Rambo: Last Blood, il trailer del film

Rambo: Last Blood è il quinto capitolo della saga action amata in tutto il mondo, con Sylvester Stallone nei panni di John Rambo. Una vita trascorsa combattendo, con la violenza del mondo esterno che torna a reclamare le sue doti, costringendolo ad abbandonare la serenità della sua quotidianità, ottenuta con grande fatica. La pellicola, diretta da Adrian Gunberg, arriva in sala il 26 settembre 2019, con 100 minuti che faranno la gioia degli appassionati di ogni età.

Rambo: Last Blood, la trama

Sylvester Stallone torna a interpretare uno dei suoi personaggi più iconici, John Rambo. Per la quinta volta l’ex veterano del Vietnam dovrà tornare a combattere e, come evidenziato dai teaser e trailer diffusi, il pubblico potrà aspettarsi un vero e proprio bagno di sangue. L’immagine iniziale che viene fornita di Rambo è in pieno contrasto con tutto ciò che sappiamo di lui. John è calmo e vive pacificamente nel ranch di famiglia. È ancora in piedi, nonostante le tante vite portate avanti, tutte legate da un filo rosso sangue. Si è tramutato in un cowboy e si gode la pacifica Arizona. Per la prima volta lo si vede riuscire nella propria missione, tornare a casa. Si tratta però di un sogno destinato a infrangersi in fretta. Il destino non ha ancora smesso di tormentarlo e sarà così nuovamente costretto a tornare alla vita di un tempo.

Un nuovo nemico alle porte, violento e spietato. Dovrà fare di tutto per riuscire a salvare la vita della nipote di una cara amica. Dai soldati sovietici ai combattenti dell’esercito birmano, fino al cartello messicano di Last Blood. Sono loro ad aver rapito la giovane, essendo coinvolti nel traffico di schiave sessuali provenienti dall’Est. Al suo fianco una coraggiosa giornalista, interpretata da Paz Vega, alla ricerca di una sorellastra finita nello stesso drammatico giro.

Rambo: Last Blood, è polemica

Un film particolarmente atteso, che va a incastrarsi perfettamente nel percorso di rilancio di Stallone, al lavoro su svariati progetti relativi ai classici della sua filmografia. Nuova veste per Rocky Balboa, rinato nel franchising di Creed, con Michael B. Jordan, quinto capitolo per Rambo e progetti per una serie televisiva su Cobra e un sequel di Tango e Cash, al fianco di Kurt Russell.

Non tutti si sono però detti entusiasti del ritorno del veterano della guerra in Vietnam. In merito al quinto capitolo della saga adorata in tutto il mondo si è espresso David Morell. Questi è il vero e proprio genitore del personaggio di John Rambo che, prima di terminare nelle mani di Stallone, ha riempito le pagine del romanzo del 1972, dal titolo Primo sangue. Attraverso il proprio account Twitter, l’autore si è detto perfettamente in linea con alcune recensioni negative relative Last Blood. Morrell ha descritto il nuovo film di Stallone come puro caos. È arrivato inoltre a dirsi profondamente imbarazzato dal fatto di venire associato in qualche modo a questa pellicola.