Kit Harington è finito in rehab. Sull’attore britannico, interprete dell’amato Jon Snow de “Il Trono di Spade”, ha avuto la meglio lo stress e il resto lo ha fatto l’abuso di alcol. Alla fine delle della popolarissima serie tv, il 32enne è stato ricoverato in una clinica riabilitativa. Il mese scorso ha infatti varcato la soglia di una struttura di lusso nel Connecticut, la Prive'-Swiss, vicino alla cittadina di Madison.

Le lacrime in un video

Nel documentario della HBO sul dietro le quinte di Game of Thrones, intitolato The Last Watch, si era già visto Kit Harrington mentre piangeva alla prima lettura del copione dell'episodio finale: l'attore si era coperto la faccia e aveva iniziato a piangere quando era venuto a conoscenza del destino del suo personaggio, Jon Snow.

Lo stress

Adesso evidentemente c'è stato il crollo psicofisico, una situazione da cui Kit Harington cerca di uscire e per questo sarebbe stato ricoverato da circa un mese "Kit ha deciso di utilizzare la pausa nella sua agenda come un'opportunità per passare del tempo in un centro benessere e lavorare su alcune questioni personali", ha minimizzato il suo agente interpellato dal Daily Mail. Il centro, che costa oltre 120 mila dollari al mese, punta a insegnare ai propri pazienti come gestire lo stress e le emozioni negative, praticando meditazione consapevole e terapia comportamentale cognitiva.

La moglie: ha bisogno di riposo

"Estremamente d'aiuto è la moglie", Rose Leslie, attrice e conosciuta proprio sul set ne Il Trono di Spade (all'epoca, il matrimonio tra i due era stato un evento per i milioni di fan nel mondo). "Tutti quelli che gli sono vicini vogliono veramente che lui abbia un po' di riposo", ha aggiunto una fonte, sostenendo che "adesso, ha solo bisogno di pace e tranquillità”.

Il sostegno dei fan

Sui social, i fan hanno accolto la notizia con stupore e tristezza: "Sono scioccata", "Cose che purtroppo succedono agli attori quando, dopo anni nello stesso ruolo, devono lasciare quest'ultimo. Mi auguro che Kit Harington si riprenda presto e possa interpretare altri personaggi che rimarranno nella storia della TV come Jon Snow", "Bravo per il coraggio di affrontare i tuoi demoni. La tua vita può solo migliorare da oggi in poi. Sarai ancora più grande, credici e prenditi cura di te stesso", "In bocca al lupo a Kit e a Rose che, da sua compagna, starà vivendo un momento altrettanto delicato e difficile", "Ragazzi, mandiamogli messaggi d'affetto e di ringraziamento per il suo lavoro, il suo incredibile viaggio con Jon Snow, e sosteniamolo ora che ne ha bisogno".