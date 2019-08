Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 27 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film fantastici da vedere stasera in TV

Avengers: Infinity War, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Uno dei migliori film della serie Marvel, stasera in onda alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno. Un film di Joe Russo, Anthony Russo. Nel cast Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. Thanos è il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e vuole arrivare, attraverso una serie di genocidi, a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo.

City of angels - Città degli angeli, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film fantastico e sentimentale diretto da Brad Silberling, con Meg Ryan, Nicolas Cage, Colm Feroe, Andre Braugher, Dennis Franz e Colm Feore. Un angelo ha il compito di proteggere una giovane donna chirurgo in crisi. Stando accanto alla ragazza, l’angelo se ne innamora e inizia a desiderare di non essere più solo un’entità spirituale, ma di vivere come tutti gli umani in un corpo fatto di carne e ossa.

Film commedia da vedere stasera in TV

Conta su di me, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film commedia del 2017 diretto da Marc Rothemund, con Elyas M'Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss e Lisa Bitter. Lenny è un un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi. David è, invece, un ragazzo di 15 anni con una grave malformazione cardiaca a cui resta poco tempo da vivere. L’incontro tra i due ragazzi si trasformerà in una grande amicizia.

Un giorno per caso, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia del 1996 diretto da Michael Hoffman, con Michelle Pfeiffer, Charles Durning, George Clooney, Mau Whitman e Mae Whitman. Un uomo e una donna, entrambi separati, single e con un bambino, si incontrano per caso. All’inizio non si sopportano, ma poi finiscono con l’innamorarsi l’uno dell’altro.

A cena con un cretino, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da Jay Roach, con Steve Carell, Paul Rudd, Stephanie Szostak, Jemaine Clement e Zach Galifianakis. Tim Conrad è un analista in ascesa all'interno di un'importante compagnia. Finisce, grazie a una sua proposta, al centro delle attenzioni del suo CEO Lance Fender il quale lo invita ad entrare a far parte di un cerchio ristretto: Si tratta di un gruppo ad alto livello che si diverte ad invitare periodicamente a cena degli individui ritenuti dei perfetti idioti e il vincitore sarà chi avrà presentato il più cretino di tutti. Remake americano del francese “La cena dei cretini” di Francis Veber.

Il diario di Bridget Jones, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Sharon Maguire. Un film con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips. Straordinario successo per la storia di Bridget Jones, una trentenne inglese, buffa e divertente, che cerca disperatamente di non rimanere single un giorno di più. Un ritratto dolceamaro che ha segnato e divertito intere generazioni, da non perdere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Giver - Il mondo di Jonas, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film drammatico diretto da Phillip Noyce, con Meryl Streep, Jeff Bridges, Brenton Thwaites, Alexander Skarsgård e Katie Holmes. Da qualche parte nel tempo e nel mondo esiste una società che ha scelto come valore l'uniformità. Uomini, donne e bambini vivono una realtà senza colori, senza sogni, senza emozioni, senza intenzioni. Per loro decide un consiglio di anziani, riunito periodicamente a sancire i passaggi evolutivi dei membri della comunità. Adattamento cinematografico dell’omonimo best seller di Lois Lowry, “The Giver” è un racconto di formazione ambientato in un futuro non troppo lontano.

Carol, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2015 diretto da Todd Haynes, con Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Jake Lacy, Sarah Paulson e Carrie Brownstein. Nell’America degli anni ’50 due donne instaurano un complicato rapporto di amicizia che si trasformerà presto in una vera e propria storia d’amore.

Half Nelson, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2006 diretto da Ryan Fleck, con Ryan Gosling, Jeff Lima, Shareeka Epps, Nathan Corbett, Tyra Kwao-Vovo e Rosemary Ledee. Dan è un insegnante di storia e allenatore di basket nella scuola pubblica, ma di notte gira i pub alla ricerca dello sballo. Drey, studente tredicenne di colore, lo trova una notte svenuto in un bagno e lo aiuta a tornare a casa: nasce un’amicizia difficile tra due persone che vivono una vita, tutto sommato, non così diversa. Film commovente e intenso, reso appassionante dalla grandissima prova d’autore di Ryan Gosling.

Un grido nella notte, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 1988 diretto da Fred Schepisi, con Sam Neill, Charles Tingwell, Meryl Streep, John Howard (II), Brian James e Nick Tate. Una neonata viene rapita in Australia da un cane selvaggio e se ne perdono le tracce. La polizia non crede alla versione fornita dalla madre, che viene accusata di omicidio. La donna viene processata e condannata, vista anche la forte spinta dell’opinione pubblica. Qualche tempo dopo, alcune scoperte confermano la versione della madre che viene scarcerata.

Woman in gold, ore 21:15 Premium Cinema

Film drammatico del 2015 diretto da Simon Curtis, con Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Katie Holmes, Tatiana Maslany e Max Irons. La pellicola racconta la vera storia di Maria Altmann e della sua lotta per ottenere dallo stato austriaco il quadro di Klimt che decenni prima i nazisti sequestrarono alla sua famiglia.

Le fate ignoranti, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film drammatico diretto da Ferzan Ozpetek, con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Andrea Renzi, Gabriel Garko e Filippo Nigro. Massimo è sposato felicemente con Antonia, fino a quando muore in un incidente stradale. Scavando nel passato del marito, Antonia scopre che Massimo aveva una relazione con un uomo da sette anni. Sia Stefano Accorsi che Margherita Buy si aggiudicano il Nastro d’argento per la miglior interpretazione.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il tesoro dell’Amazzonia, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’avventura diretto da Peter Berg, con Seann William Scott, Rosario Dawson, Christopher Walken, Dwayne Johnson e Ewen Bremner. Beck, uno spietato recuperatore di crediti di Los Angeles, viene mandato alla ricerca di Travis, un ragazzo che sta cercando un tesoro nascosto nella foresta amazzonica insieme a Mariana, che conosce i segreti della foresta, e a Hutcher, un tiranno pazzo che sfrutta la giungla per trarne profitto. Un film che mescola commedia e azione con delle belle sequenze degne dei migliori action-movie.

Viaggio nell’isola misteriosa, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film d’avventura del 2012 diretto da Brad Peyton, con Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, Luis Guzmán e Vanessa Hudgens. Sean e il fidanzato di sua madre si avventurano in in viaggio su un’isola mitica, abitata da mostri. La loro missione è quella di ritrovare il nonno di Sean, di cui non si hanno più tracce.

Film horror da vedere stasera in TV

Paziente zero, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2018 diretto da Stefan Ruzowitzky, con Natalie Dormer, Stanley Tucci, Matt Smith e Clive Standen. In un futuro prossimo, una terrificante epidemia colpisce il mondo intero. Gli infetti si tramutano in creature violente e predatori aggressivi. E poi c’è un uomo, fortunato, che sembra essere immune dai loro attacchi: lui è il paziente zero e dovrà trovare una cura per salvare l’umanità. Un film adrenalinico con un finale tutt’altro che scontato.

Final destination 5, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film horror del 2011 diretto da Steven Quale, con Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Miles Fisher, Courtney B. Vance e Arlen Escarpeta. Quinto capitolo della saga cinematografica dedicata al destino della morte. Mentre è su un autobus con i colleghi, Sam Lawton ha la premonizione di una sconvolgente sciagura. Un ponte potrebbe crollare uccidendo lui e tantissime altre persone.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Un uomo tranquillo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2019 diretto da Hans Petter Moland, con Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Laura Dern e John Doman. Nels Coxman è un autista di spazzaneve, un uomo dalla vita normale. La sua tranquillità viene distrutta quando, un giorno, il figlio muore in circostanze misteriose. La ricerca della verità sull’accaduto si trasformerà presto in un desiderio di vendetta.

