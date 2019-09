Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 11 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Sposami, stupido!, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film francese del 2017 per la regia di Tarek Boudali, con Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Philippe Duquesne e Julien Arruti. Yassine, giovane studente marocchino, arriva a Parigi per studiare architettura con un visto per studenti. A seguito di uno sfortunato evento, non riesce a dare il suo ultimo esame, perde il visto e si ritrova in Francia come clandestino. Per rimediare, però, decide di sposare il suo migliore amico… finché un ispettore dell’immigrazione non decide di mettersi in mezzo. Un film esilarante.

Italo, ore 21 su Sky Cinema Family

Un film imperdibile per gli amanti degli animali, diretto nel 2014 da Alessia Scarso, con Marco Bocci, Tuccio Musumeci, Leo Gullotta, Lucia Sardo, Andrea Tidona e Barbara Tabita. Un’ordinanza comunale di Scicli, in Sicilia, bandisce i cani randagi dal paese, ma un golden retriever sfida il divieto e comincia a frequentare le stradine locali, affezionandosi soprattutto ad un bambino di dieci anni, Meno, figlio del sindaco Antonio Bianco. A poco a poco Italo, come verrà soprannominato il cane, entrerà a far parte della vita della comunità, accompagnando i turisti in visita, assistendo alla messa in chiesa e giocando con i bambini del paese. La sua presenza addolcirà le vite di tutti e farà da cupido fra il padre di Meno, rimasto vedovo, e la maestrina locale, così come fra Meno e una sua compagna di giochi.

Il segreto del mio successo, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Un film di Herbert Ross. Con Richard Jordan, Michael J. Fox, Helen Slater, Mark Margolis. Brantley Foster è un ragazzo pieno di iniziative che trova lavoro come fattorino nella grossa multinazionale diretta da un lontano zio. All'insaputa del parente s'impossessa dello studio di un dirigente da cui, sotto falso nome, impartisce ordini, elargisce consigli, passa preziose informazioni. La sua doppia vita non dura a lungo e viene scoperto. Una divertente parabola sul mondo del lavoro in azienda negli anni ‘80. Michael J.Fox molto brillante, all’epoca in cui era all’apice del successo.

Il cuore grande delle ragazze, ore 21:05 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2011 per la regia di Pupi Avati con Micaela Ramazzotti, Cesare Cremonini, Gianni Cavina, Andrea Roncato, Erika Blanc. A metà degli anni Trenta, dopo essere rientrata dalla città in cui era stata mandata a studiare, Francesca si innamora di Carlino, lo scapestrato figlio di una famiglia locale. Francesca non sa che Carlino era però destinato a una delle sue sorelle maggiori, ma il suo arrivo sconvolge ogni piano.

Grease, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia musicale americana del 1978 per la regia di Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John e Stockard Channing. Nel corso delle vacanze estive scolastiche, Danny fa amicizia con Sandy, una ragazza australiana. Con grande sorpresa se la ritrova allo stesso college, ma finge indifferenza perché lui è un duro. Dopo una gara di ballo che Danny vince con un’altra donna, i due finalmente si mettono insieme. Un cult del cinema mondiale da vedere almeno una volta nella vita.

Pitch Perfect 2, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Regia di Elizabeth Banks. Un film con Anna Camp, Anna Kendrick, Rebel Wilson, Elizabeth Banks, Hailee Steinfeld. Le Bellas si stanno esibendo niente meno che al Lincoln Center di New York, alla presenza del Presidente Obama e della moglie, quando uno strappo nel costume di scena di Ciccia Amy muta radicalmente i connotati dello spettacolo ed estromette le Bellas dalla competizione scolastica di canto a cappella. Una decisione esagerata e impossibile da digerire, cui si sommano altri problemi per il gruppo, non ultima la latitanza di Beca. Secondo capitolo della commedia musicale, con il debutto di Elizabeth Banks alla regia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film d’animazione del 2018 per la regia di Genndy Tartakovsky. Mavis sorprende Dracula con un viaggio per tutta la famiglia a bordo di una lussuosa nave per mostri. Così facendo riesce anche a staccarsi dalla quotidianità nell’albergo che lo tiene molto occupato. Sulla nave, i divertimenti si susseguono quando Dracula incontra il Capitano, una donna piena di misteri. Un film esilarante adatto a tutta la famiglia, per una serata di divertimento e pop-corn.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sotto assedio – White House Down, ore 21 su Sky Cinema Action

Regia di Roland Emmerich. Un film con Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jenkins. Durante una visita guidata dentro la Casa Bianca, un gruppo di uomini armati prende in ostaggio il presidente Sawyer, uccidendo o lasciando scappare tutti gli altri. Cale, aspirante agente della sicurezza, rimane dentro per recuperare la figlia chiusa in bagno durante l'attacco. Un film d’azione con un buon cast; la sceneggiatura avrebbe potuto essere più originale.

I mercenari 3, ore 20:55 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Patrick Hughes. Un film con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Mel Gibson. Nella squadra di Barney Ross, un incidente mette a repentaglio la vita di uno dei membri. L'evento spinge Ross a trovarsi un'altra squadra, fatta di giovani a cui non sia legato da una profonda amicizia, per portare a termine una nuova missione. Terzo capitolo della saga, nonostante un grande cast, non riesce a mantenere i fasti del primo film.

Il cacciatore di giganti, ore 21:10 su Premium Cinema

Regia di Bryan Singer. Un film con Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy, Ewan McGregor. Inviato dallo zio a vendere il cavallo e il carro al mercato, e tornato con solo dei fagioli in mano Jack viene sgridato. Lo zio getta incautamente i fagioli nell'acqua, causandone l'esplosione in una pianta gigantesca. Come l'antica leggenda racconta, lì dove la pianta finisce ci sono i giganti, una razza che si nutre di umani, già un tempo scacciata dalla Terra e desiderosa di vendetta. Rivisitazione di una fiaba classica non perfettamente riuscita, nonostante gli effetti speciali e qualche colpo di scena.

Dante’s Peak – La furia della montagna, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film del 1997 per la regia di Roger Donaldson, con Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Reneé Smith e Jeremy Foley. Harry è un vulcanologo in crisi dopo aver perso la moglie in un incidente, ma quando i suoi colleghi gli chiedono di studiare l’attività sismica nei pressi di Dante’s Peak, non si sente di rifiutare. La cittadina, governata da Rachel Wando, è nel frattempo sul punto di firmare un lucroso accordo con un miliardario.

Film thriller da vedere stasera in TV

Suddenly, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di Uwe Boll. Un film con Ray Liotta, Ed Anders, Cole Coker, Erin Karpluk, Brad Kelly, Tyron Leitso. Quattro assassini arruolati nei servizi segreti stanno in attesa nella casa di Ellen, una vedova di guerra, posizione di punta per assassinare il Presidente degli Stati Uniti in visita nella cittadina di Sudden. I quattro riescono ad ingannare tutti tranne Todd, un ex eroe di guerra adesso conosciuto come l'ubriacone della città. Un film che sa tenere viva l’attenzione dello spettatore grazie alla continua tensione.

Salt, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2010 per la regia di Phillip Noyce, con Angelina Jolie, Liev Screiber, Chiwetel Ejiofor e Daniel Olbrychski. In qualità di ufficiale della CIA, Evelyn Salt ha giurato fedeltà alla sua patria. Una fedeltà messa in discussione quando un disertore la accusa di essere una spia russa. Convinta di essere vittima di un complotto, Evelyn si da alla fuga ed evita la cattura, ma la faccenda è appena agli inizi.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sotto corte marziale, ore 21 su Sky Cinema Drama

Tratto dal romanzo di John Katzenbach, il film del 2002 “Sotto corte marziale” vanta la regia di Gregory Hoblit. Tra il cast Bruce Willis, Colin Farrell, Terren Howard e Cole Hauser. Il tenente Hart è un brillante studente di legge imprigionato in un campo tedesco. Per i suoi precedenti viene nominato difensore di un pilota americano nero accusato di essersi vendicato un pilota bianco razzista. Un film per tutti i gusti: dai personaggi straordinari alla grande recitazione fino all’atmosfera di tensione che non allenta per tutti i 130 minuti.

Resta anche domani, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2014 per la regia di R. J. Cutler, con Chloe Grace Moretz, Jamie Blackley, Mireille Enos, Joshua Leonard e Stacy Keach. Alle prese con la decisione più difficile della sua vita, la diciassettenne Mia Hall è chiamata a scegliere tra il perseguimento dei suoi sogni musicali a Huilliard e Adam, amroe della sua vita. Il destino ha in serbo per lei qualcosa di terribile: un incidente automobilistico la manda in coma e ha un’esperienza extracorporea. Da lì, può vedere quello che effettivamente è la sua vita e scegliere tra il risvegliarsi in un’esistenza più complessa o dormire per sempre.

United 93, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2006 per la regia di Paul Greengrass, con J. J. Johnson, Lewis Alsamari, Gary Commock e Trish Gates. Il racconto in tempo reale di quel che successe sul volo United 93, uno degli aerei dirottati l’11 settembre 2001 e che si schiantò a Shanksville, in Pennsylvania.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV