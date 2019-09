Tom Hanks si aggiunge a una lunga lista di nomi che negli anni hanno avuto l’onore di ricevere il prestigioso premio. Un premio alla carriera dei Golden Globe, intitolato a Cecil B. DeMille, che viene conferito a personalità che hanno avuto un impatto duraturo sull'industria cinematografica.

“La Hollywood Foreign Press Association è orgogliosa di assegnare il Cecil B. DeMille Award 2020 a Tom Hanks. Per più di tre decenni, ha affascinato il pubblico con personaggi ricchi e giocosi che abbiamo imparato ad amare e ad ammirare. Convincente sul grande schermo, lo è altrettanto dietro la camera come scrittore, produttore e regista”. Il presidente della HFPA Lorenzo Soria ha così motivato la scelta di conferire il premio alla carriera all’attore. La consegna avverrà durante la serata dedicata ai vincitori del Golden Globe il 5 gennaio 2020.

Tom Hank: i premi vinti

Non è detto che il Cecil B. DeMille Award 2020 possa essere l’unico premio che Tom Hanks riceverà durante la serata. In molti stanno parlando molto bene della sua interpretazione in A Beautiful Day in the Neighborhood (regia di Marielle Helle) in cui interpreta Fred Rogers, la celebre stella della televisione statunitense. Il film sarà nelle sale cinematografiche statunitensi dal 22 novembre.

Classe 1956, Tom Hanks è un’icona del cinema hollywoodiano e nel corso della sua lunghissima carriera cinematografica vanta: cinque candidature agli Oscar (1989 – Big; 1994 - Philadelphia; 1995 - Forrest Gump; 1999 – Salvate il soldato Ryan; 2001 - Cast Away) e due statuette strette tra le mani, tra l’altro nella stessa categoria per due anni consecutivi. E’ stato premiato nella categoria Miglior attore nel 1994 e nel 1995, rispettivamente grazie alle interpretazioni in Forrest Gump e Philadelphia. Si aggiungono all’elenco due Emmy e quattro Golden Globe (su nove candidature), cui se ne aggiungerà presto un quinto.

Golden Globe: i vincitori precedenti

Tom Hank si aggiunge a una lunga lista di nomi che negli anni sono stati insigniti del prestigioso premio alla carriera, che viene conferito a personalità di spicco che col loro lavoro si sono particolarmente distinte. In passato lo hanno ricevuto attori del calibro di: Audrey Hepburn (1990), la nostra Sophia Loren (1995), Al Pacino (2001), Robin Williams (2005), Robert De Niro (2011), George Clooney (2015), Denzel Washington (2016), Meryl Streep (2017), Oprah Winfrey (2018), nonché registi celebri come Steven Spielberg (2009), Martin Scorsese (2010) e Woody Allen (2014).