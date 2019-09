Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 11 settembre

Programmi TV in onda stasera

Marc Ribas 4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno, rivediamo le puntate dell’ultima edizione di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

David Gilmour - Live at Pompeii, ore 21:15 Sky Arte HD

45 anni dopo “Pink Floyd live at Pompeii” David Gilmour è tornato a Pompei per un grandioso show con laser e pirotecnica e con i brani della sua intera carriera, sia da leggendaria voce e chitarra dei Pink Floyd che da solista.

Il triangolo maledetto dell’Alaska, ore 21:00 Blaze

In Alaska c’è un triangolo che pare abbia risucchiato più di 16.000 persone. Jack, Ken e Tommy un ex poliziotto, uno specialista di fenomeni paranormali e un esperto di leggende dell’Alaska vi accompagneranno alla scoperta di un luogo che definire enigmatico e agghiacciante è poco!

Comedy Central Tour 2019 - 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

Gabriele Cirilli, Paolo Migone, Gene Gnocchi sono solo alcuni dei comici che si alterneranno durante lo show condotto dall’irresistibile duo comico formato da Gigi e Ross affiancati da Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra).

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questa puntata, mentre il dr. Christian si occupa di un uomo che ha perso e riacquistato ogni volta oltre 80 kg, la dr. Pixie accorre con urgenza da una paziente in sovrappeso così severo da averle provocato una grave ernia.

I guardiani delle paludi, ore 21:00 Discovery Channel

Un pitone da record sfugge dalle mani di Dusty. La smania di catturarlo porta l'esperto a condurre una delle missioni solitarie più pericolose della sua carriera.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

Dodici team di modellisti appassionati partecipano a una competizione, realizzando camion, elicotteri e molto altro ancora. Tutto per partecipare alla fiera Intermodellbau, a Dortmund.

11/9: gli italiani nelle torri, ore 21:00 History

La più grande catastrofe della storia americana raccontata per la prima volta attraverso i ricordi e le parole degli italiani sopravvissuti, che ci rivelano il lato più umano e commovente della tragedia.

Destination Wild: Grand Tour, ore 21:10 Nat Geo wild

Orsi, alci e lupi vivono nei paesaggi sconfinati dell'Alaska. Il “Gates of the Arctic”, nel nord del paese, è uno degli ultimi posti incontaminati del pianeta.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Succession, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo gli episodi di “Succession”, la serie creata da Jesse Armstrong (“Black Mirror”, “Veep”). La storia di una famiglia disfunzionale, tra ambizione e corruzione. La serie segue le vicende di Logan Roy, anziano proprietario di un impero delle telecomunicazioni insieme a sua moglie Marcia e ai loro quattro figli.

The Hot Zone. Area di contagio, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic vediamo invece la miniserie tv che racconta la scoperta del virus Ebola. Creata da James V. Hart e basata sull'omonimo romanzo di Richard Preston, ha come protagonista la dottoressa Nancy Jaax, interpretata da Julianna Margulies.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Blindspot, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:14, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

Claws, ore 21:14 Premium Stories

Alle 21:14 su Premium Stories, rivediamo la prima stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

The last ship, ore 21:14 Premium Action

Su Premium Action vediamo invece “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la terza stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation e Fox

Alle ore 21:00 su Fox Animation e Fox, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Zig & Sharko, ore 20:55 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

44 gatti, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

I Flintstones in Viva Rock Vegas, ore 21:00 Boomerang

Dopo il successo ottenuto nel 1994, ritornano i Flintstones, i simpatici cavernicoli creati dalla fantasia di Hanna & Barbera. In questo caso si tratta di un prequel in quanto assistiamo all'incontro di Fred (Mark Addy) e di Barney (Stephen Baldwin) con le loro dolci metà.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

