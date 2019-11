Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 5 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Un ponte per Terabithia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2007 per la regia di Gabor Csupo, con Josh Hutcherson, Anna Sophia Robb e Robert Patrick. Jesse ama dipingere, ma sia i suoi familiari che i suoi compagni di scuola lo prendono in giro. Quando conosce Lesie, i due immaginano un bosco dove rifugiarsi dalla realtà.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Cold War, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Diretto da Paweł Pawlikowski, con Joanna Kulig e Tomasz Kot come protagonisti. Zula e Wiktor sono innamorati, lei giovane membro della compagnia di danze e canti popolari e lui direttore del coro. Tra i due scoppia una passione crescente che sfocia in un amore vero e puro ma durante un’esibizione nella Berlino orientale Wiktor sconfina e Zula non avrà il coraggio di seguirlo. Negli anni a venire si incontreranno in più occasioni: il loro amore latente si riaccenderà costantemente, tormentandoli attraverso le braci ardenti che mai si raffredderanno, nonostante le atmosfere belliche che piombano come cappe pesantissime su anime e cuori. “Cold war”, pellicola premiata a Cannes e candidata a tre Premi Oscar, è il racconto di una storia d’amore travagliata, sofferta e vissuta in maniera tormentata dai due protagonisti.

Chiedi alla polvere, ore 21:10 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2006 per la regia di Robert Towne, con Colin Farrell, Salma Hayek, Donald Sutherland, Eileen Atkins, Idina Menzel. Nella Los Angeles della Grande Depressione, Arturo Bandini, giovane aspirante scrittore italoamericano, sbarca il lunario sperando di emergere. In un bar incontra una provocante cameriera messicana con la quale inizia una relazione appassionata e contrastata, anche a causa dello spettro dell’emarginazione sociale – che aleggia su entrambi – e per la differente visione che i due hanno del proprio riscatto. Tratto dall’omonimo romanzo di John Fante.

L’ultimo appello, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film del 1997 per la regia di James Foley, con Gene Hackman, Chros O’Donnell e Faye Dunaway. Manca poco meno di un mese al giorno in cui Sam Cayhall, detenuto nel braccio della morte del carcere di Parchman, Mississippi, verrà giustiziato per l'assassinio di due bambini uccisi con una bomba nel 1967. Mentre conta i giorni che lo separano dalla condanna, Sam, razzista convinto, riceve la visita di Adam Hall, un giovane e inesperto avvocato. Il professionista tenta di salvare questo irriducibile razzista per dare un significato alla sua vita, visto che Adam è il nipote di Sam.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Licenza di uccidere, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Film di spionaggio del 1962 per la regia di Terence Young, con Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman ed Eunice Gayson. James Bond è un agente al servizio di sua maestà britannica che viene mandato in Giamaica per indagare su due omicidi misteriosi. Con una fanciulla locale che si è offerta di fargli da guida, Bond giunge a Crab Key, rifugio del prof. Dent e del dr. No. Catturato, viene a sapere dei loschi piani di No e, con un abile colpo, fugge salvando la fanciulla. Un film magistrale.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Animals United, ore 21:00 su Sky Cinema Family

In Botswana, la mangusta Billy, un padre di famiglia immaturo e bighellone, e il suo unico amico Socrates, il leone, decidono di mettersi in viaggio per andare a cercare l'acqua.

Film thriller da vedere stasera in TV

Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller americano del 2009 per la regia di Tony Scott, con Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzman e Victor Gojcaj. Una banda di uomini armati prende in ostaggio un treno della metropolitana di New York ed esige il riscatto: le autorità avviano i negoziati, ma una serie di imprevisti complicano la faccenda. Un film adrenalinico per rimanere col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Nella mente del serial killer, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un intrigante thriller del 2004 con Christian Slater, Val Kilmer, Jonny Lee Miller, Kathryn Morris e la regia di Renny Harlin. Su un’isola lontana, l’FBI tiene un programma di addestramento per la divisione degli psicologi, chiamata profiler, usata per catturare i serial killer. Ma l’addestramento va in fumo quando un gruppo di sette giovani agenti scopre che uno di loro è un serial killer.

Film commedia da vedere stasera in TV

Lezioni di cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Su Sky Cinema Romance va in onda “Lezioni di Cioccolato”, film diretto da Claudio Cupellini e con Luca Argentero, Violante Placido e Neri Marcorè. Insensibile e senza scrupoli, Mattia è un cinico imprenditore che si ritrova improvvisamente a far fronte ai ricatti di uno sfortunato operaio egiziano, caduto da un tetto e costretto al gesso dalla vita in su. Ragione del ricatto, un concorso da cioccolataio da frequentare sotto mentite spoglie. Film da vedere per tempi comici e un cast davvero affiatato.

Take me Home Tonight, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2012, diretto da Michael Dowse, con Topher Grace, Anna Faris, Dan Fogler, Teresa Palmer, Chris Pratt, Michael Biehn. Nell’America degli anni ’80, con la Borsa in pieno boom, Matt Franklin, giovane laureato del MIT ed occupato in un laboratorio con una lauta retribuzione, decide di licenziarsi scandalizzato da un materialismo imperante. Un film divertente e con tanti spunti di riflessione, per una serata all’insegna del relax con Sky.

Scuola di polizia, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Film cult del 1984 per la regia di Hugh Wilson, con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith e Michael Winslow. Il giovane Mahoney (Guttenberg) è nei pasticci con la giustizia, ma il sindaco della città vuol dare a tutti la possibilità di accedere al mestiere di poliziotto, così egli può scegliere tra la galera e la scuola di polizia. In compagnia di altri scombinati come lui, agli ordini di un'istruttrice bionda e volitiva, fa un demenziale tirocinio riuscendo a neutralizzare un pericoloso criminale. Un classico.

Caccia al tesoro, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Gennaro Guazzo, Francesco Di Leva. Una banda cerca di rubare il tesoro di San Gennaro per aiutare il figlio di una di loro a salvarsi da una brutta malattia al cuore. Con questo film, i Vanzina cercano di recuperare la tradizione della classica commedia napoletana. Il risultato è una commedia leggera, divertente e ben interpretata per una serata di risate in famiglia.

Il campione, ore 21:10 su Sky Cinema Uno +24

Film italiano del 2019 per la regia di Leonardo D’Agostini, con Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino e Mario Sgueglia. Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato: tutto ciò è Christian Ferro, giovane calciatore di serie A, tutto genio e sregolatezza, divenuto il nuovo idolo dei tifosi di un’intera città. Valerio Fioretti, solitario e schivo, con problemi economici da gestire e un’ombra di passato che incombe sul presente, è il professore che viene affiancato al giovane goleador quando, dopo l’ennesima bravata – il Presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina. Tra i due all’inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l’uno accanto all’altro, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Captain Phillips – Attacco in mare aperto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Regia di Paul Greengrass con Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed, Mahat M. Ali Nel 2009 il capitano Richard Phillips lascia la sua famiglia nel Vermont per guidare la nave porta container USA Maersk Alabama dall'altra parte del mondo. In acque extraterritoriali, il suo bastimento viene però attaccato da un manipolo di pirati somali, armati e pronti a tutto, e Phillips viene rapito, in cerca di riscatto. L'ambientazione in alto mare, il ritratto lucido della Marina statunitense nei suoi vari gradi, l'impatto visivo e metaforico della piccola scialuppa circondata dalle enormi navi da guerra sono parte integrante dello spettacolo inscenato da Greengrass. Completa il quadro la performance di Tom Hanks.

Drive angry, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2011 per la regia di Patrick Lussier, con Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner e Billy Burke. Milton è un padre scappato dall’inferno che ha tre giorni di tempo e una missione: trovare e braccare gli uomini di una setta che hanno ucciso sua figlia e rapito la sua nipotina. Con lui c’è Piper, ma sulle sue tracce c’è il Diavolo. La corsa contro al tempo si anima della sete di vendetta in un film da non perdere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

V per Vendetta, ore 21:10 su Premium Cinema

Film americano del 2006 per la regia di James McTeigue con Natalie Portman, Hugo Weaving e Stephen Rea. In un futuro non precisato, un regime totalitario sottomette la città di Londra. Sarà V, mascherato vendicatore nei panni di Guy Fawkes (ribelle della congiura delle polveri) a prendere in mano le sorti del mondo e di Evey. Ispirato al fumetto di Alan Moore, il film raccoglie un’ideologia e la racconta magistralmente, liberando un regno fantastico da razzismo, omofobia e spietatezza.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV