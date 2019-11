Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 11 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 11 novembre, in TV su Sky. Commedie, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Se son rose - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Uno e 21:45 Sky Cinema Comedy

Commedia diretta a interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Antonia Truppo, Gabriella Pession, Elena Cucci. All’età di cinquant’anni, Leonardo lavora come giornalista sul web ed è ostinatamente single. Ha una figlia di quindici anni che ormai è stufa del suo infantilismo regressivo, così come di tutti quelli che gli stanno attorno. La figlia pensa però che una soluzione ci sia: il padre deve incominciare una relazione stabile, e decide di mandare a tutte le ex un sms in cui le invita a riprovare ad avere una relazione. Una commedia divertente, con un fil rouge di amore e risate.

Tiramisù, ore 21:15 Premium Cinema

“Tiramisù”, esordio alla regia di Fabio De Luigi. Nel cast ritroviamo lo stesso De Luigi, insieme a Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito, con la partecipazione straordinaria di Orso Maria Guerrini e Pippo Franco. Un informatore farmaceutico scopre di poter fare carriera con l'aiuto del dolce di sua moglie. Una commedia romantica che riesce a far ridere con eleganza.

Due gran figli di..., ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto da Lawrence Sher, con Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons, Katt Williams, Terry Bradshaw, Ving Rhames. I fratelli gemelli Kyle e Peter sono molto diversi. Alla festa per il nuovo matrimonio di mamma scoprono che lei aveva mentito sull'identità del loro vero padre. I due partono insieme alla ricerca del genitore. Convinti di trovarlo facilmente a Miami, dovranno invece ripercorrere a ritroso le avventure sessuali della loro disinvolta madre. Spassosa commedia on the road.

Austin Powers, la spia che ci provava, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film del 1999 diretto da Jay Roach, con Mike Myers, Heather Graham, Seth Green, David Koechner, Kristen Johnston. Austin Powers scopre che il dottor Male è tornato indietro nel tempo, nel 1969, per recuperare il mojo, una pozione di erbe afrodisiache. Nostalgia visiva degli anni ‘60 per una commedia dall’ironia demenziale. Per i fan del personaggio.

Film biografici da vedere stasera in TV

The front runner – Il vizio del potere, ore 21:15 Sky Cinema Due

Su Sky Cinema Due arriva “The front runner – Il vizio del potere”, film di Jason Reitman, con Hugh Jackman che veste i panni del senatore americano Gary Hart. Questo senatore, favorito dai sondaggi nella corsa alla presidenza, si vedrà sprofondare in un baratro del giudizio e additare da tutti in seguito a un articolo sulla sua relazione extraconiugale. Un cambiamento repentino del consenso, un brusco mutare che lo travolge sia pubblicamente sia privatamente. Un film che fa riflettere sul ruolo della stampa e dell’opinione pubblica negli ultimi decenni.

La promessa dell'alba, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2017 diretto da Eric Barbier, con Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack. Nina Kacew è una donna instancabile, che fa di tutto per crescere ed educare il figlio affinché diventi ambasciatore e grande romanziere. Una storia drammatica e sentimentale, ambientata in Francia durante il periodo nazista.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007 - Solo per i tuoi occhi, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film diretto da John Glen, con Roger Moore, Carole Bouquet, Topol, Lynn Holly Johnson. Una nave spia britannica, equipaggiata di un segretissimo sistema di comunicazione chiamato ATAC, è affondata al largo dell'Albania. Bond viene incaricato del recupero del prezioso oggetto, ma anche i russi sono bramosi di impossessarsene. Suspense, spionaggio e la bellezza di Carole Bouquet per lo 007 Roger Moore.

Exit speed, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Scott Ziehl, con Danielle Beacham, Jonny Cruz, Alice Greczyn, Jason Hammond. Texas: un pullman è preso d'assalto da una banda di motociclisti ed i passeggeri tentano una disperata resistenza. Un action movie on the road dai toni tragici, ambientato nel deserto del Texas.

Diamond 13, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2009 tratto dal romanzo poliziesco “L'Etage des morts” di Hugues Pagan e diretto da Gilles Béhat, con Gérard Depardieu, Olivier Marchal, Asia Argento, Anne Coesens, Aïssa Maïga. Il poliziotto Matt è un personaggio solitario e tormentato. Lavora alla divisione criminale, ma un giorno riceve la chiamata di un vecchio amico che gli propone un piano per deviare dei soldi sporchi. Potrebbe essere la svolta della sua vita o l'inizio di un calvario. Un suggestivo action movie.

A dangerous man - Solo contro tutti, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2010, diretto da Keoni Waxman, con Steven Seagal, Marlaina Mah, Jesse Hutch, Byron Mann, Mike Dopud. Il protagonista, Shane Daniels, viene rilasciato dopo aver scontato quindici anni di reclusione per un crimine che non ha commesso. Uscito dal carcere, assiste involontariamente a uno scambio di diamanti rubati che coinvolge la mafia cinese, diventando un pericoloso testimone. Durante lo scambio, Shane salva la vita del figlio del capo russo Sergej, con cui si allea per sgominare la banda vista la corruzione che dilaga all’interno della polizia della città. Film d'azione con Steven Seagal.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Jumanji, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 1995 diretto da Joe Johnston, con Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst, Patricia Clarkson, Jonathan Hyde. Alan Parrish sta giocando con la sua amica Sarah a un gioco da tavolo. Quando è il suo turno di lanciare i dadi, scompare improvvisamente, ritrovandosi in una giungla e vivendo un’incredibile avventura piena di soprese. Un fantasy intramontabile, da vedere insieme a tutta la famiglia.

La forma dell’acqua, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Quattro premi Oscar e il Leone d’Oro di Venezia per “La forma dell’acqua”, diretto da Guillermo del Toro, con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlberg. 1963: l’America segnata dalla guerra fredda vede l’incontro tra Elisa, operatrice in un ufficio di ricerca, e un esperimento segreto, una creatura misteriosa di cui si innamorerà perdutamente. Un film immenso, tratto al raffinato genio di Del Toro, reinterpretazione noir della favola de “La Bella e la bestia”.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La moglie del soldato, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Neil Jordan, con Forest Whitaker e Jaye Davidson. In Irlanda del Nord un terrorista dell'IRA rapisce Jody, un soldato inglese di colore amante della moglie. Oscar alla sceneggiatura per il dramma di Neil Jordan con Forest Whitaker.

Mothers and daughters, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2016, diretto da Paul Duddridge e Nigel Levy, con Christina Ricci, Courteney Cox, Susan Sarandon, Elizabeth Daily, Eva Amurri Martino. La pellicola affronta il rapporto tra madre e figlia attraverso le vicende di alcune famiglie, dove si parla, si discute, si odia e si ama. Cast femminile di primo piano per storie sul tema della maternità. Un film emozionante, ricco di spunti di riflessione.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV