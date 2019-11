Il quinto episodio di Watchmen in versione originale sottotitolata è andato in onda su Sky Atlantic lunedì 18 novembre alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (poi in replica alle 22.15), mentre l'episodio in versione doppiata in italiano andrà in onda in prima serata lunedì 25 novembre alle 21.15.