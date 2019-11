La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film thriller da vedere stasera in TV

Affairs of State – Intrighi di stato, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film del 2009 per la regia di Eric Valette, con Rachid Brakni, André Dussollier, Christine Boisson, Thierry Frémont. Un gruppo di ribelli congolesi cattura otto soldati francesi. A titolo di riscatto, il governo francese manda un carico aereo di armi che non giunge a destinazione a causa di un missile. Parallelamente, una prostituta muore a Parigi. Due storie apparentemente non correlate che muoveranno i piani alti dell’establishment francese.

Film commedia da vedere stasera in TV

È già ieri, ore 21:15 su Sky Cinema Comedy

Regia di Giulio Manfredonia. Un film con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Pepon Nieto, Beatriz Rico, Esther Ortega. Filippo, star del piccolo schermo con la sua trasmissione di divulgazione scientifica, viene spedito a Tenerife per girare una puntata del suo programma insieme ad un timido cameraman. Remake del famoso “Ricomincio da capo” (Grounding Day), il film è gradevole e divertente. Buona la prova di Albanese e De Luigi.

Due cuori e una provetta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Josh Gordon e Will Speck. Un film con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Juliette Lewis. Jennifer Aniston interpreta una donna che, ormai quarantenne, decide di affidarsi alla procreazione assistita per riuscire ad avere un figlio. Una bella commedia sentimentale, tra le migliori prove dell’attrice.

L’amore dura tre anni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia francese di Frédéric Beighbeder, con Gaspard Proust, Louise Bourgoin, Joey Starr, Jonathan Lambert e Nicolas Bedos. Marc Marronnier, critico letterario di giorno e giornalista di cronaca mondana di notte, è pienamente convinto che l'amore con la a maiuscola duri solamente tre anni. La certezza gli deriva dalle sue esperienze e dal matrimonio con l'ex moglie Anne, da cui ha appena divorziato. Ha anche scritto un manuale per dimostrare la sua tesi ma viene smentito dall'incontro con Alice che, divenendo la sua amante, rimette in discussione tutto ciò che ormai aveva dato per assodato sull'amore, sul sesso e sui legami affettivi.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Spectre, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Il secondo “Bond” per la regia di Sam Mendes. Un film con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Dave Bautista. Un misterioso messaggio proveniente dal passato, mette James Bond sul sentiero per scoprire Spectre, una pericolosa organizzazione criminale. Un film spettacolare, vincitore di un Premio Oscar e un Golden Globe.

Operazione Spy Sitter, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Diretto da Brian Levant con Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus, George Lopez, Magnús Scheving. Bob Ho è una spia della Cia che ha deciso di ritirarsi. È vicino di casa e innamorato di Gillian la quale ha tre figli e ritiene che lui sia un venditore di penne. Un giorno la giovane donna deve partire per assistere il padre ammalato e affida la sua prole a Bob. Un film molto godibile per famiglie per una serata di totale relax.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Macchine mortali, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Fantasy americano del 2018 per la regia di Christian Rivers, con Hera Gilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila George. Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata a un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la terra, prendendo di mira le città più tradizionali. Tom è membro di una classe inferiore e si trova a combattere per la sopravvivenza dopo aver incontrato Hester, pericolosa fuggitiva. I due sigleranno un’alleanza destinata a cambiare il futuro.

Film gialli da vedere stasera in TV

Frenzy, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film giallo del 1972 diretto dal grande regista Alfred Hitchcock, con Billie Whitelaw, Alec McCowen, Jon Finch, Barry Foster e Barbara Leigh-Hunt. Bob Rusk è un innocuo commerciante di verdura a Londra, fino a quando non viene colpito da un raptus che lo porta a violentare e strangolare le donne. I sospetti sugli omicidi ricadono inizialmente sull’ex pilota Raf, conosciuto per essere un uomo sbandato. Alla fine gli indizi condurranno al reale colpevole che verrà colto sul fatto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La melodie, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico francese del 2017 diretto da Rachid Hami, con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent, Tatiana Rojo. Simon è un violinista disilluso, che non ha ingaggi e accetta di tenere un corso di musica a una classe di allievi di una scuola media. L’inizio non è semplice, almeno finché non entra a far parte del gruppo di studenti Arnold, uno studente di origine centroafricana che non ha mai conosciuto suo padre e che è particolarmente dotato per lo strumento. A contatto con l’entusiasmo del ragazzo, il maestro ritroverà la gioia della musica.

Wilde, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 1997 per la regia di Brian Gilbert, con Stephen Fry, Jude Law, Vanessa Redgrave e Jennifer Ehle. Storia della breve e tumultuosa, provocatoria vita di Oscar Wilde, poeta, drammaturgo, esteta e spirito libero. Adottato dalla buona società londinese, finì per subire un processo che rivelò la sua omosessualità, considerata non solo riprovevole ma anche illegale.

Le fate ignoranti, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico diretto da Ferzan Ozpetek, con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Andrea Renzi, Gabriel Garko e Filippo Nigro. Massimo è sposato felicemente con Antonia, fino a quando muore in un incidente stradale. Scavando nel passato del marito, Antonia scopre che Massimo aveva una relazione con un uomo da sette anni. Sia Stefano Accorsi che Margherita Buy si aggiudicano il Nastro d’argento per la miglior interpretazione.

Il vizio della speranza, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Edoardo De Angelis. Un film con Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Odette Gomis. Maria, finita in uno sporco giro, si ribella alla sua vita tormentata. La speranza tornerà a farle visita, nella sua forma più ancestrale e potente. Premio del pubblico al Festival di Roma e un David di Donatello per il dramma di Edoardo De Angelis con Pina Turco.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Hunger Games, ore 21:10 su Premium Cinema

Regia di Gary Ross. Un film del 2012 con Lenny Kravitz, Jennifer Lawrence, Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Brooke Bundy. L'adattamento del fortunato romanzo di Suzanne Collins, su un reality show all'ultimo sangue. Jennifer Lawrence è un’interprete che, a soli ventuno anni, riesce perfettamente a riempire un personaggio e a svelarne i lati nascosti. Finalmente un prodotto cinematografico specificamente pensato per il pubblico giovane che offre ai ragazzi una confezione ben concepita, profondità introspettiva ma soprattutto spunti di riflessione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Autobahn – Fuori controllo, ore 21:10 su Premium Cinema +24

Film d’azione diretto da Eran Creevy, con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley, Anthony Hopkins, Nadia Hilker. Casey è un americano che lavora in Europa come corriere della droga, per conto di un gangster tedesco, Geran. Incontra Juliette e se ne innamora, esce dal giro per dedicarsi a lei. Quando scopre che Juliette ha bisogno di cure molto costose per poter sopravvivere, Casey torna a bussare alla porta di Geran: questi ha in serbo per lui un colpo molto pericoloso. Action-thriller con un cast da Oscar.

47 Ronin, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2013 per la regia di Carl Rinsch, con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi e Ko Shibasaki. Dopo che il loro signore e capo è stato costretto a fare harakiri per volontà del truce Lord Kira (Tadanobu Asano), un gruppo di 47 samurai studia un piano per riuscire a vendicarsi e riportare l'onore alla loro casata. Tra di loro, vi è anche Kai (Keanu Reeves), la cui posizione non è chiara ai compagni per via dell'amore che il ronin prova per Mika (Kô Shibasaki), la figlia del maestro deceduto.

Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 2001 per la regia di Brett Ratner, con Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone e Zhang Ziyi. Le tanto agognate ferie del capo Lee e del detective Carter sono finalmente arrivate. Giunti a Hong Kong, i due si trovano però coinvolti nel caso più clamoroso della loro carriera: una bomba è esplosa nell’ambasciata americana, uccidendo due agenti della dogana che stavano investigando su un giro di traffici illeciti. Il divertimento è, naturalmente, assicurato.

