Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 5 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Contraband, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2012 di Baltasar Kormakur, con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster e Giovanni Rivisi. È passato del tempo da quando Chris ha chiuso i ponti con la sua vita precedente, dov’era un contrabbandiere di successo. Però la tranquillità e l’onestà gli stanno strette: la sua vita viene nuovamente sconvolta quando accetterà l’incarico di un boss della droga. Un film da non perdere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Bigfoot Junior, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film d’animazione francese del 2017 diretto da Ben Stassen e Jeremy Degruson. Doppiaggio di Lorenzo d’Agata, Massimo De Ambrosis, Claudia Catani e Alessio Cigliano. Il tredicenne Adam vive un’adolescenza complicata per colpa dei suoi grandi piedi e dei suoi capelli sbarazzini. Quando si mette alla ricerca del padre scomparso, scoprirà che in realtà si tratta di Bigfoot. Insieme affronteranno un’avventura esilarante per salvarsi dalle grinfie di una multinazionale che li vuole per creare un farmaco che fa ricrescere i capelli. Un film d’animazione esilarante e pieno di emozioni da vedere insieme a tutta la famiglia.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ritorno all’isola di Nim, ore 21 su Sky Cinema Family

Film australiano del 2013 per la regia di Brendan Maher, con Bindi Irwin, Toby Wallace, Matthew Lillard e Nathan Derrick. Un giorno Nim e suo padre ricevono la notizia che un gruppo di persone acquisterà la loro isola con intenzione di costruirvi un’attrazione turistica. Nim, però, non starà a guardare: farà di tutto per salvare ciò che rimane di casa sua.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Soldato Jane, ore 21 su Sky Cinema Action

Un intramontabile film drammatico del 1997 diretto da Ridley Scott, con Demi Moore, Anne Bancroft, Scott Wilson, Morris Chestnut e Jason Beghe. Una donna, determinata a entrare nel corpo speciale dei Navy Seals formato da soli uomini, si sottopone a un addestramento massacrante agli ordini di un crudele e sadico istruttore.

Munich, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2005 per la regia di Steven Spielberg, con Eric Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds, Mathieu Kassovitz, Hanns Zischler e Ayelet Zurer. Olimpiadi ’72, Monaco: il commando di estremisti palestinesi Settembre Nero prende in ostaggio e uccide gli atleti israeliani. A seguito dell’attentato, una squadra di cinque uomini viene segretamente incaricata dal governo di stanare e uccidere i responsabili. Avner, ex ufficiale del Mossad, accetta di mettersi a capo della missione.

In viaggio con Adele, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film italiano del 2018 per la regia di Alessandro Capitani, con Alessandro Haber, Sara Serraiocco e Isabella Ferrari. Adele è una ragazza di 25 anni con disturbi mentali che non ha mai conosciuto il papà e che vive sotto l’ala protettiva della mamma Margherita. Tutto cambia quando lei muore all’improvviso: abbandonata dai parenti, incontrerà Aldo, dottore di 65 anni che si scoprirà papà di Adele, e deciderà di prendersene cura. Avrà così inizio un toccante viaggio tra due perfetti sconosciuti che vengono da vite assai diverse e che insieme, con un po’ di buona volontà, sapranno costruire una famiglia. Un film emozionante da guardare con un pacco di fazzoletti alla mano.

Prova a incastrarmi, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Tra i migliori film di Vin Diesel c’è anche questa pellicola tratta da una storia vera, diretta da un “colosso” come Sidney Lumet. Il nerboruto attore si cala nei panni di Jackie DiNorscio, mafioso del clan Lucchese che venne arrestato e condannato a 30 anni, ma a metà condanna rifiutò il rilascio anticipato in cambio della sua collaborazione con la giustizia, e anzi riuscì a schierarsi contro la burocrazia del sistema giudiziario statunitense nel corso di un celebre processo a cui prese parte nel ruolo sia dell’imputato che dell’avvocato difensore.

The accountant, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Regia di Gavin O’Connor. Un film con Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal, Alison Wright, J. K. Simmons, John Lithgow. Christian Wolff è autistico e un genio in matematica. Segue la contabilità di alcuni criminali sotto falso nome. A un certo punto lo assolda la Living Robotics su richiesta di una contabile che ha trovato dei buchi nella ragioneria della società. Contemporaneamente Wolff inizia ad essere pedinato segretamente dal dipartimento di Stato, fino a una resa dei conti che cambierà notevolmente la sua esistenza. Film con una sceneggiatura debole e poco attenta alla descrizione dell’autismo, buona l’interpretazione di Ben Affleck.

Film horror da vedere stasera in TV

Saw: Legacy, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Ottavo capitolo della fortunata saga horror, “Saw: Legacy” è diretto da Peter e Michael Spierig con Tobin Bell, Laura Vandervoort, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Clé Bennett. Edgar Munsen è un ladruncolo che, braccato dalla polizia, chiede urgentemente del detective Halloran. Quando questi arriva, Edgar viene colpito da una pallottola. In seguito, cinque persone si trovano chiuse in una stanza con un copricapo di metallo in testa legati a delle catene che le trascinano verso lame rotanti. Una voce chiede di confessare tutte le bugie che hanno detto nella loro vita. Nel frattempo, Edgar è tenuto in coma farmacologico perché la pallottola l’ha colpito vicino al cuore. “Saw: Legacy” è su Sky Cinema Suspense sabato 10 agosto.

IT, ore 21:05 su Premium Cinema

Film americano del 2017 per la regia di Andres Muschietti, con Finn Wolfhard, Bill Skarsgard, Nicholas Hamilton e Javier Botet. In una piccola cittadina del Maine, un gruppo di sette ragazzini si ritrova faccia a faccia con la sua più grande paura: una malefico clown di nome Pennywise, la cui storia di orrore e omicidi si protrae da secoli.

Film thriller da vedere stasera in TV

Millennium – Quello che non uccide, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, arriva in prima visione “Millennium – Quello che non uccide”. Film diretto da Fede Alvarez, con Claire Foy e Sverrir Gudnason, secondo capitolo dell’epopea cinematografica tratta dalla saga letteraria di Stieg Larsson. A tre anni di distanza dal loro ultimo incontro, le strade di Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist si incrociano nuovamente quando Lisbeth viene incaricata di recuperare un software che potrebbe causare danni irreparabili se finisse nelle mani sbagliate. Tra adrenalina, colpi di scena e suspense, preparatevi a rimanere incollati allo schermo.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il settimo figlio, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Sergej Bodrov. Un film con Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes, Kit Harington, Olivia Williams, Djimon Hounsou. Tom Ward è il settimo figlio di un settimo figlio e per questo viene scelto dal maestro Gregory per essere il suo apprendista come cacciatore di streghe, proprio al risvegliarsi della più temibile e potente. Un fantasy non perfettamente riuscito, da vedere per una serata senza troppe pretese.

Film commedia da vedere stasera in TV

EX, ore 21 su Comedy Central

Commedia italiana del 2011 per la regia di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano e Tosca d'Aquino. Diverse storie raccontano come la vita di ognuno possa essere stravolta da un incontro fortuito che ti fa innamorare e poi ti porta via. Una combinazione di racconti di persone, molto diverse tra loro, che vivono vite comuni improvvisamente sconvolte da una storia d'amore che, col tempo, si trasforma. Da non perdere per gli amanti del genere.

Green Book, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Peter Farrelly. Un film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, Tony Vallelonga (detto Tony Lip, per la sua capacità oratoria) deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta, quindi, di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide di seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti, dove - nonostante il grande successo riscosso - subisce vessazioni e violenze a causa dei forti pregiudizi contro i neri ancora vigenti nella zona. Ambientato nell’America degli anni ’60, ispirato dalla storia vera del padre di Nick Vallelonga, tra gli sceneggiatori della pellicola. “Green book” ha vinto tre premi Oscar e tre Golden Globe.

Quando arriva l’amore, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film commedia del 2017, diretto da Susan Walter, con Sharon Stone, Famke Janssen, Tony Goldwyn, Liza Lapira, Ellen Burstyn e Leonor Varela. Senna è una giovane donna che aspira a diventare una fashion designer, ma non riesce a sottrarsi al controllo della madre che si impone con prepotenza nella sua vita, poiché vorrebbe vederla sistemata. La donna, infatti, perde un lavoro dopo l’altro e frequenta uomini più giovani di lei. Nel giorno del suo 40esimo compleanno, Senna conosce Adam, un affascinante avvocato che cambierà le carte in tavola.

Se fossi in te, ore 21 su Sky Cinema Comedy

In prima serata su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda “Se fossi in te”, film diretto da Giulio Manfredonia con Emilio Solfrizzi, Gioele Dix, Paola Cortellesi, Lunetta Savino, Fabio De Luigi. Tre uomini tristi e persi: Bebo, imprenditore depresso, Christian, un disc-jockey bambino vecchio, e Andrea, impiegato normotipo con una parvenza di famiglia. Si incontrano di notte in riva al mare e si scambiano nevrosi e ruoli. Un film dalla gestione sicura con regia e attori in piena sintonia. Menzione per l’interpretazione di Gioele Dix.

Anche se è amore non si vede, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Film italiano del 2011 per la regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri e Sascha Zacharia. Lo sfacciato Salvo e il timido Valentino hanno lasciato Palermo per lavorare a Torino, dove fanno le guide turistiche con un pullman giallo. Nella loro vita, intanto, sono alle prese con una serie di divertentissime disavventure amorose, che non smetteranno di regalare preziose perle di comicità. Un film per una serata leggera, senza pensieri.