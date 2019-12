Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 14 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 14 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il sapore del successo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2015 diretto da John Wells, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Omar Sy e Sam Keeley. Un rinomato chef si rovina la carriera facendo uso di droghe. Tornato a Londra per aprire il nuovo ristorante, chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior locale del mondo.

Tulipani - Amore, onore e una bicicletta, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia del 2017 diretta da Mike Van Diem, con Ksenia Solo, Giancarlo Giannini, Gijs Naber, Donatella Finocchiaro e Lidia Vitale. Una donna canadese deve tornare in Puglia per spargere le ceneri di sua madre. Qui ad aspettarla trova un ispettore di polizia che indaga sulla morte di un boss dopo l’esplosione in una grotta.

Body Language, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia mudicale da Jeffrey Elmont, con Floris Bosveld, Lorenzo van Velzen Bottazzi, Chandler Bullock, Luciano Hiwat e Ingrid Jansen. Un gruppo di ballerini olandesi vola fino a New York per partecipare a una gara di danza e conquistare il successo. Uno “street dance movie” tra i grattacieli di Manhattan.

Una festa esagerata, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una divertente commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Tosca D’Aquino, Iaia Forte, Massimiliano Gallo, Francesco Paolantoni e Mirea Flavia Stellato. Vincenzo Parascandolo vive con moglie e figlia quasi diciottenne in una splendida casa con terrazzo. La “festa esagerata” è quella per i 18 anni della ragazza, che però sarà resa un inferno dalla vicina di casa.

Femmine contro maschi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto da Fausto Brizzi, con Claudio Bisio, Nancy Brilli, Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Francesca Inaudi. Sequel di “Maschi contro femmine”, anche questo film è incentrato sull'eterna lotta tra i sessi, con un cast dove spiccano soprattutto Ficarra e Picone.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Miracolo di una notte di inverno, ore 21:15 Cinema Christmas

Film drammatico diretto da Juha Wuolijoki, con Hannu-Pekka Björkman, Otto Gustavsson, Jonas Rinne. Il piccolo Nikolas vive in Finlandia in un villaggio di pescatori. Dopo la morte dei genitori e della sorellina viene adottato dalle famiglie della comunità che, essendo povere, possono tenerlo con loro solo per un anno. Quindi ad ogni vigilia di Natale Nikolas cambia casa ma, essendo un'abile intagliatore di legno, lascia di nascosto un regalo artigianale per ringraziare chi lo ha ospitato. Progressivamente, man mano che Nikolas cresce, la consegna dei doni si amplia. Sempre nel più totale anonimato.

The Padre, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2018 diretto da Jonathan Sobol, con Valeria Henríquez, Tim Roth, Nick Nolte, Luis Guzmán, Marie Paquim e Hailey Hermida. Un truffatore in fuga ruba un’auto, senza rendersi conto, però, che nel sedile posteriore si trova una bambina. La piccola diventerà la sua compagna di viaggio e di fuga.

Wall Street, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1987 diretto da Oliver Stone, con Michael Douglas, Daryl Hannah, Charlie Sheen, Martin Sheen, Frank Adonis e John C. McGinley. La pellicola, vincitrice di un premio Oscar, racconta la storia di un giovane broker della Borsa di Wall Street, che diventa l’informatore di un grande speculatore finanziario.

La casa sul lago del tempo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2006 diretto da Alejandro Agresti, con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dylan Walsh, Shohreh Aghdashloo e Christopher Plummer. La dottoressa Kate Forster si trasferisce in una nuova abitazione. Qui inizia una particolare corrispondenza con Alex Wyler, un architetto frustrato che ha preso il suo posto nella casa sul lago.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shrek e vissero felici e contenti, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Mike Mitchell, film del 2010 con Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Walt Dohrn, John Cleese. Shrek è ormai felicemente sposato con Fiona, padre amorevole ed impegnato e le sue giornate si ripetono tutte uguali a se stesse. Insoddisfatto ed incastrato in una routine che sente tarpargli le ali, l'orco desidera unicamente poter tornare alla sua vecchia vita, quella in cui era temuto e lasciato in pace. Pane per i denti di Tremotino, che gli propone uno dei suoi terribili accordi: rivivere la sua vecchia vita in cambio di un giorno a caso (ma non tanto) del suo passato. La scelta lo catapulterà in una realtà in cui non è mai nato, dunque non ha mai salvato Fiona e gli orchi sono cacciati proprio da Tremotino il quale, grazie a quei cambiamenti, ha preso il potere del regno.

Film thriller da vedere stasera in TV

No Escape - Colpo di Stato, ore 21:00 Sky Cinema Action

Thriller americano del 2015 diretto da Joh Erick Dowdle, con Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell, Sterling Jerins, Claire Geare, Byron Gibson, Damian Mavis e Russell Geoffrey Banks. Una famiglia americana si trasferisce nel Sud-Est Asiatico, dove si troverà coinvolta in un violento colpo di stato, durante il quale alcuni spietati ribelli attaccheranno la città in cui vivono.

Film biografici da vedere stasera in TV

Volo Pan Am 73, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2016 diretto da Ram Madhvani, con Farrah Khan, Waqar Khan, Anjali Khurana, Alex Kozyrev, Svetlana Kurochkina e Arnold Malek. La pellicola porta sul piccolo schermo la storia vera dell’hostess del volo Pan Am 73 che ha sacrificato la propria vita per mettere in salvo tutti i passeggeri.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:14 Premium Cinema

Regia di David Yates. Un film con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight, Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena delle creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, pasticcere e No-Mag (è il nome americano dei Babbani), il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling, l'autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off. Per tutti coloro che hanno amato la saga del maghetto inglese.

Harry Potter e i doni della morte: parte I, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film fantastico del 2010 diretto da David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter e Bonnie Wright. Harry Potter è in fuga. Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure. Insieme agli amici di sempre, Ron e Hermione, Harry si metterà alla ricerca degli horcrux, oggetti o esseri viventi contenenti frammenti dell'anima di Voldemort, che devono essere distrutti per poter eliminare il nemico.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Trading Paint - Oltre la leggenda, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2019 diretto da Karzan Kader, con Rosabell Laurenti Sellers, John Travolta, Barry Corbin, Michael Madsen e Toby Sebastian. Un famoso automobilista deve sfidare suo figlio, un promettente pilota molto ambizioso, che ha scelto di gareggiare con lo storico team rivale.

Seven swords, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione cinese del 2005 diretto da Tsui Hark, con Donnie Yen, Leon Lai, Charlie Yeung, Honglei Sun, Yi Lu e So Yeun Kim. Sette guerrieri si ritrovano a dover difendere gli abitanti di un villaggio, vessato e minacciato dal crudele e sanguinario esercito manciuriano.

