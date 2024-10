Gemini Man, il cast del film con Will Smith

Su Italia 1 mercoledì 23 ottobre, Gemini Man vede Will Smith nei panni di due personaggi.

La pellicola, diretta da Ang Lee (FOTO) ruota infatti interamente attorno alla figura dell’attore, in un action che sa mescolare egregiamente trama e nuove tecnologie.

Gemini Man, il cast

Dietro la macchina da presa di Gemini Man troviamo Ang Lee, uno dei migliori registi al mondo, premiato per ben tre volte agli Oscar: per la miglior regia ne I segreti di Brokeback Mountain e Vita di Pi, e per il miglior film straniero con La tigre e il dragone.

In questa pellicola Lee dirige l’eclettico Will Smith, attore, cantante e produttore musicale, tre volte candidato ai Premi Oscar con una statuetta vinta per Una famiglia vincente - King Richard. Smith è uno dei volti più amati di Hollywood, in grado di alternare azione e dramma come pochi altri. Divenuto celebre con la sitcom Il principe di Bel-Air, ha lavorato molto su di sé nel corso degli anni, crescendo come attore fino a diventare una vera e propria icona. Nel 1995 Michael Bay lo vuole come co-protagonista di Bad Boys, al fianco di Martin Lawrence. Un primo capitolo di quella che nel 2020 diventerà ufficialmente una trilogia con Bad Boys For Life. Anno dopo anno, Will Smith colleziona ruoli cruciali per la sua carriera, da Independence Day di Roland Emmerich a Men in Black. Tanta azione nei primi anni, per poi recitare al fianco di Matt Damon ne La leggenda di Bagger Vance di Robert Redford, interpretando un anno dopo Alì nell’omonimo film di Michael Mann. Un interprete particolarmente eclettico, in grado di commuovere il pubblico ne La ricerca della felicità, per poi strappare risate fragorose con Hancock.

Nel cast di Gemini Man troviamo anche Mary Elizabeth Winstead, amatissima dal pubblico per film come Grindhouse – A prova di morte, ma soprattutto Scott Pilgrim vs. the World e 10 Cloverfield Lane, qui nei panni di Danielle "Danny" Zakarewski, veterana dei Marines e agente DIA OIG, al fianco di Henry dopo che l'uomo la salva. Tante le produzioni cui ha preso parte, recitando al fianco di Bruce Willis in Die Hard – Un buon giorno per morire e di Daniel Radcliffe e Paul Dano nel folle Swiss Army Man – Un amico multiuso. Nel 2020 ha inoltre fatto il suo esordio nell’universo cinematografico della DC, insieme con Margot Robbie in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Clive Owen è Clayton "Clay" Verris, lo spietato direttore di Gemini ed ex Marine della Force Recon: è lui a decidere di clonare il personaggio di Will Smith. Volto noto del piccolo e del grande schermo, Owen è stato nominato all'Oscar per Closer, e ai Golden Globes per Hemingway & Gellhorn e per The Knick. Benedict Wong è invece Baron, ex collega di Henry nei Marines e pilota esperto che lavora come ora come tour operator.

Altri membri del cast includono Ralph Brown nel ruolo di Del Patterson, referente di Henry alla DIA, Linda Emond nel ruolo di Janet Lassiter, direttrice della DIA, Douglas Hodge nel ruolo di Jack Willis, ex collega di Henry nei Marines. E poi Ilia Volok nei panni di Yuri Kovács, un agente russo che ha monitorato segretamente la storia della Gemini, e J. Bonilla in quelli di Marino, agente della DIA ucciso per la sua vicinanza a Henry. Igor Szász è il dottor Valery Dormov, uno dei dottori chiamati a clonare Henry, Björn Freiberg è l'agente della Gemini Keller, mentre Justin James Boykin interpreta Connor.