Brave ragazze, il cast del film

A partire dal 10 ottobre 2019 giunge in sala Brave ragazze, commedia tutta al femminile, diretta da Michela Andreozzi, attrice, regista e sceneggiatrice italiana, che ricopre il ruolo di Franca nella sua pellicola. Ricco cast che vanta Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico come protagoniste.

Brave ragazze, il cast

Ottime scelte attoriali per Brave ragazze, che promette 104 minuti di sole risate. Il ruolo di Anna è stato assegnato ad Ambra Angiolini, il cui esordio al cinema è avvenuto nel 2007 grazie a Ferzan Ozpetek. Quest’ultimo la volle per Saturno contro, dopo il quale la Comencini la inserì nel cast di Bianco e nero del 2008. Ha preso parte inoltre ai due film di Immaturi, per poi collaborare con Carlo Vanzina in Mai Stati Uniti, Michele Placido in La scelta e 7 minuti e svariati altri progetti, facendo parlare di sé anche per la love story con Massimiliano Allegri.

Chicca è invece Ilenia Pastorelli, la cui carriera al cinema è alquanto breve, avendo esordito nel 2015, ma già ricca di successi. Basti pensare al David di Donatello vinto per il suo primo film, Lo chiamavano Jeeg Robot, cui seguono pellicole come Benedetta follia di Carlo Verdone e Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno.

Maria è Serena Rossi, attrice lanciata nel mondo dello spettacolo dalla soap opera italiana Un posto al sole. Al cinema invece inizia davvero a farsi notare con Song’e Napule dei Manetti bros, che hanno in serbo un film su Diabolik, con protagonisti Luca Marinelli e Miriam Leone, tra le protagoniste dell’acclamata serie Tv 1994. Con il duo di registi torna a collaborare nel 2017 per Ammore e malavita e in generale accresce la propria filmografia di commedie. Il pubblico apprezza il suo volto pulito e Carlo Vanzina la vuole per Caccia al tesoro.

Caterina, ultima delle quattro protagoniste della banda, ha il volto di Silvia D’Amico, attrice che negli ultimi anni si è mossa tra televisione e cinema. Ottimo il successo de I delitti del BarLume, sul piccolo schermo, così come di The Place e Hotel Gagarin in sala.

Sul fronte maschile invece spazio a Luca Argentero, reduce dall’impegno sul set di Io, Leonardo, viaggio nella mente di Leonardo da Vinci. La Andreazzoli ha inoltre voluto la verve comica di Max Tortora, che interpreta un prete nel film, strizzando infine l’occhio all’universo social con Fabrizio Colica, del duo Le Coliche.

Brave ragazze, la trama

Il film ci riporta indietro negli anni ’80 ed è ambientato nella splendida Gaeta. Si ispira a una storia vera e pone al centro quattro donne giunte a una fase critica della propria vita. Tutte diverse e con svariate problematiche, che le pongono dinanzi all’idea folle di mettere in atto una rapina. Il colpo viene messo in atto ai danni della banca del paese, e per non farsi riconoscere tutte loro si travestono da uomini. I soldi ottenuti dal colpo però sono soltanto l’inizio di una serie di azioni a dir poco spericolate, che portano il commissario Morandi sulle loro tracce.