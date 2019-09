Tra i nuovi volti del nono capitolo della saga stellare, in arrivo nelle sale il 20 dicembre , c’è quello dell’attrice statunitense. La star della serie tv The Americans vestirà i panni di Zorri Bliss, un personaggio “losco e criminale”. Ecco il suo look sul grande schermo

Atteso nelle sale il prossimo 20 dicembre, il film diretto da J.J. Abrams è la nona pellicola della saga di Guerre stellari e porta in scena volti nuovi, oltre agli storici protagonisti. L'attrice Keri Russel svela alcuni dettagli sul personaggio di Zorri Bliss.

Scopriamo Zorri, il personaggio di Keri Russel

Nell’eterna battaglia tra il bene e il male, da che parte si schiererà Zorri Bliss? La trama del film è ancora avvolta nel mistero, ma la Russel svela che il suo personaggio - che apparirà per la prima volta sugli schermi in Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker - è una vecchia conoscenza di Poe Dameron, il miglior pilota della Resistenza. Ma qual è il legame che collega Poe (con il volto di Oscar Isaac) e Zorri? C’è da scommettere che il nuovo personaggio “losco e criminale”, come lo descrive la Russel, regalerà colpi di scena imprevisti.

Star Wars IX - L'ascesa di Skywalker: il look di Zorri

Di Zorri Bliss si conoscono anche alcuni dettagli legati all’aspetto: eccola immortalata a Kijimi, la casa dell'oscuro quartiere dei Ladri ricoperto di neve, sulle pagine di Vanity Fair. Con una tuta viola con particolari e elmetto in ottone, con tanto di armi alla cintola, il suo costume - ammette la Russel - “è il più cool di tutti”: GUARDA LA FOTO

Le teorie dei fan di Star Wars

Dopo le parole dell’attrice, le prime ipotesi dei fan della saga stellare non si sono fatte attendere (GUARDA IL PRIMO TRAILER DEL FILM). Durante il conflitto combattuto tra le forze del Primo Ordine e la Resistenza, il personaggio di Keri Russel ha vissuto ai margini della galassia, rimanendo al di fuore dell’epico scontro: la rivelazione del suo legame con Poe, adesso, potrebbe forse significare che prima o poi Zorri si avvicinerà alla Resistenza? Altri, invece, ipotizzano uno scandalo: se la teoria dei fan secondo cui Poe e Finn (John Boyega) stringeranno una relazione nell'episodio IX si rivelasse vera, Zorri potrebbe forse svelare di essere stata una vecchia amante di Poe?

Chi è Keri Russel, nuovo volto di Star Wars IX

Classe 1976, l’attrice statunitense ha già lavorato con J.J. Abrams: era la fine degli anni Novanta quando il regista l’ha voluta nei panni della protagonista della serie tv di successo Felicity. Per la sua performance la Russel ha vinto un Golden Globe: “Quando J.J. chiama così inaspettatamente - commenta - accadono cose interessanti”. Due nomination ai Golden Globe e tre agli Emmy, invece, sono i riconoscimenti guadagnati da Keri Russel per la sua intepretazione all’interno della serie di successo The Americans.

L’attrice ha preso parte anche a diversi successi cinematografici, come Mission: Impossible III (2006), Waitress - Ricette d'amore (2007), La musica nel cuore - August Rush (2007), Misure straordinarie (2010), Alla ricerca di Jane (2013), Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (2014) e Free State of Jones (2016).

Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker segna la fine della saga di Skywalker: atteso nelle sale il 20 dicembre 2019.

