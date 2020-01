Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 18 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 18 gennaio, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Copperman, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film drammatico italiano per la regia di Eros Puglielli, con Luca Argentero, Antonia Truppo, Galatea Ranzi, Tommaso Ragno e Gianluca Gobbi. Anselmo è un uomo che viaggia nel mondo con l’innocenza di un bambino e il cuore di un leone. Abbandonato dal padre, che lui crede un supereroe, vive con la madre, che a forza di ripetergli quanto sia "speciale" se ne è convinto anche lui. E proprio come Forrest Gump ha conservato nel tempo una purezza infantile e il candore disarmante di chi non conosce la diffidenza. Il suo grande amore è Titti conosciuta a scuola alle 10, 34 minuti e 12 secondi di un giorno speciale e poi inghiottita da un'assenza troppo lunga. E poi c’è Silvano, il fabbro del paese, arrivato non si sa da dove, suo padre putativo e mentore. Uno che ha poche parole e una pistola. E che è diventato suo amico dalle 11 e 47 minuti del 12 aprile 1991. Grazie a lui, Anselmo diventa Copperman.

The Promise, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Terry George. Un film con Christian Bale, Oscar Isaac, Angela Sarafyan, Charlotte Lebon, Shohreh Aghdashloo. Sullo sfondo del genocidio armeno del 1915, tre persone intrecciano le loro vite in un triangolo amoroso molto pericoloso. Dal regista di “Hotel Rwanda”.

I ragazzi di Tuskegee, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film drammatico del 1995 per la regia di Robert Markowitz, con Laurence Fishburne, Allen Payne, Malcolm-Jamal Warner e Courtney B. Vance. Durante la Seconda guerra mondiale, un corpo speciale dell'esercito americano avvia un progetto per integrare i piloti afroamericani nel programma dei piloti di caccia. Conosciuti come "I ragazzi di Tuskegee" per il nome della base aerea in cui sono addestrati, saranno costretti a sopportare continue molestie, pregiudizi e soprusi, fino a quando non saranno messi alla prova in combattimento.

Una bracciata per la vittoria, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico australiano del 2003 per la regia di Russell Mulcahy, con Geoffrey Rush, Judy Davis, Jesse Spencer, Tim Draxl e Deborah Kennedy. Tony Fingleton non ha un buon rapporto col padre, violento e alcolizzato. Il giovane trascorre perciò gran parte del suo tempo presso la locale piscina, dove si sente in pace e al sicuro. Poco a poco, comprende di avere una forte attitudine per il nuoto e di possedere enormi potenzialità: decide allora di partecipare alle selezioni per la nazionale olimpica, cercando al contempo di conquistare finalmente il cuore del padre.

Segui il tuo cuore, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico americano del 2010 per la regia di Burr Steers, con Zac Efron, Amanda Crew, Ray Liotta e Kim Basinger. Charlie vive con la madre Claire e il fratellino Sam, e ha una borsa di studio che lo condurrà lontano dalla sua tranquilla cittadina sul Pacifico. Ma una tragedia è destinata a portarsi via i suoi sogni. Charlie diventa il guardiano del cimitero in cui riposa il fratello minore, morto in un incidente d'auto. Trascorre ogni notte accanto al fratello, fino a quando l'incontro con una ragazza dal fascino misterioso cambierà per sempre la sua vita.

Salvate il soldato Ryan, ore 21:15 su Premium Cinema

Film di guerra del 1998 diretto da Steven Spielberg, con Tom Hanks, Matt Damon, Edward Burns, Jeremy Davies e Tom Sizemore. Ambientato nei giorni del D-Day, con riferimento particolare al 1944 e allo Sbarco in Normandia. Il capitano Miller sta preparando la sua squadra per un salvataggio oltre le linee tedesche: l’obiettivo è quello di salvare il soldato Ryan. Un film da 5 premi Oscar per regia, fotografia, montaggio, suoni ed effetti sonori decisamente da non perdere.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

The Untouchables – Gli intoccabili, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film poliziesco del 1987 diretto da Brian de Palma, con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro e Andy Garcia. Durante gli anni del proibizionismo, l’agente del Ministero del Tesoro americano Elliott combatte il crimine nella speranza di poter un giorno incastrare Al Capone. Per perseguire questo obiettivo, metterà in piedi una squadra non ufficiale di agenti “intoccabili”. Un film brillante della storia del cinema e un caposaldo del genere, da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Tony Scott alla regia di un film con Denzel Washington e John Travolta. Un action movie frenetico, una corsa contro il tempo per vincere la sfida di un criminale raffinato e senza scrupoli chiamato Ryder. Azione e dialoghi tra negoziatore, sindaco, polizia e sequestratore. Per chi ama i film claustrofobici e “underground” e ritmi narrativi senza respiro.

Atomica bionda, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Thriller d’azione diretto da David Leitch, con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones e Daniel Bernhardt. 1989, Lorraine Broughton, agente dell'MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dal suo diretto superiore e da un rappresentante della CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino ante caduta del Muro.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Zanna Bianca, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione francese per la regia di Alexandre Espigares. Klondike, fine Ottocento. Nato nel bosco da un esemplare di cane lupo femmina sfuggito ai suoi padroni, Zanna Bianca è chiamato a superare le sfide imposte non tanto dall'ostilità della natura quanto dall'operato degli uomini, che hanno reso la regione territorio della loro corsa all'oro. Superando il suo istinto animale e la crudeltà che alcuni malvagi uomini gli impongono, Zanna Bianca troverà pace grazie a un'amorevole famiglia.

Il colore del crimine, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2006 diretto da Joe Roth, con Samuel L. Jackson, William Forsythe, Philip Bosco, Julianne Moore e Peter Friedman. A Dempsy, sede di una grande comunità afro-americana, una donna bianca, in stato confusionale, accusa un nero del rapimento di suo figlio. Il fatto scatena una grave controversia razziale e porta alla luce una verità diversa da quella raccontata dalla donna.

Film romantici da vedere stasera in TV

Qualcuno da amare, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film sentimentale del 1993 diretta da Tony Bill, con Christian Slater, Marisa Tomei, Rosie Perez e Kyle Secor. Adam è un ragazzo orfano e introverso. Lavora in un fast food con Carolyne, dolce e romantica. Lui la salva da uno stupro e i due si innamorano perdutamente. Il ragazzo, però, soffre di una grave patologia al cuore.

Film commedia da vedere stasera in TV

I delitti del BarLume – Donne con le palle, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film italiano del 2020 per la regia di Roan Johnson, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti e Alessandro Benvenuti. Pineta ospiterà i playoff di beach volley femminile e Beppe, complice il pianoforte del bar, fa colpo su una delle giocatrici. Intanto Fusco e Tassone si occupano di un nuovo caso di omicidio.

Uno di famiglia, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Commedia italiana del 2018 per la regia di Alessio Maria Federici, con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica e Sarah Felberbaum. Luca, quarantatreenne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno salva la vita a Mario, suo allievo, giovane desideroso di fare l’attore a cui bisognerà correggere la forte inflessione dialettale. A insaputa di Luca, però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese, ora in debito con lui.

Tu la conosci Claudia?, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana di Massimo Venier del 2004. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Paola Cortellesi. Giovanni, sposato con Claudia, è un uomo abitudinario che si considera miracolato per il solo fatto di essere suo marito; Giacomo, separato e soddisfatto, guarda Claudia e si rende conto che la sua vita non ha valore. Aldo, tassista perdigiorno, da qualche tempo non ha occhi che per Claudia.

