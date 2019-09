“Le Mans '66 - La grande sfida”, il nuovo trailer del film

Uscirà nelle sale solamente il prossimo novembre, “Le Mans '66 - La grande sfida”, ma il trailer appena diffuso ha già acceso un enorme interesse sulla nuova pellicola di James Mangold, versatile regista e produttore statunitense capace di dirigere film drammatici come “Ragazze interrotte”, western come “Quel treno per Yuma” con Christian Bale e Russell Crowe e pluripremiati capolavori come “Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line”.

Inizialmente, in “Le Mans '66 - La grande sfida” avrebbero dovuto esserci Tom Cruise e Brad Pitt. Ma sono invece due super convincenti Matt Damon e Christian Bale che troviamo nel nuovo trailer.

“Le Mans '66 - La grande sfida”: il trailer

Al centro di “Le Mans '66 - La grande sfida” vi è l’eterna e affascinante rivalità che - negli anni Sessanta - ha visto fronteggiarsi Ferrari e Ford. Oggi, il trailer ufficiale (arrivato dopo il teaser) dà modo di vedere Matt Damon nei panni dell’ingegnere Carroll Shelby e Christian Bale in quelli del pilota Ken Miles che - insieme amici e sempre in lotta - si propongono alla Ford con un obiettivo: vincere la 24 Ore di Le Mans del 1996. È da questa iniziativa che ha poi preso forma la GT40, un’automobile leggendaria capace di dare filo da torcere alle Ferrari.

Girato nel 2019 tra California, New Orleans, Atlanta, Savannah, Statesboro e Le Mans, e basato sul libro del 2010 “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans” di A.J. Baime, “Le Mans '66 - La grande sfida” arriverà nelle sale italiane il 15 novembre 2019 (quando sbarcherà anche nei cinema statunitensi).

Come anticipato dal trailer, il film proporrà spettacolari sequenze delle corse ma anche scene più introspettive incentrate sulle emozioni di Carroll, Ken e degli altri personaggi. Al punto tale che, quando è stato proiettato al Telluride Film Festival, ha scatenato la commozione di molti spettatori.

“Le Mans '66 - La grande sfida”: la trama

Come la sinossi italiana rilasciata recita, “Le Mans '66 - La grande sfida” si basa sulla vera storia dell’ingegnere e designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell’intrepido pilota Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company, e sfidare così le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24 Ore di Le Mans.

E se a dar volto ai due protagonisti sono i premi Oscar Matt Demon e Christian Bale, nei panni di Henry Ford II troviamo Tracy Letts, in quelli dell’impresario Lee Iacocca Jon Bernthal mentre l’italianissimo Remo Girone è Enzo Ferrari.

C’è dunque una grandissima attesa, attorno a “Le Mans '66 - La grande sfida”. Un film che, insieme, è adrenalinico ed emozionante. E che mette in scena una tra le più avvincenti sfide di tutti i tempi, quella che vede contrapporsi Ferrari e Ford corsa dopo corsa, tra velocità, spettacolari manovre, e sorpassi capaci di togliere il fiato.