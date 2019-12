Programmi TV da non perdere stasera, sabato 14 dicembre

Programmi TV in onda stasera

X Factor - Finale, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Su Sky Uno rivediamo la Finale di questa edizione di X Factor 2019, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago. Sofia, Davide, Booda o La Sierra si sfidano nel match finale. Ospiti della puntata Robbie Williams, Ultimo e Louis and The Yakuza.

House rules, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life va in onda la quinta edizione del gaming show australiano dove sei coppie mettono in gioco la propria casa: ogni coppia affida la ristrutturazione della propria casa agli altri concorrenti. Ai vincenti l'estinzione del mutuo.

La strage di Piazza Fontana, ore 20:20 Crime investigation

Il giornalista Davide Vecchi analizza e commenta alcuni documenti dell'archivio di Perugia, che confermano le teorie sui depistaggi sulla strage di Piazza Fontana.

I am Patrick Swayze, ore 21:15 Sky Arte

Patrick Swayze ha fatto commuovere e sognare il pubblico in tanti film cult degli anni '80 e '90 come Ghost e Point Break. Demi Moore e altri amici e colleghi ricordano la sua figura.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Maurizio Battista: Allegro? Sì Sì ma non troppo, ore 20:15 Comedy Central

Maurizio Battista torna con il suo spettacolo “Allegro? Sì sì ma non troppo”. Diretto, senza orpelli, da solo sul palco di fronte al pubblico. Una serie di battute immancabili che lo hanno fatto apprezzare dal pubblico, tanto da renderlo uno dei comici romani più noti e amati.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della sesta stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, a Magaluf, nelle Baleari, i medici proseguono la campagna sui pericoli del sesso non protetto, occupandosi anche di quelli del Sole, pericolosa causa di ustioni.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Isola di Pasqua: l’impero perduto, ore 20:55 National Geographic

L'Isola di Pasqua è un luogo affascinante e ricco di misteri. Perché gli abitanti costruirono delle statue enormi?

L’uomo sulla Luna: vero o falso, ore 21:05 Discovery science

Alcuni sostengono che la bandiera statunitense sul suolo lunare sia prova della grande menzogna della NASA. Le indagini portano a importanti nomi di Hollywood.

Breve storia del fascismo, ore 21:00 History

Il Fascismo narrato attraverso filmati e documenti d'epoca da Renzo De Felice con stile rigoroso e al tempo stesso cordiale e magistralmente diretta da Folco Quilici.

Wild Hawaii, ore 21:10 Nat Geo Wild

Le Hawaii sono nate dal fuoco in un mondo di acqua. Su queste isole spettacolari, le creature lottano ogni giorno per sopravvivere contro la lava e le correnti marine.

Serie TV in onda stasera

Watchmen (versione originale sottotitolata), ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo, in versione originale sottotitolata, “Watchmen”, la serie targata HBO basata sull'omonimo fumetto della DC Comics. Con Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della nona stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo invece la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo gli episodi della sesta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Splitting up together, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la prima stagione di “Splitting up together”, la serie tv che segue le vicende di una coppia che, dopo il divorzio, improvvisamente si riappacifica. La coppia ha tre figli che vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro vive nell'appartamento del garage sul retro della casa.

The last ship, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vediamo invece “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:00 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

44 gatti, ore 21:00 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry: La favola dello Schiaccianoci, ore 21:25 Boomerang

Jerry e Nibbles fanno squadra con Nelly, Lackey, il benefico Elfo di natale e Paulie. Insieme al potente esercito dei giocattoli lottano per sconfiggere il terribile Tom e il suo esercito di gatti.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

