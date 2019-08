Programmi TV da non perdere stasera, martedì 27 agosto

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica di un’altra puntata dell’ultima stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova a Torino. Qui alloggerà, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Piergiorgio, Silvia, Federica e Ingrid, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel torinese?

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21.15 Crime investigation

Seguiamo il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Il Papa - L’uomo più potente della storia, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte rivediamo “Il Papa - L’uomo più potente della storia”, la serie targata CNN che ci porta in Vaticano e rivela come i papi abbiano usato il loro potere per plasmare il corso della storia.

Epic Twins, ore 21:00 Blaze

Fabrizio e Valerio Salvatori, in arte i Two Twins, sono uniti dalla nascita e sono sempre insieme. Uniti fanno tutto, anche se si tratta di replicare le spericolate gesta dei più temerari idioti del web.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Dimagrisco e ricomincio”, in cui alcune persone si sottopongono a una dieta molto drastica, dopo aver accumulato molti chili e perso completamente l’autostima.

Goblin Garage, ore 21:00 Discovery Channel

Al garage, arriva una Ford Capri. La squadra aggiunge il motore da 5 litri di una Mustang del 2017. Intanto, Helen ed Ant si fanno un tatuaggio.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20:55 National Geographic

Scopriamo i segreti e i mondi perduti che si nascondono sotto gli oceani. Grazie alle moderne tecnologie, analizziamo le navi affondate lungo la costa della Normandia.

Il risveglio dell’Era Glaciale, ore 21:05 Discovery Science

Un viaggio nelle terre selvagge della Siberia, per seguire il lavoro dei migliori scienziati del mondo, impegnati a svelare i misteri dei grandi esemplari dell'era glaciale.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History vediamo la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

I casi incredibili del Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild vediamo alcuni dei momenti più importanti della carriera del dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e a suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Hotel Shelbourne: fascino a 5 stelle, ore 21:00 Nat Geo People

Il personale dell'esclusivo Hotel 5 Stelle Shelbourne è addestrato per servire con eleganza e gentilezza la propria clientela, senza tralasciare nessun dettaglio. A 190 anni dall’apertura di questa istituzione, l'incantevole Hotel di Dublino ha finalmente permesso alle telecamere di accedere al suo interno.

Serie TV in onda stasera

Crisis, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, rivediamo la prima e unica serie di “Crisis”, l’action thriller con Gillian Anderson nei panni di un’imprenditrice la cui figlia viene rapita da un gruppo di terroristi insieme ai compagni di scuola.

The Orville, ore 21:00 Fox

Su Fox alle 21:00 rivediamo la seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Outlander, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo “Outlander”, la serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Leo Mattei - Unità speciale, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, torna il crime francese con la quarta stagione e le indagini del Capitano Leo Mattei, comandante dell'Unità di Protezione Giovanile di Parigi.

Murder in the first, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima stagione di “Murder in the first”, la serie tv con protagonisti i detective del San Francisco Police Department Terry English e Hildy Mulligan. Terry è un detective della sezione omicidi che affronta il suo lavoro con passione e dedizione, Hildy è una madre single con un carattere forte e risoluto.

Rise, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, rivediamo la prima e unica stagione di “Rise”, la serie tratta dal libro Drama High di Michael Sokolove, incentrato sull'insegnante Lou Volpe e sul famoso programma teatrale alla Harry S Truman High School. Nella serie, Lou Mazzuchelli, insegnante e marito devoto, decide di prendere il comando del dipartimento di teatro non ispirato della scuola e di rinnovarlo.

The 100, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quinta stagione di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg e basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Single parents, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo invece la prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20.55 su Fox Animation, altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 20:50 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Justin e i cavalieri valorosi, ore 21:00 Boomerang

Justin da ragazzo diventa uomo e inizia il suo percorso per diventare cavaliere. Prodotto spagnolo patrocinato da Antonio Banderas nelle vesti di produttore e "interprete".

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:10 Disney Channel

Alle 21:10 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

