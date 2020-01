La nuova edizione di Italia’s Got Talent è finalmente in arrivo: l'appuntamento è su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, a partire dal 15 gennaio, tutti i mercoledì alle 21.30. Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Lodovica Comello vi aspettano insieme ai numerosissimi talenti in gara. Continua a leggere e scopri di più

Italia's Got Talent sta per cominciare: la data di inizio

Tutto è pronto per il grande show con la S maiuscola: l'edizione numero cinque di IGT è alle porte e non vediamo l'ora che il sipario si alzi su Sky Uno per poter conoscere i talenti che animeranno lo spettacolo rendendolo stra-ordinariamente speciale. L'appuntamento da segnare in agenda è tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, a partire dal 15 gennaio.

L'anno scorso a trionfare sul palco di Italia's Got Talent era stato il Rock n' Roll di Anonio Sorgentone, che con il 18,26% delle preferenze, ha portato a casa la vittoria; il virtuoso del pianoforte sbaragliò la concorrenza del "prestigiattore" Andrea Paris e del mimo anni Ottanta Nicola Virdis. Quest'anno a chi spetterà l'ambito titolo e il premio in palio corrispondente? Difficile dirlo, certo è che già dalle audizioni avremo modo di farci un'idea. Tra talentuosissimi artisti, giocolieri, cantanti, ballerini, comici, contorsionisti, attori, musicisti, mimi, poeti e chi più ne ha più ne metta, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta e non sarà facile per i giudici giudicare. Decidere chi selezionare è un arduo compito, ma la giuria è all'altezza della situazione e sa bene il suo mestiere.

La giuria

Il veterano Frank Matano (alla sua quinta edizione consecutiva), la regina della discografia italiana Mara Maionchi e la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini (entrambe al loro secondo anno), affiancheranno la new entry, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Mister Joe, che come è noto, difficilmente si stupisce, entra nel talent show con grande entusiasmo e siamo certi che con la sua proverbiale ironia saprà dosare sapientemente musica, ristorazione, televisione, motori, libri e tutte le sue passioni. Inoltre, tra le novità della nuova edizione ci sarà un quinto giudice: il pubblico.

La conduzione

Alla conduzione, la confermatissima e amatissima Lodovica Comello. La poliedrica artista, cantante, ballerina e presentatrice, è già pronta per quest'altra sua grande avventura; al suo quarto anno consecutivo, Lodo rappresenta ormai un faro per i concorrenti in gara, con la sua pluriennale esperienza e la sua innata empatia sarà come sempre capace di supportare e incoraggiare anche i talenti più timidi.