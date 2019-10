Jesus Rolls - Quintana è tornato, il cast del film

In sala dal 17 ottobre 2019, Jesus Rolls – Quintana è tornato, è una commedia a lungo attesa dai fan dei fratelli Coen e nello specifico de Il Grande Lebowski. Una pellicola che va ad approfondire un personaggio minore della celebre pellicola, quel Jesus che oggi John Turturro torna a interpretare, con la benedizione del duo di registi. Una pellicola on the road con un cast d’eccezione, con Bobby Cannavale e Audrey Tautou tra i protagonisti.

Jesus Rolls – Quintana è tornato: il cast

John Turturro è regista e protagonista in Jesus Rolls. Nato nel 1957 a New York, vanta la cittadinanza italiana e negli anni ha preso parte a molti progetti nel nostro Paese. Basti pensare alla miniserie Il nome della rosa, così come al docufilm musicale Passione. Il suo esordio è avvenuto nel 1985 con Cercasi Susan disperatamente, e da allora ha recitato in quasi 80 pellicole. Lo hanno inserito nei propri cast registi come Martin Scorsese, Woody Allen, Spike Lee, Francesco Rosi, Ridley Scott e ovviamente i fratelli Coen. Tra i tanti film che compongono la sua filmografia è impossibile non citare Il colore dei soldi, sequel de Lo spaccone, con Paul Newman e un giovane Tom Cruise. A questo si aggiungono Fa’ la cosa giusta, Crocevia della morte, con un fantastico Gabriel Byrne, He got game, con Denzel Washington, Il Grande Lebowski, con Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi, e Fratello, dove sei?, con George Clooney.

Al fianco di Jesus c’è Petey, ovvero Bobby Cannavale, attore classe 1970 di origine italiana. Sua madre è cubana ma suo padre è nostrano, fratello del celebre e compianto Enzo Cannavale, il cui talento venne scoperto da Eduardo De Filippo. La recitazione è un’eredità familiare dunque, con Bobby che ha esordito al cinema nel 1996, per poi prendere parte al cast de Il collezionista di ossa appena tre anni dopo, al fianco di Denzel Washington e Angelina Jolie. Ha già collaborato in passato con John Turturro, recitando nel suo Romance & Cigarettes. Nel corso degli anni si è messo in mostra soprattutto in televisione, apparendo in Sex and the City, Ally McBeal e in un gran numero di episodi di Will & Grace, per poi entrare nel cast di Boardwalk Empire, acclamata serie con Steve Buscemi. Una carriera televisiva che lo ha visto vincere due Emmy. Gli ultimi anni lo hanno infine visto particolarmente impegnato sul grande schermo, recitando in Tonya con Margot Robbie, The Irishman di Martin Scorsese e Motherless Brooklyn di Edward Norton, tra gli altri progetti.

Spazio inoltre all’intrigante Marie, interpretata da Audrey Tautou, attrice e modella francese, resa celebre dal ruolo di Amelie Poulain ne Il favoloso mondo di Amelie. Svariate le pellicole cui ha preso parte nel corso degli anni, come Il codice da Vinci di Ron Howard, con Tom Hanks e Jean Reno.

Nel corso del film trovano inoltre spazio altri grandi interpreti come Christopher Walken, Premio Oscar nel 1979 per Il cacciatore, vincitore anche di un Premio BAFTA e uno Screen Actors Guild Award per Prova a prendermi, con Leonardo DiCaprio nel ruolo di suo figlio. Il cast vanta inoltre la partecipazione di Susan Sarandon, protagonista di numerose pellicole di successo, come Dead Man Walking, che la porta al successo agli Oscar nel 1996. Spazio infine a Jon Hamm, volto noto del cinema anche se principalmente legato alla televisione, soprattutto grazie all’acclamata serie Mad Men, valsagli due Golden Globe e altrettanti Screen Actors Guild Award.

Jesus Rolls – Quintana è tornato: la trama

Jesus Quintana è uscito dal carcere, dove il direttore non fa che ringraziarlo per il suo trionfo nel torneo di bowling. Il suo talento infatti è rimasto intatto negli anni e, come ne Il grande Lebowski, è sempre uno spettacolo vederlo esibirsi in pista. Si ritrova in viaggio con Petey e Marie, in fuga da un furente parrucchiere e dalla legge. Tre amici, insieme per caso, incappati in un’avventura rocambolesca, che porterà l’amore nelle loro vite, seppur in maniera inaspettata.