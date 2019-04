Robin Williams: le frasi dai film che hanno cambiato la vita di tutti

L’11 agosto 2014, a soli 63 anni, se ne andava Robin Williams, uno degli attori più talentuosi e amati di sempre dal pubblico mondiale.

A cinque anni dalla scomparsa, i film dell’artista rappresentano ancora dei punti di riferimento per la cinematografia mondiale, da" L’attimo fuggente" del 1989 a "Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre" del 1993.

Nel corso della sua carriera Robin ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte dell’industria cinematografica, tra i quali quattro nomination agli Academy Awards e ben undici ai Golden Globe Awards trionfando nel primo caso come miglior attore non protagonista per “Will Hunting - Genio ribelle” e nel secondo per ben cinque volte con “Mork & Mindy”, “Good Morning, Vietnam”, “La leggenda del re pescatore”, “Aladdin” e “Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre”.

Le pellicole di Robin sono anche passate alla storia per alcune frasi che dopo anni e decenni restano ancora forti nel ricordo di tutti noi.

L’attimo fuggente

“Nulla è difficile per coloro che hanno la volontà” (L’attimo fuggente)

“Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita”

“Carpe diem, cogliete l’attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita”

“Io vivo per dominare la vita non per esserne schiavo!”

Patch Adams

“Il compito dei medici non è rinviare la morte, ma migliorare la qualità della vita”

“Il punto è che per diventare medici, dobbiamo curare il paziente oltre che la malattia. Dobbiamo tuffarci nelle persone, navigare nel mare dell’umanità, Truman”

Al di là dei sogni

“Noi vediamo ciò che scegliamo di vedere”

“A volte quando si perde si vince.”

Hook - Capitan Uncino

“Io avevo paura perché non volevo crescere…perché tutti quelli che crescono prima o poi devono morire…”

“Sai quel luogo che sta fra il sogno e la veglia, dove ti ricordi ancora che stavi sognando? Quello è il luogo dove io ti amerò per sempre, Peter Pan. È lì che ti aspetterò” (Hook - Capitan Uncino)