Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 4 settembre

Film thriller da vedere stasera in TV

Millennium – Quello che non uccide, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, va in onda “Millennium – Quello che non uccide”. Film diretto da Fede Alvarez, con Claire Foy e Sverrir Gudnason, secondo capitolo dell’epopea cinematografica tratta dalla saga letteraria di Stieg Larsson. A tre anni di distanza dal loro ultimo incontro, le strade di Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist si incrociano nuovamente quando Lisbeth viene incaricata di recuperare un software che potrebbe causare danni irreparabili se finisse nelle mani sbagliate. Tra adrenalina, colpi di scena e suspense, preparatevi a rimanere incollati allo schermo.

Sex Crimes – Giochi pericolosi, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di John McNaughton. Un film con Kevin Bacon, Matt Dillon, Bill Murray, Theresa Russell, Neve Campbell, Denise Richards. Il docente Sam Lombardo piace molto alle sue allieve, che letteralmente lo assediano. Questa sua qualità, però, gli si rivolterà presto contro. Thriller interessante, eclettica e degna di nota la prova di John McNaughton alla regia.

Una proposta per dire sì, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Anand Tucker, con Amy Adams, Matthew Goode, Kaitlin Olson, John Lithgow, Adam Scott. La storia di una giovane donna che ha messo a punto un complesso piano per far sì che il suo fidanzato le chieda di sposarsi esattamente il 29 febbraio, in una tipica tradizione irlandese. Si ritroverà a dover gestire una serie di imprevisti che rischiano di mettere a repentaglio il suo futuro. Una divertente commedia americana.

Film commedia da vedere stasera in TV

Green book, ore 21:15 Sky Cinema Due e ore 21:45 Sky Cinema Drama

Regia di Peter Farrelly. Un film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, Tony Vallelonga (detto Tony Lip, per la sua capacità oratoria) deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta, quindi, di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide di seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti, dove - nonostante il grande successo riscosso - subisce vessazioni e violenze a causa dei forti pregiudizi contro i neri ancora vigenti nella zona. Ambientato nell’America degli anni ’60, ispirato dalla storia vera del padre di Nick Vallelonga, tra gli sceneggiatori della pellicola. “Green book” ha vinto tre premi Oscar e tre Golden Globe.

Penelope, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film di Mark Palansky, con Christina Ricci, James McAvoy, Reese Witherspoon. Una ragazza cerca il vero amore per spezzare la maledizione che l'ha fatta nascere con un muso da maialino. Una favola moderna da guardare con tutta la famiglia.

Tempo instabile con probabili schiarite, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Marco Pontecorvo, con Luca Zingaretti, Pasquale Petrolo, John Turturro, Carolina Crescentini, Lorenza Indovina. Giacomo ed Ermanno sono amici da una vita: Giacomo è lo scaltro proprietario di una piccola azienda che gestisce come una cooperativa, Ermanno l'operaio “sempre stato sulle barricate". L'azienda sta per soccombere ai debiti quando la rottura di un tubo fognario rivela la possibilità che nel terreno circostante ci sia un giacimento petrolifero. Che faranno Giacomo ed Ermanno con i soldi che potrebbero derivare loro da questa scoperta? E che ne sarà della loro amicizia? Un film piacevole, per una serata all’insegna del relax.

Professore per amore, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Marc Lawrence. Un film con Hugh Grant, Marisa Tomei, Allison Janney, J.K. Simmons, Chris Elliott. Keith Michaels è uno sceneggiatore di successo in crisi, che accetta di andare ad insegnare in una piccola università Americana. Sara, invece, una studentessa decisamente fuori corso, ma molto motivata. Tra i due nascerà un’intesa speciale. Una commedia romantica.

La cena per farli conoscere, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Pupi Avati, con Diego Abatantuono, Vanessa Incontrada, Violante Placido, Ines Sastre, Francesca Neri. Sandro Lanza è un attore al crepuscolo, volitivo e inconcludente negli affetti. Ha tre figlie da donne diverse, abbandonate per fare cinema. In seguito a un intervento sbagliato di chirurgia estetica viene scaricato da una giovane starlette e dalla serie TV di cui è protagonista. Disperato tenta il suicidio. Al suo capezzale accorrono le figlie: Ines, giornalista a Parigi, Clara, pediatra spagnola e Betty, moglie infelice a Roma. Nel tentativo balzano di liberarsi di lui, alla vigilia di Natale, organizzano una cena: l'ospite d'onore è Alma Kero, una donna colta e affascinante, cultrice appassionata dell'attore. Una commedia firmata Pupi Avati, da non perdere.

Pitch perfect, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Jason Moore. Un film con Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel Wilson, Adam DeVine, Anna Camp, Brittany Snow. Beca è al suo primo anno di college, ma sogna di diventare una DJ di successo. Entra in un team di cantanti a cappella, capitanato da Aubrey. Un teen musical con discrete coreografie.

Film d’animazione da vedere in TV

I puffi 2, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Raja Gosnell. Tornano gli ometti blu in una nuova avventura ambientata a Parigi. Lo stregone Gargamella crea una coppia di creature simili ai Puffi, i Monelli, che utilizza per ottenere la magica “essenza blu”. Alla ricetta, però, manca un ingrediente segreto che solo Puffetta conosce. Gag divertenti e grafica eccezionale per un film adatto a tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

John Rambo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Diretto e intepretato da Sylvester Stallone, con Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden, Graham McTavish. Il reduce del Vietnam John Rambo è ora costretto a difendere, sotto richiesta di alcuni missionari, alcune isole minacciate dall'invasione di pirati senza scrupoli. Capitolo finale della saga con Stallone, per gli amanti del personaggio e degli action movie.

Lo chiamavano Jeeg Robot, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Esordio alla regia di Gabriele Mainetti, con Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli, Luca Marinelli. Per uno strano caso della vita Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente sul lavoro (ma non troppo) scopre di possedere una forza sovraumana. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l'eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d'acciaio. Ma a impedirgli di compiere le sue missioni c'è anche il perfido e ambizioso Fabio Cannizzaro detto Lo Zingaro, con quale avrà un regolamento di conti titanico! Ben sette David di Donatello per questo film piacevole e divertente, da vedere.

I mercenari 2, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Simon West. Un film con Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crews, Jet Li, John Travolta. Dopo che Tool è stato brutalmente ucciso nel corso di una missione, i suoi compagni giurano di vendicarlo. Ma qualcosa va storto. A distanza di due anni dal primo capitolo, tornano gli eroi capitanati da Sylvester Stallone. Nonostante una sceneggiatura molto prevedibile, il film ha delle sequenze esplosive e alcuni momenti ironici.

Whiteout – Incubo bianco, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Dominic Sena. Un film con Kate Beckinsale, Gabriel Macht, Columbus Short, Tom Skerritt, Shawn Doyle, Patrick Sabongui. In Antartide il lungo e buio periodo invernale sta per arrivare, e lo sceriffo federale Carrie Stetko sta concludendo il suo mandato in quella landa ghiacciata dove ha scelto di lavorare in una sorta di esilio volontario. Affiancata da un detective dell'ONU, deve affrontare un caso che si presenta come molto più complicato del previsto. L’Antartide è l’inferno bianco, assolutamente al centro del film.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il settimo figlio, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Sergej Bodrov. Un film con Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes, Kit Harington, Olivia Williams, Djimon Hounsou. Tom Ward è il settimo figlio di un settimo figlio e per questo viene scelto dal maestro Gregory per essere il suo apprendista come cacciatore di streghe, proprio al risvegliarsi della più temibile e potente di loro. Un fantasy, da vedere per una serata senza troppe pretese.

