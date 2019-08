Warrior, stagione 1, episodio 7

Quando Bolo viene mandato dal vecchio Jun sulle tracce di Long Zii e Mai Ling, Ah Sahm vive un forte conflitto interiore: la sua fedeltà dovrebbe essere totalmente nei confronti del tong a cui appartiene...ma Mai Ling è pur sempre sua sorella... Ah Toy ingaggia una ragazza speciale da un venditore di schiave, e poi, insieme a un nuovo partner negli affari, si lancia in una nuova impresa. Penny si trova di fronte a una scelta decisamente sgradevole per poter salvare la propria casa. Il passato di Lee diventa improvvisamente fin troppo presente...

Warrior, stagione 1, episodio 8

Dopo un bagno di sangue per le strade della Chinatown, il clan Hop Wei e il clan Long Lii cominciano a prendere in considerazione nuovi modi per porre fine alle ostilità. D'altronde, tutta quella distruzione e tutti quei morti non fanno bene agli affari. Ah Toy e Leonard Patterson, il suo nuovo socio in affari, tentano di acquistare un terreno di grande valore, ma qualcosa va storto. Dopo aver promesso molti posti di lavoro a Leary e ai suoi, Mercer incontra Crestwood a un evento per una raccolta di fondi, mentre Penny, non senza fatica, deve tenere la bocca chiusa. Mai Ling avvisa suo fratello: è meglio non dare inizio a una guerra che potrebbe non vincere.

