Il sito The DisInsider ha lanciato la notizia che vedrebbe Walt Disney alle prese con il remake, in versione live-action, di " Biancaneve e i sette nani ". Scopriamo insieme quanto rivelato.

Una fiaba che ha segnato generazioni di bambini, una storia d’amore che continua ancora a far emozionare milioni di persone, stiamo ovviamente parlando di “Biancaneve e i sette nani”. Il capolavoro firmato Walt Disney potrebbe tornare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo stando a quanto pubblicato dal sito The DisInsider.

“Biancaneve e i sette nani”: la magia senza fine

Era il 1937 quando “Biancaneve e i sette nani”, considerato il primo Classico Disney, debuttava al cinema riscrivendo la storia della settima arte. Il film d’animazione si rivelò un successo senza precedenti incassando oltre quattrocento milioni di dollari al botteghino internazionale, a fronte di un budget di circa un milione e mezzo, diventando uno dei cult più conosciuti di sempre.

Negli ultimi anni Walt Disney ha riportato in vita alcune delle storie più belle ottenendo grandissimi consensi da parte del pubblico e della critica, soltanto negli ultimi mesi abbiamo infatti visto i remake di “Aladdin”, “Dumbo” e “Il Re Leone”, in grado di incassare rispettivamente oltre 350.000.000, più di un miliardo e addirittura oltre un miliardo e mezzo di dollari.

“Biancaneve e i sette nani”: in arrivo il live-action

Nelle scorse ore The DisInsider ha rivelato che Walt Disney sarebbe al lavoro sul remake, in versione live-action, di “Biancaneve e i sette nani” (qui potete trovare tutte le foto più belle della fiaba senza tempo), la cui produzione dovrebbe prendere il via nella primavera del 2020. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo provocando grande entusiasmo in milioni di persone che finalmente potranno, forse, rivivere una delle storie più amate di sempre.

Per quanto riguarda la scelta degli attori, non ci sono notizie, mentre la regia sembrerebbe essere stata affidata a Marc Webb che nel 2012 e nel 2014 incassò oltre settecento milioni di dollari con “The Amazing Spider-Man” e “The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro”. Al momento non sono arrivate conferme o smentite da parte dei diretti interessati.