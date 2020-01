Jojo Rabbit, il cast del film

Candidato a sei premi Oscar, “Jojo Rabbit” è una commedia nera drammatica e con ogni probabilità il film rivelazione degli ultimi mesi. La pellicola è scritta, diretta, co-prodotta e interpretata da Taika Waititi, regista e comico neozelandese già dietro la macchina da presa per il film “Thor: Ragnarok”. Per “Jojo Rabbit” è presente anche nelle vesti di attore nel ruolo inusuale di Adolf Hitler. La pellicola è liberamente tratta dal romanzo “Il cielo in gabbia” di Christine Leunens e narra la storia di un dolce e timido bambino tedesco di dieci anni durante la Seconda guerra mondiale. “Jojo Rabbit” è stato candidato per le statuette di miglior film, migliore attrice non protagonista (Scarlett Johansson), migliore sceneggiatura non originale (al regista Taika Waititi), migliore scenografia, miglior montaggio e migliori costumi.

Il cast di Jojo Rabbit

Come detto il protagonista del film è il bambino Jojo, interpretato da Roman Griffin Davis, all’esordio al cinema. Nel cast anche Thomasin McKenzie che interpreta Elsa Korr. La ragazza ha già recitato in film come “Lo Hobbit” e “Senza lasciare traccia”. Oltre a Stephen Merchant, spicca la presenza di Scarlett Johansson nel ruolo di Rosie Betzler. Nelle vesti di madre di Jojo Rabbit, l’attrice ha conquistato una candidatura agli Oscar 2020 come miglior attrice non protagonista. Scarlett Johansson è una delle dive più amate di Hollywood, una vera e propria icona di talento, stile e fascino. Ricchissima la sua filmografia ma il 2019 sembra essere proprio il suo anno con la partecipazione al film da record “Avengers: Endgame”, l’interpretazione di “Storia di un matrimonio” e appunto “Jojo Rabbit”. Altra presenza femminile nel film diretto da Taika Waititi è Rebel Wilson, nei panni di Fräulein Rahm. Comica, attrice e sceneggiatrice australiana, nel 2019 è stata la protagonista del film “Non è romantico?” al fianco di Liam Hemsworth ed è presente inoltre in Cats, discusso adattamento del celebre musical. Nel cast di Jojo Rabbit ci sono anche Alfie Allen e Sam Rockwell. Il giovane attore inglese è il fratello minore della pop star Lily Allen e dal 2011 al 2019 ha vestito i panni del principe Theon Greyjoy nella serie televisiva della HBO Il Trono di Spade. Sam Rockwell ha invece vinto in carriera l'Orso d'argento per il miglior attore al Festival di Berlino per “Confessioni di una mente pericolosa”, l’Oscar come miglior attore non protagonista e il Golden Globe per il suo ruolo in “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”.

La trama del film

“Jojo Rabbit” racconta la storia di Jojo, bambino di dieci anni che appartiene alla Gioventù hitleriana e ha come amico immaginario Adolf Hitler, in una versione decisamente grottesca e caricaturale. Jojo vive con la mamma Rose, mentre il padre è al fronte in Italia. La sua vita cambia quando scopre che sua madre nasconde una ragazza ebrea, un evento che lo scuote considerando che si sente un nazista avvantaggiato e odia gli ebrei, convinto com’è che sia giusto ucciderli. L’incontro con la ragazza però cambia totalmente la prospettiva e nascono in lui forti dubbi sul nazionalismo. Un dissidio che il suo amico immaginario Adolf Hitler proverà a risolvere.