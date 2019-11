Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 19 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 19 novembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Due cuori e una provetta, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Josh Gordon e Will Speck. Un film con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Juliette Lewis. Jennifer Aniston interpreta una donna che, ormai quarantenne, decide di affidarsi alla procreazione assistita per riuscire ad avere un figlio. Una bella commedia sentimentale, tra le migliori prove dell’attrice.

Ricomincio da noi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film del 2017 di Richard Loncraine, con Imelda Staunton, Celia Imrie, Timothy Spall, Joanna Lumley. Sandra è una borghese rispettabile che si vede costretta a lasciare casa sua quando scopre che suo marito (ormai da 40 anni) ha una relazione con la migliore amica. Sandra si rifugia con la sorella “alternativa” Bif, e con lei scopre una scuola di ballo e un nuovo amore davvero speciale. Una commedia romantica che insegna a vivere e sperare anche quando, ormai, sembra troppo tardi.

Tempo instabile con probabili schiarite, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2015 diretta da Marco Pontecorvo, con Luca Zingaretti, Pasquale Petrolo, John Turturro, Carolina Crescentini, Lorenza Indovina. Giacomo ed Ermanno sono amici da una vita: Giacomo è lo scaltro proprietario di una piccola azienda che gestisce come una cooperativa, Ermanno l'operaio “sempre stato sulle barricate". L'azienda sta per soccombere ai debiti quando la rottura di un tubo fognario rivela la possibilità che nel terreno circostante ci sia un giacimento petrolifero. Che faranno Giacomo ed Ermanno con i soldi che potrebbero derivare loro da questa scoperta? E che ne sarà della loro amicizia? Un film piacevole, per una serata all’insegna del relax.

Forever Young, ore 21:15 Premium Cinema +24

Commedia italiana del 2012 diretta da Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne. Franco è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Ad accomunare questi personaggi vi è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età. Una commedia agrodolce, dedicata agli eterni Peter Pan.

Un poliziotto ancora in prova, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Una commedia d’azione diretta da Tim Story, con Ken Jeong, Ice Cube, Kevin Hart, Olivia Munn, Benjamin Bratt, Nadine Velazquez. Torna l'esilarante e divertentissima coppia formata da Ice Cube e Kevin Hart, alle prese con uno spacciatore di Atlanta. Un anno dopo, una commedia per una serata di risate.

Ex, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Claudio Bisio, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel, Fabio De Luigi. Il film presenta le storie amorose di sei coppie, che si intrecciano e sviluppano tra Natale e San Valentino. Una piacevole commedia con un cast di attori capaci.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il vizio della speranza, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Edoardo De Angelis. Un film con Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Odette Gomis. Maria, finita in uno sporco giro, si ribella alla sua vita tormentata. La speranza tornerà a farle visita, nella sua forma più ancestrale e potente. Premio del pubblico al Festival di Roma e un David di Donatello per il dramma di Edoardo De Angelis con Pina Turco.

Heidi, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film di Alain Gsponer, con Bruno Ganz, Anuk Steffen, Quiriun Agrippi, Isabelle Ottmann, Peter Lohmeyer, Katharina Schuttler. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia sulle Alpi insieme al nonno, prendendosi cura delle caprette e vivendo la sua vita bucolica con l’amico Pete. Un giorno la spensieratezza ha fine quando la zia la richiama a Francoforte per andare a vivere nella casa del signor Sesemann e far compagnia a Clara, una ragazza disabile. Qui imparerà a leggere e a scrivere, ma la nostalgia per le montagne sarà un dolore difficile da superare. L'amato personaggio dei cartoon rivive in un'emozionante avventura con Bruno Ganz.

Good Morning, Vietnam, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 1987 diretto da Barry Levinson, con Robin Williams, Forest Whitaker, Noble Willingham. Nel 1965, quando la guerra nel Vietnam è solo agli inizi, un disc jockey, sboccato ed estroverso, diventa la maggiore attrazione della radio per le truppe a Saigon. Ma il suo anticonformismo gli procura delle noie con i superiori e l'allontanamento dal Vietnam. Golden Globe a Robin Williams in un film ambientato durante la guerra in Vietnam.

The American, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Anton Corbijn. Un film con George Clooney, Violante Placido, Thekla Reuten, Paolo Bonacelli, Bruce Altman. George Clooney, assassino in cerca di tranquillità, si innamorerà di una ragazza italiana intepretata da Violante Placido. Una buona e interessante interpretazione da parte di Clooney.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007, Missione Goldfinger, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film di Guy Hamilton, con Sean Connery, Honor Blackman, Gert Fröbe, Shirley Eaton, Tania Mallet. Su Sky Cinema Collection continua ad andare in onda la saga di 007. Sospettato di contrabbando d'oro, il ricco Goldfinger viene sottoposto alla stretta vigilanza dell'agente segreto James Bond. “Missione Goldfinger” è il quarto e ultimo 007 che rimane legato alla storia dei libri di Fleming.

Son of a gun, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film scritto e diretto da Julius Avery (vincitore del premio della giuria a Cannes nel 2008 con il corto “Jerrycan”), con Ewan McGregor, Alicia Vikander, Brenton Thwaites. Ewan McGregor è il nemico pubblico numero uno sul suolo australiano, e in carcere conosce un ragazzo imprigionato per un reato minore. Quando il giovane uscirà, si troverà invischiato in una serie di rapine e di tentativi per far uscire il criminale dal carcere. Un vero e proprio action-noir che non vi lascerà indifferenti.

Autobahn - Fuori controllo, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione diretto da Eran Creevy, con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley, Anthony Hopkins, Nadia Hilker. Casey è un americano che lavora in Europa come corriere della droga, per conto di un gangster tedesco, Geran. Incontra Juliette e se ne innamora, esce dal giro per dedicarsi a lei. Quando scopre che Juliette ha bisogno di cure molto costose per poter sopravvivere, Casey torna a bussare alla porta di Geran: questi ha in serbo per lui un colpo molto pericoloso. Action-thriller con un cast da Oscar.

Ghost Rider - Spirito di vendetta, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Mark Neveldine e Brian Taylor, con Nicolas Cage, Johnny Whitworth, Ciarán Hinds, Violante Placido, Idris Elba. Johnny Blaze, motociclista trasformato in spirito della vendetta dal demonio in virtù di un patto firmato con il sangue per la salvezza del padre, vive ritirato, rifiuta il proprio status e la propria missione. A richiamarlo in attività è la Chiesa, in Romania infatti il diavolo si è palesato di nuovo per sguinzagliare nuovi sgherri alla ricerca di un bambino a cui tiene in maniera preoccupante. Questo secondo film, tratto dal personaggio dei fumetti Marvel, non è un sequel ma una rifondazione. Resta protagonista Nicolas Cage.

Film horror da vedere stasera in TV

Contagious, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film diretto da Henry Hobson, con Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson, Laura Cayouette, J.D. Evermore. Wade è un padre devoto, da due settimane alla ricerca della figlia scomparsa. La ritrova dentro un ospedale, dove è stata messa in quarantena per un male che sta colpendo gli Stati Uniti e che trasforma le persone in zombie cannibali. Deciso a proteggerla, il padre la riconduce a casa e condivide con lei le sue ultime settimane di vita, sperando in cuor suo di poterla ancora salvare. Arnold Schwarzenegger in un horror post-apocalittico.

Film thriller da vedere stasera in TV

City of lies - L’ora della verità, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

“City of lies - L’ora della verità”, film diretto da Brad Furman, con Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum. Il film racconta la storia vera di Russell Poole, il detective che ha seguito le indagini degli omicidi dei rapper Tupac Shakur e Notorious B.I.G.. Anni dopo viene contattato dal reporter Jack Jackson. I due, per quanto molto diversi fra loro, sono ugualmente intenzionati a far venire a galla la verità. E fanno squadra per far emergere il ruolo della polizia corrotta di Los Angeles nel depistaggio delle indagini. La scottante attualità di questo film, presentato in via speciale in Italia nel corso del Noir in Festival, è testimoniata dal fatto che negli Stati Uniti non sia mai stato distribuito. Un thriller che scava in un duplice mistero della storia del rap.

Film biografici da vedere stasera in TV

Maria regina di Scozia, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

La regista britannica Josie Rourke alle prese con la storia di “Maria regina di Scozia” in film che vede protagoniste Saoirse Ronan e Margot Robbie. Nel 1561, dopo essere rimasta vedova di Francesco II, Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede la cugina Elisabetta I d’Inghilterra. Un biopic in cui Josie Rourke traccia alla perfezione il doppio ritratto di queste donne di eccezionale intelligenza e carisma, che, in un’epoca non certo favorevole al sesso femminile, sono riuscite nonostante tutto a trovarsi in posizioni di enorme potere.

