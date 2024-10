11/12 ©Webphoto

BILLY LYNN - UN GIORNO DA EROE, 2017 - Billy Lynn è l'eroe della Bravo Squad, un plotone di soldati americani diventati famosi per le loro azioni in Iraq. Billy e i suoi commilitoni sono richiamati temporaneamente in patria per partecipare allo spettacolo che si tiene durante l'intervallo di una partita di football americano. Ma la sorella di Billy è preoccupata per le sue condizioni di salute e cerca di convincerlo a non tornare in Iraq