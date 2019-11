Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 14 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 14 novembre, in TV su Sky. Thriller, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Un viaggio a quattro zampe, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’avventura del 2019 diretto da Charles Martin Smith, con Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp e Wes Studi. Sky Cinema Uno porta sul piccolo schermo la storia di Bella, una cagnetta ritenuta pericolosa dalle istituzioni e disposta ad attraversare gli Stati Uniti pur di ritrovare il suo proprietario.

Moonraker: Operazione spazio, ore 21:15 Sky Cinema 007

Film d’avventura del 1979 diretto da Lewis Gilbert, con Roger Moore, Michael Lonsdale, Richard Kiel, Lois Chiles e Corinne Cléry. Moonraker, uno shuttle ceduto dalla Drax Corporation nel quadro del finanziamento di un programma spaziale, scompare misteriosamente, mettendo in serio imbarazzo il governo inglese. Sarà compito dell’agente segreto 007 James Bond fare luce sul mistero.

La mummia, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film d’avventura del 2017 diretto da Alex Kurtzman, con Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella e Jake Johnson. Ahmanet è una principessa egiziana sepolta nel deserto che viene risvegliata accidentalmente da una battaglia nel Medio Oriente. Un soldato e una scienziata sono chiamati a fermare la pericolosa creatura prima che sia troppo tardi.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gioco di donna, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2004 diretto da John Duigan, con Charlize Theron, Penelope Cruz, Stuart Townsend, Thomas Kretschmann e Steven Berkoff. In una notte del 1933, mentre lavora alla sua scrivania nel St. John's College di Cambridge, l’irlandese diciannovenne Guy Malyon si vede irrompere nella stanza una donna bagnata fradicia, la più bella che lui abbia mai visto. Da quell’incontro i due vivranno la loro relazione tra mille incongruenze, illusioni e drammi.

Gotti - Il primo padrino, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2018 diretto da Kevin Connolly, con John Travolta, Kelly Preston, Spencer Lofranco, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince e Lydia Hull. John Gotti è il capo della famiglia criminale dei Gambino, la più grande e potente mafia degli Stati Uniti. Presto l’impero passerà nelle mani di Gotti Jr, ma le sue idee sono molto diverse da quelle del padre.

Hereafter, ore 21:15 Premium Cinema

Film drammatico del 2011 diretto da Clint Eastwood, con Matt Damon, Cécile De France, Joy Mohr, Bryce Dallas Howard, George McLaren, Frankie McLaren, Thierry Neuvic e Marthe Keller. Sul piccolo schermo arrivano le storie parallele di un giornalista, uno studente e un operaio che in modo diverso hanno tutti conosciuto la morte.

Blue jasmine, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Woody Allen, con Cate Blanchett, Alec Baldwin, Louis C.K., Bobby Cannavale e Andrew Dice Clay. Jasmine, reginetta mondana di Park Avenue, è sposata con il carismatico Hal, uomo d'affari che la vizia e lusinga. Hal è un truffatore e un fedifrago e la fine del loro matrimonio ha portato Jasmine alla bancarotta e all'esaurimento nervoso. Sola e in balìa degli antidepressivi, la donna si trasferisce a San Francisco per vivere con la sorella Ginger.

Film fantastici da vedere stasera in TV

La figlia della sciamana, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico diretto da Kenneth Kainz e tratto dal romanzo di Lene Kaaberbol. Con Rebecca Emilie Sattrup, Jakob Oftebro, Søren Malling e Allan Hyde. Dina ha ereditato dalla madre sciamana il potere di guardare dentro l’anima delle persone. La ragazza si lancia in un’avventura inaspettata insieme alla famiglia quando l’unico erede al trono del regno di Dunark viene ingiustamente accusato di aver assassinato i genitori.

Film d’azione da vedere stasera in TV

John Rambo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione diretto e intepretato da Sylvester Stallone, con Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden e Graham McTavish. Il reduce del Vietnam John Rambo è ora costretto a difendere, sotto richiesta di alcuni missionari, alcune isole minacciate dall'invasione di pirati senza scrupoli. Capitolo finale della saga con Stallone, per gli amanti del personaggio e degli action movie.

Left Behind - La profezia, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film d’azione e fantascienza del 2014 diretto da Vic Armstrong, con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Cassi Thomson, Nicky Whelan e Lea Thompson. Tratto dal primo romanzo della serie “Left Behind”. Sul pianeta Terra domina il caos. Milioni di persone iniziano a scomparire senza lasciare tracce, gli aerei cadono dal cielo, le auto si muovono senza conducenti causando centinaia di incidenti. In questo caos, il pilota Ray Steele fa di tutto per mettere in salvo la vita dei passeggeri a bordo del suo volo. Intanto, la figlia cerca disperatamente la madre e il fratello.

The Corruptor - Indagine a Chinatown, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 1999 diretto da James Foley, con Mark Wahlberg, Ric Young, Paul Ben-Victor, Lee Jonkit e Chow Yun-Fat. Nicholas Chen lavora al 15esimo distretto di polizia di Chinatown dove indaga sui crimini della mafia cinese. Viene affiancato dal ben più giovane e inesperto Daniel, fresco di distintivo.

Film commedia da vedere stasera in TV

Management - Un amore in fuga, ore 21:00 Sky Cinema romance

Film commedia del 2008 diretto da Stephen Belber, con Jennifer Aniston, Gavin Bristol, Don Burns, Collin Crowley e Dominic Fumusa. Una venditrice di opere d’arte sempre in viaggio incontra in una delle sue trasferte il manager di un motel che decide di seguirla attraverso gli Stati Uniti.

Tre mogli, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2001 diretta da Marco Risi, con Iaia Forte, Francesca D’Aloja, Silke, Silke Klein, Claudio Gregori e Loles León. Tre donne molto diverse tra loro decidono di partire per l’Argentina alla ricerca dei rispettivi mariti, dopo essere state abbandonate a Capodanno e dopo aver scoperto che i tre uomini hanno commesso una rapina.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2014 diretto da Morgan Bertacca e diretto e interpretato da Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, con Giuliana Lojodice e Guadalupe Lancho. Un venditore ambulante viene investito da una Maserati, alla cui guida c’è il maggiordomo di un uomo d’affari. Quest’ultimo è alle prese con un importante investimento nel Burundi, che però finisce male lasciandolo sul lastrico.

Film thriller da vedere stasera in TV

Giustizia privata, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2009 diretto da F. Gary Gray, con Jamie Foxx, Gerard Butler, Leslie Bibb, Bruce McGill, Colm Meaney e Viola Davis. Un uomo rimane sconvolto quando scopre che i killer che hanno ucciso la sua famiglia sono nuovamente a piede libero. Decide di farsi giustizia da solo, puntando al procuratore che ha orchestrato l’accordo per rimettere in libertà gli assassini.

Film biografici da vedere stasera in TV

Frankie & Alice, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico canadese del 2010 diretto da Geoffrey Sax, con Halle Berry, Stellan Skarsgard, Phylicia Rashad e Chandra Wilson. Frankie è una go-go dancer afro-americana che soffre di disturbo dissociativo dell’identità e lotta per conservare la propria personalità mentre ha a che fare con due alter ego molto particolari: un bambino di sette anni di nome Genius e una donna bianca razzista del nome Alice. Con lo scopo di risolvere i suoi problemi, Frankie si rivolge ad Oz, noto psicoterapeuta, per trovare l’origine dei suoi fantasmi.

