove Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich si trovano a valutare improbabili talenti che si propongono nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

The Who - Live in Hyde Park, ore 21:15 Sky Arte

Lo show registrato a Londra in occasione dei cinquant'anni di carriera del gruppo britannico The Who, capeggiato da Pete Townshend.

In search of: ai limiti del reale, ore 20:55 Blaze

Zachary Quinto, tra gli uomini più sexy del pianeta secondo People, ci accompagna alla scoperta delle risposte agli interrogativi più misteriosi. Presenze extraterrestri, spiritualità divine, civiltà sepolte ancora da scoprire, superpoteri, viaggio nel tempo e controllo della mente: ci aspetta un vero e proprio viaggio nell’oscuro!

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì ma non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista torna con il suo spettacolo. Diretto, senza orpelli, da solo sul palco di fronte al pubblico. Oltre alle battute immancabili che lo hanno reso uno dei comici romani più noti e amati.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. Mentre la dott.ssa Pixie visita due fratelli obesi che non riescono più a camminare e che devono essere operati allo stomaco per non morire, la dott.ssa Dawn segue una famiglia in cui tutti sono in sovrappeso.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20:55 National Geographic

Londra è una delle città più grandi al mondo. Grazie alla moderna tecnologia, sveliamo la storia della nascita e dello sviluppo della metropoli.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

La storia segreta del D-Day, ore 21:00 History

La ricostruzione di uno degli eventi che hanno cambiato il corso della Seconda Guerra Mondiale, raccontato attraverso le parole e le testimonianze degli ultimi sopravvissuti.

Amur: il fiume proibito, ore 21:10 Nat Geo wild

Un viaggio epico alla scoperta dell'Amur e delle creature che vivono lungo questo importante fiume asiatico. Il delta dell'Amur costituisce uno dei più ricchi ecosistemi della Terra. Specie artiche e subtropicali vivono fianco a fianco.

Serie TV in onda stasera

A discovery of witches - Il manoscritto delle streghe - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic parte stasera “A discovery of witches - Il manoscritto delle streghe”, la serie tv basata sulla trilogia di successo dell’autrice statunitense Deborah Harkness. Diana Bishop e Matthew Clairmont, lei strega, lui vampiro sono esseri da sempre contrapposti. Il ritrovamento di un vecchio manoscritto all’interno della biblioteca di Oxford porterà a una catena inarrestabile di eventi pronti a sconvolgere le vite di tantissime persone.

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 Fox

Su Fox vediamo la sesta stagione di “Le regole del delitto perfetto”, il thriller giudiziario con protagonista Annalise Keating, avvocato e docente di diritto penale. La donna è affiancata dai «Keating Five», cinque studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari, e dai suoi associati Bonnie e Frank.

Frankie Drake Mysteries, ore 21.00 Fox crime

A partire dalle 21:00, su Fox crime, rivediamo la prima stagione di “Frankie Drake Mysteries”, la serie tv canadese con protagonista Frankie Drake, titolare di un'agenzia investigativa nella Toronto degli anni '20. L’investigatrice si trova ad essere sospettata di un furto in una gioielleria.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime, rivediamo la seconda serie di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. La serie tv è valsa alla Lopez un People's Choice Awards come migliore attrice.

Legacies, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo la seconda stagione di “Legacies”, la serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall.

Proof, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 va in onda “Proof”, la serie con protagonisti Jennifer Beals, Matthew Modine e Joe Morton, cancellata dopo una sola stagione. Dopo la morte del figlio adolescente, il divorzio dal marito e un pessimo rapporto con sua figlia, la dottoressa Carolyn Tyler è persuasa da Ivan Turing, un inventore tecnologico e miliardario con il cancro, a indagare su casi soprannaturali.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:20 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Puppy Dog Pals, ore 20:50 Disney Junior

Alle 20:50 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

