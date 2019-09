Tomb Raider, il sequel con Alicia Vikander si farà

Gli appassionati di Tomb Raider possono dare inizio alla lunga attesa per il nuovo capitolo della serie cinematografica, che ha visto il celebre personaggio dei videogiochi assumere le sembianze di Angelina Jolie prima e Alicia Vikander poi. Due tipologie di eroine decisamente differenti, considerando come la prima risulti molto più vicino al modello di femme fatale, mentre la seconda ha offerto al pubblico una Lara Croft guerriera e vulnerabile, che fa della propria intelligenza e della forza di reagire ai colpi subiti la propria arma vincente.

Tomb Raider, annunciato il sequel

Dopo il primo capitolo del Tomb Raider con Alicia Vikander erano sorti molti dubbi su un possibile sequel. Il netto cambio narrativo, con la delineazione di una differente Lara Croft, aveva lasciato dubbiosi alcuni fan di vecchia data. Stando a quanto indicato da Deadline però il secondo film della serie si farà, con il regista Ben Wheatley dietro la macchina da presa. Questi ha scritto nel 2015 High-Rise con Tom Hiddleston, adattamento de Il condominio di J. G. Ballard. Pellicola seguita da Free Fire, film dal ricco cast con Brie Larson e Cillian Murphy, tra gli altri. Sarà sua moglie Amy Jump a occuparsi della scrittura della sceneggiatura del nuovo Tomb Raider, del quale è stata annunciata anche la data d’uscita: 19 marzo 2021.

Il primo film ha incassato 275 milioni di dollari nel mondo, andando incontro a recensioni contrastanti. In generale però il lavoro di Roar Uthaug è stato applaudito per la propria fedeltà al videogioco del 2013, che ha segnato l’ingresso di Lara Croft nel mondo videoludico moderno. I produttori si sono detti delusi dal risultato degli incassi, considerando il budget investito: 96 milioni di dollari, senza tener conto delle spese per la campagna pubblicitaria. Ci si aspetta ora un cambio di rotta grazie all’operato di Ben Wheatley. Non è ancora chiaro però se si continuerà o meno a seguire la linea dettata dai recenti videogiochi.

Tomb Raider, chi è Alicia Vikander

Alicia Vikander è un’attrice svedese classe 1988, che ha fatto il proprio esordio nel 2009 con Til det som ar vackert. Il pubblico ha però iniziato a conoscerla tre anni dopo con Royal Affair e Anna Karenina. Nel 2013 è insieme con Benedict Cumberbatch ne Il quinto potere, raccontando la storia di Julian Assange e di Wikileaks.

Il grande salto nel mondo di Hollywood avviene grazie alla sua interpretazione di un androide in Ex Machina, di Alex Garland. Una prova eccellente, che le apre le porte del dramma The Danish Girl e de La ragazza dei tulipani. Tomb Raider è, ad oggi, il suo ultimo film uscito in sala. Un’attrice particolarmente apprezzata, che ha ricevuto due nomination ai Golden Globe e ai BAFTA, per i ruoli di Ava in Ex Machina e Gerda Wegener in The Danish Girl. È però quest’ultimo ad averla portata al trionfo, aggiudicandosi nel 2016 sia uno Screen Actors Guild Award che il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista, alla sua prima nomination.