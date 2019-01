The Lodgers, fiaba dark made in Ireland

Charlotte Vega in The Lodgers

Giovedì 17 gennaio alle 21, nell’ambito delle Notti da horror di Sky Cinema Max, va in onda l’inquietante fiaba dark su due gemelli costretti a vivere nella casa di famiglia da inquietanti presenze.

C’era una volta il racconto gotico d’autore. E c’è ancora oggi, almeno a giudicare da The Lodgers – Non infrangere le regole, film in prima visione tv giovedì 17 gennaio alle 21 su Sky Cinema Max (canale 312), nell’ambito della rassegna Notti da horror.



Protagonisti della vicenda ambientata nell’Irlanda del 1920 sono due gemelli diciottenni, Edward e Rachel. Questi vivono in solitudine all’interno della magione di famiglia in decadenza, apparentemente senza un vero motivo per rimanere.



A costringerli a restare, però, ci sono alcune oscure presenze: le anime dei loro avi che di giorno vivono nel piano interrato, ma di notte invadono il resto della casa e li obbligano a sottostare a una serie di regole rigide e assurde.



Ma i veri problemi cominciano quando Rachel, la più insofferente alla situazione, si innamora del veterano di guerra Sean e infrange le regole in questione. Quello che ne conseguirà sarà un vero e proprio incubo.



Diretto da Brian O’Malley, The Lodgers affascina per le sue atmosfere cupe e deve molto della sua riuscita ai giovani e talentuosi membri del cast, a partire dai due “gemelli” Charlotte Vega e David Bradley, ma senza dimenticare Bill Milner (il giovane Magneto di X-Men – L’inizio) e Eugene Simon (Lancel Lannister ne Il trono di spade).