Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 12 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 12 gennaio, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Amici come prima, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia diretta da Neri Parenti, con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi. Cesare Proietti è il direttore di un prestigioso hotel di proprietà del facoltoso imprenditore Massimo Colombo e di sua figlia Luciana. In seguito alla cessione a un altro gruppo aziendale, Cesare perde il lavoro, ma moglie e figlio pressano con le loro richieste economiche, per cui l'uomo si vede costretto a inventarsi qualcosa. Ecco quindi che Cesare, saputo che Luciana sta cercando una badante per il padre Massimo, decide di proporsi in prima persona per l’incarico travestendosi da donna. Commedia all’italiana che riunisce il mitico duo formato da Massimo Boldi e Christian De Sica.

I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Con Filippo Timi, ecco la dodicesima puntata della commedia targata Sky, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. Massimo scompare in Argentina, mentre l'omicidio di un latitante sconvolge le confortevoli strade di Pineta.

Vi presento i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2010 diretta da Paul Weitz e interpretata da Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Jessica Alba, Barbra Streisand e Dustin Hoffman. Terzo capitolo della saga tutta da ridere “Ti presento i miei”. Le disavventure di Gaylord Fotter non hanno mai fine: dopo 10 anni di matrimonio e due pargoli, sembra finalmente aver conquistato il rispetto del suocero. Ma tutto è ancora in gioco. Un film divertente e rilassante da vedere in compagnia.

Insieme per forza, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia americana del 2014 diretta da Frank Coraci, con Drew Barrymore, Adam Sandler, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey e Kevin Nealon. Dopo un brutto appuntamento al buio, Lauren e Jim, genitori single, si ripromettono di non incontrarsi mai più. Il destino però gioca loro un brutto scherzo quando si trovano bloccati, insieme, in un resort sudafricano. Un film esilarante per una serata con tutta la famiglia.

Crazy, stupid, Love, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Una commedia da guardare per una serata di relax in famiglia, con Julianne Moore, Marisa Tomei, John Carroll Lynch, Ryan Gosling, Steve Carell e la regia di John Requa e Glenn Ficarra. Cal Weaver e signora sono sposati da venticinque anni, hanno due figli e pochi problemi. Almeno fino a quando lei non lo informa di averlo tradito con un collega e di desiderare il divorzio. Improvvisamente single, Cal finisce ad ubriacarsi ogni sera di vodka al mirtillo in un bar dove non aveva mai messo piede prima, evitato da tutte tranne che dalla babysitter di suo figlio, una diciassettenne perseguitata dal ragazzino ma cotta del padre. L'autocommiserazione ostentata di Cal, al bancone del bar, infastidisce Jacob Palmer, giovane seduttore seriale, che si ripromette di aiutarlo a dimenticare la moglie e a tornare in pista.

Un compleanno da leoni, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Su Premium Cinema Comedy, alle 21.15 c’è un film del 2013 diretto da Jon Lucas e Scott Moore, “Un compleanno da leoni”, con Miles Teller, Justin Chon, Skylar Astin, Sarah Wright, Jonathan Keltz. Uno studente di medicina festeggia il suo 21° compleanno insieme ai due migliori amici. Dagli sceneggiatori di “Una notte da leoni”, un film che ne ricalca lo stile goliardico. Da vedere per trascorrere un’ora e mezza divertente.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sobibor, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film russo del 2018 per la regia di Konstantin Khabenskiy, con Konstantin Khabenskiy, Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova, Michalina Olszanska e Philippe Reinhardt. Durante la Seconda guerra mondiale, l'ufficiale sovietico Alexander Pechersky è recluso nel campo di sterminio di Sobibor in Polonia. Ha pianificato una fuga di massa ma, al momento di mettere in atto il piano, le cose vanno diversamente. Tuttavia, un gruppo di prigionieri guidati da Pechersky riesce a scappare.

Blood diamond – Diamanti di sangue, ore 21:14 su Premium Cinema Energy

Regia di Edward Zwick. Un film del 2006 con Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou, Michael Sheen, Arnold Vosloo. Danny Archer è un ex mercenario della Rhodesia che contrabbanda diamanti durante la guerra civile in Sierra Leone, sul finire degli anni Novanta. Arrestato sul confine con la Liberia, finisce in carcere. Qui incontra Solomon Vandy, un pescatore separato dalla sua famiglia, indicato pubblicamente per avere nascosto un diamante di grande caratura. In cambio della libertà e della promessa di ritrovare la sua famiglia, Solomon decide di condurre Archer al diamante. Un film-denuncia sul traffico illegale di diamanti, con un’ottima sceneggiatura e un cast eccezionale.

Wonder, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Regia di Stephen Chbosky. Un film con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Ali Liebert, Daveed Diggs. La storia di Auggie Pullman, un ragazzino di dieci anni che gioca alla playstation e adora Halloween. Affetto fin dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, il bambino ha subito ventisette interventi e quando esce nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. La prima grande prova da affrontare è quella della scuola. Tratto dall’omonimo romanzo di R. J. Palacio, il film è intelligente, appassionante e allo stesso tempo leggero. Da vedere insieme a tutta la famiglia.

Rain Man – L’uomo della pioggia, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 1989 di Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino e Bonnie Hunt. Charlie, commerciante di auto di lusso ma indebitato fino al collo, scopre che l'eredità paterna è stata assegnata a un fratello di cui non ha mai avuto notizia: ha vent'anni più di lui e vive in una clinica, affetto da autismo. Charlie lo porta via per diventarne il tutore, in realtà per spendere i suoi soldi, ma Charlie va con lui a Las Vegas e sbanca il casinò, ma viene presto cacciato.

L’ultimo volo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2009 diretto da Karim Dridi, con Marion Cotillard, Guillaume Canet, Guillaume Marquet e Saïdou Abatcha. Un'aviatrice parte in missione nel deserto del Sahara per ritrovare l’uomo che ama, scomparso nel tentativo di raggiungere Cape Town da Londra.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Die Hard – Trappola di cristallo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Diretto da John McTiernan, con Bruce Willis. John McClane è un poliziotto newyorkese in vacanza a Los Angeles. Si ritrova coinvolto in un attacco terroristico durante un party in un lussuoso grattacielo. “Die Hard - Trappola di cristallo” è il film che ha consacrato Bruce Willis come action hero per eccellenza e ne ha fatto uno di quei personaggi entrati nella storia del cinema e nei cuori del pubblico.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sola nella trappola, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film thriller canadese del 2001 per la regia di Bruce McDonald, con Juliette Lewis, Gina Gershon, Mickey Rourke, Callum Keith Rennie e Kelly Harms. Claire Beaucage perde ogni cosa quando la sua casa di Montreal va in fiamme. Decide così di trasferirsi a Toronto dal fidanzato fotografo Billy Stuart quando, parlando solo francese, viene erroneamente scambiata per Lily Warden, una donna che ha ucciso un contrabbandiere in un coffee shop. Mentre la polizia dà la caccia a un'ignara Claire, due sadici criminali inseguono Lily.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un giorno per caso, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un intenso film romantico, perfetto per chi cerca una serata da dedicare ai sentimenti. Un uomo e una donna, entrambi separati e genitori, ritardano contemporaneamente nel portare i figli a scuola e si scambiano inavvertitamente i telefonini. Da qui prende avvio una serie di equivoci e di contrattempi, che procurano ai due una giornata non particolarmente tranquilla che verrà coronata dallo scoccare del colpo di fulmine. Regia di Michael Hoffman con Michelle Pfeiffer, George Clooney, Charles Durning, Mau Whitman e Mae Whitman.

Film horror da vedere stasera in TV

L’angelo del male – Brightburn, ore 21:00 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2019 per la regia di David Yarovesky, con Elizabeth Banks, Jackson Dunn, David Denman, Meredith Hagner e Matt Jones. La vita di Tori cambia profondamente dopo l'arrivo del piccolo Brandon, coronamento del suo sogno di diventare madre. Ma Brandon non è un bambino come tutti gli altri. Proviene da un altro mondo e, anziché divenire un eroe per l'umanità, si rivelerà presto qualcosa di molto sinistro.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La mummia, ore 21:15 su Premium Cinema

Film d’avventura del 2017 diretto da Alex Kurtzman, con Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella e Jake Johnson. Ahmanet è una principessa egiziana sepolta nel deserto che viene risvegliata accidentalmente da una battaglia nel Medio Oriente. Un soldato e una scienziata sono chiamati a fermare la pericolosa creatura prima che sia troppo tardi.

