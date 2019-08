Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 5 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 5 agosto, in TV su Sky. Thriller, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Millennium – Quello che non uccide, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, arriva in prima visione “Millennium – Quello che non uccide”. Film diretto da Fede Alvarez, con Claire Foy e Sverrir Gudnason, secondo capitolo dell’epopea cinematografica tratta dalla saga letteraria di Stieg Larsson. A tre anni di distanza dal loro ultimo incontro, le strade di Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist si incrociano nuovamente quando Lisbeth viene incaricata di recuperare un software che potrebbe causare danni irreparabili se finisse nelle mani sbagliate. Tra adrenalina, colpi di scena e suspense, preparatevi a rimanere incollati allo schermo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Love story, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Arthur Hiller. Un film con Ali MacGraw, Ryan O'Neal, John Marley, Ray Milland, Russell Nype, Katharine Balfour. Uno studente di buona famiglia si innamora di una ragazza figlia di un modesto pasticcere. Nonostante il parere contrario dei genitori di lui, i due si sposano. Lui continua a studiare, fino alla scoperta di una malattia al sangue - incurabile - di lei. Tratto dal best-seller omonimo di Erich Segal, “Love Story” è ormai un film cult, grazie anche alla colonna sonora vincitrice di un premio Oscar.

Il segno della libellula – Dragonfly, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Tom Sadica, con Kevin Costner, Joe Morton, Linda Hunt, Kathy Bates, Susanna Thompson, Ron Rifkin. Incalzato da strani presagi, un vedovo crede che la moglie lo contatti dall'aldilà. I premi Oscar Kevin Costner, Linda Hunt e Kathy Bates indagano sul mistero della morte.

Tutto ciò che voglio - Please stand by, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Ben Lewin. Un film con Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve, River Alexander, Marla Gibbs, Jessica Rothe. Wendy soffre di una forma di autismo, vive in una casa famiglia a San Francisco e ha trovato lavoro come commessa in un fast food. La sua grande passione è “Star Trek” e nel tempo libero si dedica a scrivere una storia con i personaggi della saga, con l'intenzione di partecipare a un concorso a tema indetto dalla Paramount. Un giorno la giovane Wendy decide di fuggire dalla struttura e di partire da sola per Los Angeles con un autobus, per consegnare a mano il dattiloscritto in una complicata corsa contro il tempo. Un film delicato su un tema importante. Una buona prova interpretativa per le due attrici protagoniste.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un pesce di nome Wanda, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Una commedia del 1998 per la regia di Charles Crichton, con Jamie Lee Curtis, John Cleese, Michael Palin, Stephen Fry, Kevin Kline. Dopo aver derubato una gioielleria di Londra, i componenti di una banda tentano di ingannarsi l’un l’altro per tenersi il ghiotto malloppo. “Un pesce di nome Wanda” è una delle commedie più travolgenti della storia del cinema, premiata anche con l’Oscar a Kevin Kline. Da non perdere.

Step Up All In, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film del 2014 diretto da Trish Sie, con Ryan Guzman, Briana Evigan, Misa Gabriel Hamilton, Adam Gary Sevani, Alyson Stoner e Izabella Miko. Lo street dancer Sean Asa va a Los Angeles in cerca di fortuna. Dopo qualche peripezia scopre un talent show chiamato “The Vortex”, ma dopo l’iscrizione scoprirà di dover competere contro dei vecchi “amici”. Un film da vedere per le straordinarie coreografie e la musica adrenalinica.

5 giorni fuori, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film del 2010 diretto Anna Boden e Ryan Fleck, con Zach Galifianakis, Emma Roberts, Aasif Mandvi, Lauren Graham, Viola Davis. Dopo un attacco di depressione, un ragazzo adolescente viene ricoverato all’interno di una struttura psichiatrica. Qui incontra diversi pazienti bizzarri e comprende di amare la vita e di essere pronto ad affrontarla. Un’originale commedia.

Auguri professore, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Riccardo Milani, con Duilio Del Prete, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Sergio Romano, Imma Piro. Orlando è un insegnante deluso. Ricorda quando cominciò in provincia e voleva fare la rivoluzione. Adesso insegna a Roma e incontra nuovamente una sua ex allieva ora diventata collega, innamorata di lui, e niente è cambiato, anzi, è peggiorato. Una commedia italiana sulla crisi professionale e personale di un professore.

Vicky Cristina Barcelona, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film del 2008 per la regia di Woody Allen, con Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Rebecca Hall, Javier Bardem, Chris Messina, Patricia Clarkson. Due giovani americane – Vicky e Cristina – vanno in vacanza a Barcellona. Vicky è una ragazza dolce e sensibile, prossima al matrimonio, mentre Cristina è libera e sentimentalmente avventurosa. A Barcellona conosce Juan, un pittore eccentrico e affascinante, il quale è ancora legato in qualche modo alla moglie Maria Elena. Pluripremiato film di Woody Allen con un cast stellare.

Controfigura, ore 21:15 Sky Arte

Regia di Rä Di Martino, con Valeria Golino, Filippo Timi, Corrado Sassi, Younes Bouab, Nadia Kounda, Nisrine Adam. Una piccola troupe cinematografica si aggira per Marrakech e i deserti che la circondano. Sono in corso i sopralluoghi per il remake di un film americano in cui un uomo torna a casa a nuoto, attraversando tutte le case della contea, piscina dopo piscina. Corrado è la controfigura usata per testare le inquadrature dove si muoverà l'attore principale, ma con l'andare avanti delle prove cresce in lui l'ambizione di fare veramente suo quel ruolo. Un caleidoscopio di situazioni ispirate a “Un uomo a nudo” di Frank Perry.

È già ieri, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Giulio Manfredonia. Un film con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Pepon Nieto, Beatriz Rico, Esther Ortega. Filippo, star del piccolo schermo con la sua trasmissione di divulgazione scientifica, viene spedito a Tenerife per girare una puntata del suo programma insieme ad un timido cameraman. Remake del famoso “Ricomincio da capo” (Grounding Day), il film è gradevole e divertente. Buona la prova di Albanese e De Luigi.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Sherlock Gnomes, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da John Stevenson, è il sequel di "Gnomeo e Giulietta" e ne conserva lo stesso spirito divertente. Questa volta Gnomeo e Giulietta sono a Londra, dove qualcuno sta facendo sparire tutti gli gnomi da giardino. Un caso perfetto per Sherlock Gnomes, investigatore che, con il fidato amico Watson, si mette subito sulle tracce del rapitore. Tra musica, balli e un pizzico di giallo, "Sherlock Gnomes" è il film ideale per trascorrere una serata con tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Maze runner - La rivelazione, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da Wes Ball, con Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster. Terzo e ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi di fantascienza per ragazzi dello scrittore americano James Dashner. Riusciti a scappare dal mortale labirinto, i protagonisti sono ora in fuga in una terra desolata colpita dalle eruzioni solari. Un giusto mix di affettività, ansia, azione e crudezza, che rendono piacevole e non banale il corpo del lungometraggio.

Faster, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2010 per la regia di George Tillman Jr, con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Moon Bloodgood, Oliver Jackson-Cohen e Maggie Grace. Un ex carcerato si mette alla ricerca degli uomini che hanno tradito il fratello, provocandone la morte durante una rapina anni prima. Nel corso della sua missione vendicativa, gli si mettono alle calcagna un attempato poliziotto e un killer egocentrico. Da non perdere.

Jarhead, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Sam Mendes. Un film con Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, Chris Cooper, Lucas Black, Katherine Randolph. Tratto dal romanzo autobiografico di Anthony Swofford, “Jarhead” racconta la storia dell'addestramento e successiva discesa sul campo di battaglia di un gruppo di marines degli Stati Uniti, impegnati nella prima Guerra del Golfo, durante l'operazione Tempesta nel deserto. Ottima prova di Jake Gyllenhaal.

Il re dei ladri, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Richard Claus, con Aaron Taylor-Johnson, Jasper Harris, Rollo Weeks. Due fratelli orfani fuggono dalla zia malvagia e si recano a Venezia, città di cui hanno sentito parlare dalla madre, dove incontrano un gruppo di giovanissimi ladri. Un action – fantasy tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice tedesca Cornelia Funke.

Pallottole cinesi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Tom Dey, con Jackie Chan, Owen Wilson, Lucy Liu, Roger Yuan, Xander Berkeley. Uno dei primi film “wuxiapian”: pellicola in costume che rilegge in chiave avventurosa le leggende orientali. “Pallottole cinesi” racconta il viaggio in America di una guardia dell'Imperatore della Cina per recuperare la figlia rapita. Chan è un esperto in arti marziali e sfoggia un'incredibile gamma di acrobazie e giravolte mentre Wilson è il cow-boy che impersona i valori del vecchio west. Una divertente action comedy.

