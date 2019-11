Frozen 2, il cast del film

Serena Autieri e Serena Rossi sono Elsa e Anna in “Frozen 2: Il segreto di Arendelle”, nelle sale italiane dal 27 novembre

“Frozen 2: Il segreto di Arendelle” arriva nelle sale italiane il 27 novembre. Attesissimo sequel di “Frozen: Il Regno di Ghiaccio”, ambientato tre anni dopo le prime vicende di Elsa ed Anna, il film d’animazione - che unisce con efficacia fantasy, avventura, commedia e musiche - nella versione originale ha le voci di Idina Menzel e Kristen Bell.

Nella versione italiana, invece, a dar corpo alle due sorelle sono Serena Autieri e Serena Rossi.

“Frozen 2: Il segreto di Arendelle”: le voci di Elsa e Anna

La voce di Elsa, la biondissima principessa protagonista dei due capitoli di “Frozen”, è quella di Serena Autieri. Attrice classe 1976, la Autieri ha preso parte - sin dai suoi esordi - a molte serie tv italiane: in “Un posto al sole” era la cantante Sara De Vito, cui sono seguiti ruoli in “Vento di ponente”, “Tutti i sogni del mondo”, “Callas e Onassis”, “L’onore e il rispetto”, “Dov’è mia figlia?”, “Camera Cafè” e “Un passo dal cielo”.

Al cinema è stata vista in “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi (2007), “Natale in Sudafrica” di Neri Parenti (2010), “Il principe abusivo” e “Si accettano miracoli” di Alessandro Siani (2013 e 2015) e “Se mi lasci non vale” (2016) di Vincenzo Salemme. Mentre, come doppiatrice, è da sempre la voce della principessa Elsa.

Anna, sorella di Elsa, è invece interpretata da Serena Rossi. Anche lei volto di “Un posto al sole”, la Rossi è un’attrice (di cinema e di teatro) e una cantante. Il primo ruolo per il grande schermo lo ottiene nel 2007 con “Liberarsi - Figli di una rivoluzione minore” di Salvatore Romano, ma è la tv a renderla famosa per davvero. Da “Rosafuria” a “Salvo D’Acquisto”, da “Virginia, la monaca di Monza” a “Il commissario Montalbano”, sino a “Che Dio ci aiuti” e “R.I.S. Roma - Delitti imperfetti”, tante sono le serie tv a cui negli anni ha preso parte. Nel 2019 ha vestito i panni di Mia Martini in “Io sono Mia” ed è stata nel cast del film “Brave ragazze” di Michela Andreozzi.

“Frozen 2: Il segreto di Arendelle”: il cast

Ma non ci sono solo Serena Autieri e Serena Rossi in “Frozen 2: Il segreto di Arendelle”. Tra le altri voci, le più riconoscibili sono quelle di Enrico Brignano (Olaf ) e di Massimo Lopez (Granpapà), mentre Kristoff è interpretato da Paolo De Santis, doppiatore di numerosi film d’animazione (e non).

Brignano, comico e attore romano, è divenuto celebre come il Giacinto di “Un medico in famiglia” e ha negli anni alternato ruoli in tv e al cinema, spettacoli teatrali e conduzioni televisive, oltre ad essere stato nel cast di “Zelig” e de “Le Iene”.

Massimo Lopez, che ha fatto parte de Il Trio insieme ad Anna Marchesini e Tullio Solenghi dal 1982 al 1994, è un celebre attore televisivo e teatrale, ma è anche un richiestissimo doppiatore: molti sono gli attori che hanno avuto la sua voce, e altrettanti i personaggi di fantasia a cui l’ha prestata.