Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il trailer del film

Il nono capitolo della saga è pronto a invadere i cinema di tutto il mondo. “Star Wars: L'ascesa di Skywalker” farà il suo debutto nelle sale italiane il 18 dicembre 2019, mentre il pubblico americano dovrà attendere quarantotto ore in più per ammirare il nuovo capolavoro firmato J. J. Abrams.

“Star Wars: L'ascesa di Skywalker”, grande attesa

L’attesa per il terzo e ultimo titolo della “Trilogia Sequel” è ormai alle stelle, il regista americano tornerà a firmare una pellicola della saga dopo lo straordinario lavoro fatto con “Star Wars: Il risveglio della Forza”, distribuito nel 2015 come primo film della trilogia che questo dicembre troverà conclusione.

Pochi minuti fa Walt Disney ha pubblicato il trailer che in poco tempo ha fatto il giro del mondo monopolizzando social e web, incontenibile l’entusiasmo da parte dei fan. “Star Wars: L'ascesa di Skywalker” ritroverà come protagonista la giovanissima Daisy Ridley, class 1992, nei panni di Rey, al suo fianco Adam Driver (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attore) nel ruolo di Kylo Ren e John Boyega in quello di Finn.

Il film succederà, in ordine temporale, a “Solo: A Star Wars Story” di Ron Howard che riuscì a conquistare una nomination alla 91° edizione degli Academy Awards nella categoria “Migliori effetti speciali”.

“Star Wars: L'ascesa di Skywalker”, una saga da oltre nove miliardi di dollari

“Star Wars” è una delle saghe di maggior successo di sempre nella storia del mondo della settima arte. Le undici pellicole distribuite hanno infatti incassato un totale di ben 9.232.105.461 di dollari che ora potrebbero diventare dieci con il nuovo lavoro in uscita.

Al momento il titolo con il maggior incasso internazionale è “Star Wars: Il risveglio della Forza” con ben 2.068.223.624 di dollari, seguito in seconda posizione da “Star Wars: Gli ultimi Jedi” con 1.332.539.889 di dollari e in terza posizione da “Rogue One: A Star Wars Story” con 1.056.057.273 di dollari. Quale sarà il botteghino della nuova pellicola?

In attesa di scoprirlo, gustiamoci il trailer di “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” preparandoci per un altro viaggio indimenticabile!