Le ragazze di Wall Street, una prima tv di Sky Cinema

Arriva su Sky Cinema Uno, (lunedì 15 giugno alle 21.15), Le ragazze di Wall Street. Un film in grado di mescolare i ritmi e la musicalità di Ocean’s Eleven con la narrazione di una storia reale. Quanto di spettacolare visto sul grande schermo ha dell’incredibile se si pensa al fatto che tutto ciò sia accaduto per davvero. Ore di allenamento da parte del cast per riuscire ad apprendere alcuni dettami della pole dance, con Jennifer Lopez e Cardi B, tra le altre, pronte a dare spettacolo nei 110 minuti diretti da Lorene Scafaria.

Le ragazze di Wall Street, la trama

Lorene Scafaria è sceneggiatrice e regista de Le ragazze di Wall Street, film che trae ispirazione da fatti realmente accaduti. La vicenda viene inizialmente raccontata in un articolo del New York Magazine col titolo The Hustlers at Scores. La storia è rapidamente divenuta virale e nel film vede al centro della trama il personaggio di Ramona, interpretato da Jennifer Lopez, che mette in piedi una banda per riuscire a elaborare una complessa truffa ai danni di alcuni facoltosi clienti, tutti impegnanti nel mondo della finanza a Wall Street.

Fa parte del gruppo anche Destiny, interpretata da Constance Wu, una ragazza che si ritrova a lavorare duramente come spogliarellista per poter mantenere sua nonna. A fine mese però i soldi ottenuti sono davvero pochi, considerando come i proprietari trattengano una grossa fetta delle sue entrate. La sua vita però cambia del tutto nel momento in cui incontra Ramona. Lei è una veterana e riesce a guadagnare molto più di lei. È una bravissima pole dancer e prende a cuore la situazione di Destiny. Insieme alla collega Diamon, interpretata da Cardi B, prova a insegnarle i suoi trucchi, tra figure della pole e l’arte della seduzione, fondamentali per riuscire a spillare più soldi possibili ai clienti.

Tutto viene però stravolto dalla crisi economica del 2008, che porta tutti a faticare per riuscire a pagare le proprie spese a fine mese. Le entrate diminuiscono ma quei clienti di Wall Street continuano a sventolare banconote. Il gruppo di ballerine li identifica rapidamente come i responsabili di questa truffa finanziaria ai danni della gente comune. In questo modo giustificano il fatto di voler recuperare da loro un po’ di soldi, truffandoli a loro volta.

Le ragazze di Wall Street, il talento di Jennifer Lopez

Il 24 luglio 2019 Jennifer Lopez ha compiuto 50 anni, spingendo tutti i suoi fan a chiedersi come faccia, alla sua età, a volteggiare sul palo con tale grazia e forza ne Le ragazze di Wall Street. Per J-Lo si tratta dell’ennesimo titolo sul grande schermo, per esattezza il trentesimo a partire dal 1986, anno del suo esordio al cinema con My Little Girl.

Svariati film di successo collezionati nel tempo. Basti pensare ad Anaconda, un B-movie divenuto cult del genere, ma soprattutto Prima o poi mi sposo, con Matthew McConaughey, e Un amore a 5 stelle, per quanto riguarda le commedie romantiche. Impossibile non citare poi Selena, Amore estremo, Shall We Dance?, El Cantante e Quel mostro di suocera.