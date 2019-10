Marvel, Kit Harington parla del suo ruolo in The Eternals

Kit Harington, attore britannico classe 1986, è celebre in tutto il mondo grazie alla serie tv Game of Thrones. Il ruolo di Jon Snow lo ha accompagnato per anni ma ora l’interprete deve riuscire nell’arduo compito di lasciarsi alle spalle il condottiero del Nord. Una missione tutt’altro che facile, che passa attraverso una scelta oculata dei ruoli da interpretare. Nel 2018 è giunto in sala con La mia vita con John F. Donovan, e ora i fan attendono con ansia il suo esordio nell’universo cinematografico Marvel.

Kit Harington in The Eternals

Kevin Feige aveva dato l’annuncio nel corso del panel Marvel al D23 Expo: Kit Harington è ufficialmente un membro del MCU. Nello specifico il ruolo scelto per lui è quello di Black Knight, inserito in The Eternals (Gli Eterni), progetto che fa parte della Fase 4 dell’universo cinematografico Marvel.

Lo stesso attore ha detto la sua in merito, presenziando alla NEXT Conference. Ha spiegato ai fan come sia emozionato all’idea di poter interpretare un supereroe e nello specifico di volersi distanziare il più possibile da Jon Snow. Uno dei principali pericoli per gli attori divenuti celebri grazie a serie Tv è l’impossibilità di scrollarsi di dosso tale peso. I fan tendono a fidelizzarsi, innamorandosi di un personaggio e detestandone altri, segnando in qualche modo il percorso artistico e lavorativo degli attori. Alla convention Harington strappa però una risata a tutti spiegando come, nonostante i suoi sforzi, si ritrovi comunque cucito addosso un personaggio come Dane Whitman, che brandisce una spada. È come se l’addio al set di Game of Thrones fosse più lento del previsto ma almeno gli anni trascorsi su quel set gli renderanno la vita più semplice nelle scene di combattimento, anche se tra le mani non ci sarà più Longclaw.

Whitman è la terza incarnazione del cavaliere nero e stringe tra le mani la Spada di luce e lo Scudo della notte, unendo alle sue doti di combattente un chiaro elemento mistico. Brandisce infatti armi potenziate dalla magia. Solo il tempo potrà dire se riuscirà a far breccia nel cuore dei fan Marvel, emotivamente scossi dopo Endgame.

Cosa sappiamo di The Eternals

Volendo riassumere brevemente, gli Eterni sono esseri sovraumani, nati dalla mente di Jack Kirby nel 1976. Guidati dai Celestiali, sono impegnati in un’eterna lotta con i Devianti. Il primo film di questa nuova saga di certo lascerà molti dubbi nei fan, che in realtà sono già stati introdotti a questa trama in svariati modi.

Basti pensare a Thanos, la cui figura potrebbe essere ulteriormente analizzata, così come a Ego, il Pianeta Vivente interpretato da Kurt Russell in Guardiani della Galassia 2, per poi finire con gli Skrulls, apprezzati in Captain Marvel.

Un cast ricco di star, a partire da Angelina Jolie, che interpreterà Thena. Sul set Kit Harington, che interpreterà Dane Whitman, ritroverà Richard Madden, ovvero Ikaris, dopo l’esperienza in Game of Thrones. Spazio inoltre a Salma Hayek come Ajak, mentre ormai da tempo Millie Bobby Brown, giovane star di Stranger Things, ha smentito la propria partecipazione.