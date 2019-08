Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 5 agosto

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 5 agosto, sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

America’s got talent: the Champions, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 rivediamo i concorrenti più memorabili delle edizioni passate di “America’s got talent”, che tornano a sfidarsi in un'edizione straordinaria. A giudicarli, i giudici più amati del format.

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21.15 Crime investigation

Seguiamo il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Maurizio Battista: Cavalli di razza e vari puledri, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista presenta uno spettacolo intitolato “Cavalli di razza e vari puledri”, dove i Cavalli di Razza sono gli artisti che ha incontrato agli inizi della sua carriera e i Puledri i nuovi comici.

La grossa grassa verità, ore 21.00 lei

Torna su lei “La grossa grassa verità”, in cui J. D. Roth riunisce sei ex protagonisti del reality “The Biggest Loser” che nel corso del tempo hanno riguadagnato peso. E dimostra che, se davvero lo vogliono, possono ancora dimagrire.

Mega navi da crociera, ore 21:00 Discovery channel

Mega navi da crociera torna con la seconda stagione per accompagnarci in alcuni dei luoghi più belli del mondo a bordo delle navi da crociera più incredibili e maestose che si siano mai viste. Questa sera vediamo la Paul Gauguin.

Missione Plutone: verso l’ignoto, ore 20:55 National Geographic

Le più incredibili scoperte di Plutone vengono rivelate grazie alle immagini ad alta risoluzione e alle interviste esclusive della squadra della New Horizons.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

Danny Forster si trova a New Orleans, per seguire la costruzione del sistema di protezione dagli uragani più resistente del mondo, comprensivo di barriere e rifugi.

Custer e la battaglia del Little Bighorn, ore 21:00 History

La battaglia del Little Bighorn è uno degli eventi più iconici della storia americana. Ma ancora oggi cela un mistero: chi sopravvisse allo scontro, nell'esercito del Generale Custer?

Africa: predatori letali, ore 21:00 Nat Geo Wild

Storie intime e potenti rivelano lo spirito di adattamento dei predatori africani nella natura selvaggia dello Zambia. Milo è un cucciolo di leone che vive lungo le sponde del fiume Luangwa. La vita per il piccolo non è affatto facile: dovrà farsi spazio in un branco spietato.

Serie TV in onda stasera

Warrior - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione tv, va in onda “Warrior”, la serie HBO basata sull’idea originale di Bruce Lee. Ambientata durante le guerre Tong alla fine del 1870 a San Francisco, la serie segue Ah Sahm, un prodigio nelle arti marziali che emigra a San Francisco dalla Cina, in cerca di sua sorella. La produzione è di Shannon Lee, figlia di Bruce.

Agents of S.H.I.E.L.D. - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

Modern family, ore 21:45 Fox

Rivediamo su Fox la quarta stagione di “Modern family”, la serie tv che, realizzata come un falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata. Tre nuclei familiari legati tra loro che raccontano la propria vita un po’ fuori dal comune. La serie ha vinto 22 Emmy e un Golden Globe.

Grand Hotel - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life va in onda “Grand Hotel”, adattamento statunitense dell’omonima telenovela spagnola. Prodotta da Eva Longoria e ideata da Brian Tanen la serie racconta la vita professionale e personale dei lavoratori di un hotel a conduzione familiare a Miami.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Altri due episodi, in prima visione Fox crime, della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Deception, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, rivediamo “Deception”, la serie poliziesca con protagonista l'illusionista Cameron Black. Dopo che la sua carriera di mago viene rovinata da uno scandalo, Black diventa il primo consulente illusionista a collaborare con l'FBI nella risoluzione di crimini particolarmente strani.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

The Flash - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

Arrow - 1^ TV, ore 22:02 Premium Action

Alle 22:02 su Premium Action vediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

The Mick, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo la seconda stagione di “The Mick”, la serie tv con protagonista Mackenzie Molng, detta «Mickey». Rozza, esuberante ma anche intelligente e divertente che si trova a doversi prendere cura dei suoi tre nipoti: la diciassettenne Sabrina, il tredicenne Chip e il piccolo Ben.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:05 Fox Animation

Alle ore 21:05 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:55 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Corn & Peg, ore 21:15 Nick jr

Su Nick jr vediamo “Corn & Peg”, la serie tv animata per piccolissimi con protagonista Corn, un unicorno di 7 anni, e Peg, un cavallo alato.

Non proprio San Valentino, ore 21:10 Nickelodeon

Le star di Nickelodeon si trovano nel Quartier Generale di San Valentino per partecipare ad una visita organizzata da Jack per i suoi amici. San Valentino in persona li guida alla scoperta dei segreti che si celano dietro alla festività!

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e i pirati dei Caraibi, ore 21:00 Boomerang

Scooby-Doo e la sua gang finiscono in un mare di guai quando decidono di fare una pericolosa crociera in uno dei luoghi più misteriosi del Pianeta!

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

