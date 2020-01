Programmi TV da non perdere stasera, domenica 12 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent: Best of, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

In attesa di vedere la nuova stagione, in onda su Sky Uno a partire dal 15 gennaio, tutti i mercoledì alle 21:30, vediamo una raccolta delle migliori esibizioni sul palco di Italia's Got Talent.

Impronta criminale, ore 21:05 Crime investigation

Alcune donne di Sacramento vengono ritrovate strangolate. Una sopravvissuta guida la polizia in un'indagine pericolosa, per evitare che ci siano altre vittime.

Cuba - Storia di una rivoluzione, ore 21:15 Sky Arte

Spie, rivoluzionari e diplomatici svelano i segreti della rivoluzione cubana del 1959 e dell'ascesa al potere di Fidel Castro.

Hot wheels: 100% mini fenomeni, ore 21:00 Blaze

Ripercorriamo la storia di uno dei giocattoli più famosi del mondo: Hot wheels, in occasione del suo 50° compleanno.

Most ridiculous, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central “Most ridiculous”, lo show che passa in rassegna i video più demenziali che navigano indisturbati sul web. Ogni episodio è monografico e affronta gli argomenti più disparati e in voga in rete: dai cuccioli ai gattini, dai bambini ai matrimoni, dagli epic fail ai disastri nel campo della moda.

Cambio moglie USA, ore 21:00 lei

Le mogli di due differenti famiglie si scambiano la vita per una settimana, lasciando le proprie case per avventurarsi tra mura, mariti e figli nuovi.

Lo zoo degli Irwin, ore 21:00 Discovery Channel

Mamma Terry e i due figli adolescenti Bindi e Robert portano avanti l'eredità di Steve Irwin e continuano a proteggere e prendersi cura degli animali attraverso il lavoro quotidiano nell'ampio zoo australiano.

Disastri in presa diretta, ore 20:55 National Geographic

Con il supporto delle immagini, analizziamo i disastri in presa diretta per osservare l'incredibile potere della natura, tra cui una frana in California.

L’universo di Stephen Hawking, ore 21:05 Discovery Science

Stephen Hawking, cosmologo di fama mondiale, ci porta ad ammirare la grandiosità dell'universo e affronta un affascinante interrogativo: esistono gli alieni?

Enigmi alieni - Buchi neri sulla Terra?, ore 21:10 History

Nel corso dei secoli, numerose strutture sono state costruite per ammirare le costellazioni durante la notte. È possibile che fossero dei messaggi per gli extraterrestri?

La Russia degli orsi, ore 21:10 Nat Geo Wild

Spinti dall'istinto di riprodursi, ogni estate milioni di salmoni arrivano nelle acque della Penisola della Kamcatka. La loro migrazione rappresenta un'importante fonte di sostentamento per i 10.000 grizzly che abitano in questo luogo remoto.

Serie TV in onda stasera

The New Pope, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica i primi due episodi di “The New Pope”, la serie coprodotta da Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con protagonisti Jude Law e John Malkovich. Pio XIII è in coma e il cardinale Voiello trama per far eleggere un nuovo Papa.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della decima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Single parents - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 continua la seconda stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi della quinta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Major crimes, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime invece rivediamo la terza stagione di “Major Crimes”, la serie tv spin-off di “The closer” con protagonista il capitano Sharon Raydor del Los Angeles Police Department. La donna è a capo dei Major crimes in seguito alla partenza del vicecapo Brenda Leigh Johnson e deve guadagnarsi la fiducia dei colleghi e dimostrare di essere all’altezza del ruolo che ricopre.

Young Sheldon, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la seconda stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory” e incentrata sull'infanzia di Sheldon Cooper. Sheldon è un piccolo genio di nove anni che frequenta il liceo e si trova a vivere in una famiglia che lo capisce poco.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, rivediamo “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

44 gatti, ore 21:00 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry: la favola dello Schiaccianoci, ore 21:25 Boomerang

Jerry e Nibbles fanno squadra con Nelly, Lackey, il benefico Elfo di natale e Paulie. Insieme al potente esercito dei giocattoli lottano per sconfiggere il terribile Tom e il suo esercito di gatti.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Guarda anche i film in onda stasera in TV