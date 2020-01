Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 28 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 28 gennaio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Film commedia da vedere stasera in TV

A Modern Family, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Film commedia in prima visione TV diretto da Andrew Fleming, con Steve Coogan e Paul Rudd. Erasmus Brumble è un celebre chef, mentre Paul Morgan è un produttore televisivo e compagno di Erasmus. I due conducono una felice vita di coppia nella loro bella casa nel New Mexico, fino al giorno in cui un imprevisto sconvolge tutto. Bill, un bambino di dieci anni, si presenta alla loro porta sostenendo di essere il nipote di Erasmus, che effettivamente anni prima aveva avuto un figlio da una fugace relazione eterosessuale, perdendone però le tracce.

Una canzone per te, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia musicale diretta da Herbert Simone Paragnani, con Emanuele Bosi, Michela Quattrociocche, Agnese Claisse, Sergio Albelli e Alessandra Roca. Davide è un liceale carismatico e sicuro di sé. Leader della band Nais Nais, è fidanzato con Silvia, a cui ha promesso una canzone da tempo. Conteso anche da Irene e Veronica, si troverà a commettere una serie di errori.

The Ramen Girl - Un’americana a Tokyo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2008 diretto da Robert Allan Ackermann, con Brittany Murphy, Toshiyuki Nishida, Tammy Blanchard e Sohee Park. Abby è una studentessa americana fuori corso che arriva a Tokyo per stare accanto al suo fidanzato, il quale prontamente parte alla volta di Osaka. Lei però non lo segue, nella speranza che il ragazzo si ravveda e ritorni di sua volontà. Intanto è costretta a scontrarsi con qualche lavoretto di fortuna e il suo pessimo giapponese.

L'impiegato del mese, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una black comedy del 2004 con Matt Dillon, Steve Zahn e Christina Applegate. Nella stessa giornata lo sfortunato David perde lavoro e fidanzata, ma i guai non sembrano essere ancora finiti.

Scappo a casa, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2019 diretta da Enrico Lando, con Aldo Baglio, Jacky Ido, Benjamin Stender, Angela Finocchiaro e Dino Longo. Michele è un meccanico indolente che ama farsi bello con le auto dei suoi clienti. La sua unica preoccupazione consiste nel condurre una vita più spensierata possibile. Non solo: Michele è profondamente razzista nei confronti di tutte le minoranze e di tutti gli svantaggiati, ma il destino ha in serbo per lui uno scherzo beffardo. In viaggio di lavoro a Budapest, a causa di un incidente, l’uomo si ritrova senza documenti e di smartphone. Scambiato per un clandestino che cerca di entrare illegalmente in Europa, deve così affrontare un “calvario standard” fatto di stazioni di polizia e centri di (non) accoglienza.

Tanguy, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia francese del 2001 diretta da Étienne Chatiliez, con Sabine Azéma, André Dussollier e Eric Berger. Tanguy ha ventotto anni. È intellettualmente dotato e affascinante. Ha un solo problema: vive ancora con i genitori e non ha alcuna intenzione di andarsene di casa.

Ricchi ricchissimi praticamente in mutande, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1982 diretta da Sergio Martino, con Edwige Fenech, Pippo Franco, Lino Banfi, Renato Pozzetto e Adriana Russo. Nel corso di un processo vengono fuori le storie di tre personaggi. Un romano viene abbandonato dalla moglie che se ne va con una colonia di nudisti. Un imprenditore offre sua moglie a un ricchissimo arabo pur di firmare un contratto. Infine, il marito di una ricca signora viene raggirato da una sedicente capitana d'industria tedesca.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Devil's Knot - Fino a prova contraria, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico diretto da Atom Egoyan, con Reese Witherspoon, Colin Firth, Mireille Enos, James Hamrick e Christopher Higgings. Nel 1993 tre bambini vengono uccisi a Memphis. Grazie alla testimonianza di Vicki, la polizia arresta tre adolescenti, ma le prove a loro carico sono poche tra segreti, riti satanici e musica heavy metal. Un film che lascia col fiato sospeso, ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto.

La scelta di Sophie, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1982 diretto da Alan J. Pakula, con Peter MacNicol, Josef Sommer, Kevin Kline, Meryl Streep e Günther-Maria Halmer. La pellicola narra le vicende di un aspirante scrittore che fa la conoscenza di una coppia formata da un’immigrata polacca che è stata detenuta ad Auschwitz e un ragazzo ebreo. La donna nasconde un segreto che rivelerà al giovane scrittore. Tra i più famosi film sul tema dell’Olocausto, è valso l’Oscar come miglior attrice a Meryl Streep.

Made in Italy, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film diretto da Luciano Ligabue, con Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi e Filippo Dini. Riko lavora in una ditta di insaccati a Reggio Emilia. Ha una moglie, Sara, qualche avventura extra coniugale e un figlio che cerca l'autonomia dai genitori. Riko è fondamentalmente un uomo onesto, messo a confronto con un presente in cui la precarietà sembra essere diventata l'unica norma.

The judge, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico diretto da David Dobkin, con Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Billy Bob Thornton e Vincent D'Onofrio. Un avvocato torna nella sua città natale per i funerali della madre. Una volta sul posto, scopre che il padre, un giudice con cui ha rapporti molto freddi, è sospettato di omicidio.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Alla ricerca dell'Isola di Nim, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Film d’avventura americano del 2008 diretto da Mark Levin e Jennifer Flackett, con Jodie Foster, Abigail Breslin, Gerarld Butler, Christopher Baker e Peter Callan. Alexandra è una celebre scrittrice di libri per bambini, ma non è felice: vive sola e reclusa in casa, tormentata dalla sua insicurezza e dalle sue paure, e si relaziona col mondo esterno solo tramite il suo computer. Un giorno riceve una richiesta di aiuto da una sua piccola fan: il padre è scomparso sull’isola dove vivevano, e tanto basta ad Alexandra per accettare di uscire dal suo bozzolo e tentare di imbarcarsi in un’avventura. Finalmente, una vera.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Equalizer 2 - Senza perdono, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo e Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA che vive in un quartiere popolare di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio/suicidio, viene attirata in un tranello, Robert decide di rientrare in azione.

Mad Max: Fury Road, ore 21:14 Premium Cinema

Film d’azione diretto da George Miller, con Hugh Keays-Byrne, John Howard, Richard Norton, Zoë Kravitz e Melissa Jaffer. In un futuro imprecisato post-apocalittico la Terra è in mano ai predoni. Tra questi vi è Immortan Joe, che controlla la Cittadella con il pugno di ferro, finché la sua compagna e "Imperatrice" lo tradisce, portando con sé schiave e concubine del dittatore.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Frankenstein, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film di fantascienza del 2005 diretto da Kevin Connor, con William Hurt, Alec Newman, Donald Sutherland, Luke Goss e Julie Delpy. Trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Mary Shelley. Uno scienziato, ossessionato dall'idea dell'immortalità, crea in laboratorio un uomo artificiale.

Film di thriller da vedere stasera in TV

Vendetta: una storia d'amore, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2017 diretto da Johnny Martin, con Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Eliana Bateman, Deborah Kara Unger e Don Johnson. Una donna viene brutalmente stuprata e uccisa ma i suoi aggressori e assassini vengono in libertà. Un veterano della Guerra del Golfo decide di vendicare l’ingiustizia dando la caccia ai balordi.

