Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 16 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 16 agosto, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Puoi baciare lo sposo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, arriva “Puoi baciare lo sposo”: una commedia sentimentale diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo, Dino Abbrescia. Antonio si è innamorato del suo coinquilino Paolo, i due vivono insieme a Berlino e stanno per sposarsi. Al momento della proposta di matrimonio Paolo pone una condizione: essere presentato ai suoceri italiani. Antonio non ha mai rivelato la sua omosessualità alla propria famiglia, ma dopo qualche esitazione decide di affrontare la questione. Da non perdere se quello che cercate è un film in grado di farvi sorridere ma anche riflettere sui pregiudizi e le ipocrisie purtroppo ancora presenti nel nostro Paese.

Quasi famosi, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film diretto da Cameron Crowe, con Frances McDormand, Jason Lee, Billy Crudup, Patrick Fugit, Kate Hudson, Zooey Deschanel. William Miller è un ragazzino che sogna di scrivere su “Rolling Stone”, la testata culto del rock. Incredibilmente, il suo sogno si realizza e, inoltre, ha anche la possibilità di frequentare il gruppo degli Stillwater. Qui viene a contatto anche con le tante fan del gruppo, disposte a tutto pur di stare vicine ai propri beniamini. Il mondo del rock anni ‘70 visto con nostalgia.

Ci pensa Beaver, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia americana del 1997 per la regia di Andy Cadiff, con Christopher McDonald, Janine Turner, Cameron Finley. La famiglia di Beaver è composta dal saggio Ward, un padre comprensivo che è anche un amico. Poi c’è June, moglie e madre perfetta, e Wally, fratello maggiore, benvoluto e atletico. Theo, conosciuto da tutti con il soprannome Beaver, è un ragazzino che non riesce a tenersi lontano dai guai. Commedia con protagonista il ragazzino di una popolarissima serie tv americana.

La perla del paradiso, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale de 2018 diretta da Gary Yates, con Jill Wagner, Kristoffer Polaha, Rob Kipa-Williams, Naomi Sequeira, Dina Gillespie. Colin Page e Alex Anderson, rispettivamente scrittore e fotografa di una nota rivista, partono per le isole Fiji alla ricerca della famigerata perla blu. L’avventura sarà tutt’altro che facile, ma contribuirà ad avvicinare sentimentalmente i due protagonisti. Romanticismo e avventura fra splendidi paesaggi.

Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Hugo Gélin, con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Ashley Walters. Samuel è un eterno adolescente, sempre alla larga dalle responsabilità della vita. Un giorno, bussa alla sua porta una vecchia fiamma, Kristin, e gli mette in braccio un neonato, Gloria: sua figlia. Kristin sale quindi su un taxi e sparisce. Samuel la rincorre a Londra ma otto anni dopo lui e Gloria sono ancora insieme, più legati che mai. Una commedia emozionante e commovente, con un protagonista sempre all’altezza.

The face of love, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Arie Posin. Un film con Robin Williams, Ed Harris, Annette Bening, Amy Brenneman, Jess Weixler, Linda Park. Nikki, rimasta vedova molti anni addietro, incontra un uomo assolutamente identico al marito. Proverà a rivivere il sentimento che sembrava perso per sempre. Negli intenti dell'autore il film si muoverà intorno alla speranza che l'amore può arrivare ed essere vissuto a qualsiasi età.

… E se domani, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Alle 21:15 su Premium Cinema Comedy va in onda “… E se domani” per la regia di Giovanni La Parola, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Sabrina Impacciatore. Mimì è sempre stato innamorato di Caterina. Alla morte del marito di lei, Mimì decide di entrare a far parte della sua vita. Una commedia dal sapore agrodolce per riflettere sulla società contemporanea.

Film thriller da vedere stasera in TV

Witness - Il testimone, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Peter Weir, con Harrison Ford, Kelly McGillis, Danny Glover, Viggo Mortensen, Lukas Haas, Josef Sommer. Il piccolo figlio di Rachel, una giovane vedova della setta religiosa degli Hamisn, è testimone involontario di un assassinio. L'ispettore John Book si occupa del caso e scopre che l'assassino è un poliziotto corrotto. Grande film di Peter Weir, vincitore di due premi Oscar. Un thriller ricco di suspense e poesia.

Seven, ore 21.15 Premium Cinema

Un film di David Fincher, con Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow, John C. McGinley. Sette delitti ispirati ai sette peccati capitali. Un obeso (la gola) viene ucciso col cibo. Un avvocato famoso per l'avarizia, prima di essere ucciso è stato costretto a mangiare un pezzo di se stesso. E così via per le altre vittime, che vengono uccise secondo la pena del contrappasso rispetto agli altri peccati capitali: accidia, superbia, ira, lussuria, invidia. Dal romanzo di Andrew Kevin Walker, un film che è diventato un cult. Cast perfetto, tra cui spiccano Brad Pitt e Kevin Spacey.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Skyline, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza del 2010, diretto da Colin Strause e Greg Strause, con Eric Balfour, Brittany Daniel, Donald Faison, David Zayas, J. Paul Boehmer. Il fotografo Jarrod e la sua compagna Elaine hanno raggiunto Los Angeles per partecipare alla festa di compleanno del migliore amico di Jarrod. Il risveglio dopo i festeggiamenti non è dei migliori. Nel cielo della città si librano veicoli spaziali alieni che emanano un forte raggio luminoso azzurro che attrae irresistibilmente lo sguardo degli umani provocando in loro mutazioni fisiche. Di lì a poco compariranno anche enormi astronavi pronte a risucchiare al loro interno chiunque si trovi a portata. Un film di fantascienza ispirato ai vecchi classici.

Film horror da vedere stasera in TV

Hell Fest, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Diretto da Gregory Plotkin, con Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus, Cristian James Abvincula, Matt Mercurio. È Halloween e per l'occasione arriva in città l'Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie, Brooke e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l'adrenalina con altre migliaia di persone. Un horror con qualche stereotipo, ma perfetto per gli amanti del brivido.

Non aprite quella porta 3, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film horror del 1990 per la regia di Clyde Anderson, con Peter Hooten, Tara Buckman, Richard Foster, Viggo Mortensen. Melanie viene aggredita da un maniaco e subisce un grave shock. Il marito cerca di aiutarla, anche perché il bruto si rifà vivo. Il tutto rimane legato all'attesa di qualcosa che non accade. Suspense e brividi.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Anime nere, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Diretto da Francesco Munzi, con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Barbora Bobulova, Anna Ferruzzo. Leo, figlio irrequieto di Luciano, una notte spara alcuni colpi di fucile sulla saracinesca di un bar protetto da un clan locale, in quel di Africo nel cuore dell'Aspromonte. Tratto dal romanzo "Anime nere" di Gioacchino Criaco, il film è girato ad Africo, uno dei centri nevralgici della 'ndrangheta calabrese. Film da vedere, coinvolgente, ben diretto e interpretato. Ha vinto tre Nastri d'Argento, nove David di Donatello e un Golden Globe.

End of Justice: nessuno è innocente, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

“End of Justice: nessuno è innocente”: un film di Dan Gilroy, con Denzel Washington e Colin Farrell. Roman è un avvocato di Los Angeles che lavora nelle retrovie dei casi affidati a lui e al collega William. I due si occupano di clienti appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa in tribunale. Quando William viene ricoverato in ospedale, Roman dovrà affrontare i casi in prima persona, andando incontro a molti problemi. Ottima l’interpretazione di Denzel Washington, che per questo film ha ricevuto la candidatura come miglior attore agli Oscar e ai Golden Globe 2018.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The legend of Zorro, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Martin Campbell per questo sequel de “La maschera di Zorro”, dove restano protagonisti Antonio Banderas e Catherine Zeta Jones. Le vicende di Alejandro De La Vega e famiglia, sempre in bilico fra il salvare la patria e l’amore filiale. Zorro non può però dimenticare la sua natura: quando la California viene minacciata da un complotto di possidenti terrieri, dovrà intervenire rischiando di perdere l’amore della moglie Helena. Tra avventura e azione, l’ironia impazza in questa pellicola che non si prende mai troppo sul serio.

