I migliori film horror da vedere ad agosto su Sky

La programmazione di Sky Cinema Suspense (canale 306) non va in vacanza e anche ad agosto propone film ad alto tasso adrenalinico. Thriller, noir e crime stories per gli appassionati delle emozioni forti. In più, come tutti i mesi, il sabato sera c’è la HORROR NIGHT: tre film a partire dalla seconda serata selezionati tra i migliori titoli del genere horror. Dalle 21:00 alle 4:00 del mattino del giorno dopo, Sky Cinema tiene incollati alla tv tutti gli amanti del brivido. Anche ad agosto, abbiamo selezionato i migliori film horror da vedere su Sky.

Babadook

Saw: Legacy

The Lodgers: non infrangere le regole

Jukai - La foresta dei suicidi

Hell Fest

Babadook (2014)

Sabato 3 agosto la Horror Night propone “Babadook” opera prima dell’australiana Jennifer Kent. Una pellicola che ha stregato anche il maestro del brivido Stephen King. Amelia è una donna rimasta vedova con un bambino di 6 anni che, a causa della vita stressata della madre, è iperattivo e violento. Una sera, mamma e figlio leggono un libro inquietante, “Babadook”, che sconvolgerà per sempre le loro vite. Un horror dalla forte connotazione psicologica che promette di tenervi incollati davanti allo schermo. Nel cast, Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West.

Saw: Legacy (2017)

Ottavo capitolo della fortunata saga horror, “Saw: Legacy” è diretto da Peter e Michael Spierig con Tobin Bell, Laura Vandervoort, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Clé Bennett. Edgar Munsen è un ladruncolo che, braccato dalla polizia, chiede urgentemente del detective Halloran. Quando questi arriva, Edgar viene colpito da una pallottola. In seguito, cinque persone si trovano chiuse in una stanza con un copricapo di metallo in testa legati a delle catene che le trascinano verso lame rotanti. Una voce chiede di confessare tutte le bugie che hanno detto nella loro vita. Nel frattempo, Edgar è tenuto in coma farmacologico perché la pallottola l’ha colpito vicino al cuore. “Saw: Legacy” è su Sky Cinema Suspense sabato 10 agosto.

The Lodgers: non infrangere le regole (2017)

Due fratelli gemelli, Edward e Rachel, vivono da soli in una grande casa isolata nella campagna irlandese, orfani di entrambi i genitori. Alcune presenze sinistre li costringono a rispettare delle regole: stare in casa, cantare un motivetto, non separarsi e restare vergini. La ragazza non ne può più e decide di infrangere le regole. Inizia un incubo che coinvolgerà anche altre persone. “The Lodgers: non infrangere le regole” di Brian O’Malley è un horror gotico che affonda le sue radici nella letteratura inglese. Perfetti i protagonisti Charlotte Vega e Eugene Simon. Da non perdere sabato 17 agosto su Sky Cinema Suspense.

Jukai - La foresta dei suicidi (2016)

Sabato 24 agosto la HORROR NIGHT propone “Jukai - La foresta dei suicidi”, esordio alla regia di Jason Zada con Natalie Dormer (la Margaery Tyrell de Il Trono di Spade), Taylor Kinney, Yukiyoshi Ozawa, Eoin Macken, Rina Takasaki. Una ragazza si allontana dal sentiero principale e si trova nella foresta di Aokigahara, un luogo misterioso dove le persone vanno a suicidarsi. La sorella gemella viene informata dalla polizia e, arrivata sul posto, non accetta che la sorella sia morta e vuole entrare nella foresta. Grande suspense per un horror degno di questo nome.

Hell Fest (2018)

Chiude il mese “Hell Fest”, in onda sabato 31 agosto. Diretto da Gregory Plotkin con Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus, Cristian James Abvincula, Matt Mercurio. È Halloween e per l'occasione arriva in città l'Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie, Brooke e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l'adrenalina con altre migliaia di persone. Un horror con qualche stereotipo ma perfetto per gli amanti del brivido.