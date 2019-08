Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 2 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

La scuola serale, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2018 diretto da Malcolm D. Lee, con Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Taran Killam, Romany Malco e Keith David. Teddy Walker non si è mai diplomato. Nonostante questo dettaglio, la sua vita va a gonfie vele. Lavora in un ristorante, ha una fidanzata e fa sembrare di essere più ricco di quanto non sia. Un giorno, però, il locale dove fa il cameriere viene incidentalmente distrutto e Teddy è costretto a tornare tra i banchi di una scuola serale per trovarsi un nuovo impiego.

10 Years, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica dolce e amara del 2011, diretta da Jamie Linden, con Channing Tatum, Rosario Dawson, Justin Long, Kate Mara, Chris Pratt e Lynn Collins. Alcuni compagni di scuola si ritrovano dopo dieci anni, scoprendo come il passare del tempo abbia cambiato molte cose e ne abbia lasciate immutate altre. In particolare, la vita di Jake viene sconvolta da una vecchia fiamma che torna a fargli battere il cuore.

Lo sport preferito dall'uomo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1964 diretto da Howard Hawks, con Rock Hudson, Paula Prentiss, John McGiver e Maria Perschy. Il direttore di un negozio di articoli sportivi incarica un suo commesso di partecipare a una gara di pesca per motivi pubblicitari. Il poveretto, però, pur passando per un pescatore esperto, non sa nulla di questo sport. A salvarlo sarà una fortuna sfacciata, che gli consentirà di superare la competizione con ottimi risultati e gli permetterà di trovare l’amore.

Bentornato Presidente, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2019, atteso sequel di “Benvenuto Presidente!”. Regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi e Guglielmo Poggi. Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a quella vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si era innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: deve tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

La vita è un sogno, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film commedia del 1993 diretto da Richard Linklater, con Jason London, Joey Lauren Adams, Rory Cochrane, Adam Goldberg e Parker Posey. È l’ultimo giorno di scuola del 1976 in Texas e un gruppo di ragazzi dà una festa memorabile per sfogare i propri desideri. Ogni protagonista vive uno dei momenti più importanti della sua esistenza, cioè il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Un racconto corale da non perdere questa sera su Sky.

Matrimonio con l'ex, ore 21.14 Premium Cinema Emotion

Film commedia diretto da Damian Harris, con Glenn Close, John Malkovich, Patrick Stewart, Minnie Driver e Grace Van Patten. L’ex stella del cinema Eve Wilde sta organizzando il suo quarto matrimonio. In occasione dell’evento, decide di invitare il primo marito insieme alla sua famiglia, per trascorrere insieme un weekend in campagna, dando vita a una serie di situazioni piacevoli e divertenti.

E allora mambo!, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 1999 diretto da Lucio Pellegrini, con Maddalena Maggi, Luca Bizzarri, Luciana Littizzetto, Paolo Kessisoglu e Gigio Alberti. Stefano è un trentenne insoddisfatto dalla vita. Ha una moglie, una figlia, due mutui e un lavoro che non ama. Un giorno, per errore, gli vengono accreditati ben sei miliardi sul suo conto bancario. Con questa enorme cifra di denaro a disposizione, l’uomo decide di concedersi una seconda possibilità.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Vita di Pi, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film d’avventura diretto da Ang Lee, con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gérard DepardieueAdil Hussain. Pi Patelè un giovane cresciuto a stretto contatto con lo zoo di famiglia, che per esigenze economiche, il padre decide di vendere trasferendosi in Canada. Durante il viaggio, però, la loro nave affonda per colpa di una tempesta. Pi sopravvive con un'unica compagna di viaggio: la tigre Richard Parker, l'animale più temuto dello zoo paterno. Un’avventura tra sogno e realtà per un film tratto dall'omonimo romanzo di Yann Martel (premiato nel 2002 con il Booker Prize).

Film western da vedere stasera in TV

Hostiles – Ostili, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film western del 2017, con Scott Wilson, Stephen Lang, Christian Bale, Rory Cochrane, Peter Mullan e la regia di Scott Cooper. Il capitano Joe Blocker è alla soglia della pensione quando, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, riceve l’ordine di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, in fin di vita per una malattia terminale. Peccato che Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e abbia visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo. Al drappello si unisce anche Rosalie, una donna che ha visto trucidare la propria famiglia da una banda di ladri di cavalli Comanche.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

È arrivato il broncio, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 diretto da Andres Couturier. Broncio è un mago brontolone che ha lanciato un sortilegio su un intero mondo rendendo tristi tutti i suoi abitanti. Un giorno, in questo regno incantato, viene catapultato Terry, un ragazzo timido che, con l’aiuto di una principessa, tenterà di sciogliere l’incantesimo.

Film thriller da vedere stasera in TV

La fratellanza, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film thriller del 2017 con Irene Papas, Luther Adler, Alex Cord, Susan Strasberg, Kirk Douglas e la regia di Martin Ritt. Kirk Douglas è un boss mafioso che un giorno viene a sapere il nome dell'assassino di suo padre. Si tratta di un parente: il suocero del fratello. L’uomo lo uccide, ma poi deve fuggire per scampare alla vendetta della famiglia. I boss di New York lanciano un ultimatum al fratello: o lui rintraccia il traditore e lo uccide oppure essi si rifaranno sulla moglie e i figli. Il giovane, con la morte nel cuore, è costretto a sottostare.

Film horror da vedere stasera in TV

Contagious, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2015 diretto da Henry Hobson, con Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson, Laura Cayouette e J.D. Evermore. Wade è un padre devoto, da due settimane alla ricerca della figlia scomparsa. La ritrova dentro un ospedale, dove è stata messa in quarantena per un male che sta colpendo gli Stati Uniti e che trasforma le persone in zombie cannibali. Deciso a proteggerla, il padre la riconduce a casa e condivide con lei le sue ultime settimane di vita, sperando in cuor suo di poterla ancora salvare.

La terra dei morti viventi, ore 21.14 Premium Cinema Energy

Film horror del 2005 diretto da George A. Romero, con Asia Argento, Dennis Hopper, John Leguizamo, Simon Pegg, Simon Baker e Pedro Miguel Arce. La terra è ormai abitata dagli zombie, che rappresentano la maggior parte della sua popolazione. Gli umani superstiti si rifugiano in una città fortezza per poter continuare a vivere le proprie vite. Al di fuori delle mura, però, l’esercito dei morti viventi sta diventando sempre più forte e numeroso, mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza del genere umano.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Welcome to the Rileys, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2018 diretto da Jake Scott, con Kristen Stewart, James Gandolfini, Melissa Leo, Lance E. Nichols e David Jensen. Una coppia con alle spalle la tragica scomparsa della figlia decide di salvare un’adolescente dalla vita difficile, che vive facendo la ballerina presso un loschissimo locale.

Billy Elliot, ore 21.15 Premium Cinema

Film drammatico del 2000 diretto da Stephen Daldry, con Jamie Bell, Gary Lewis, Jamie Draven, Julie Walters, Jean Heywood e Stuart Wells. Billy Elliot è un giovane ragazzo appartenente alla classe operaia inglese degli anni ’80 che scopre di avere una grande passione e un talento innato per la danza. Grazie a un’insegnante capace e sfidando l’opposizione iniziale del padre, Billy riuscirà a intraprendere gli studi e a diventare un ballerino di fama internazionale.

Film biografici da vedere stasera in TV

Race: il colore della vittoria, Premium Cinema +24 HD

Film biografico del 2016 diretto da Stephen Hopkins, con Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten e Eli Goree. La pellicola racconta l’esaltante storia dell’atleta di colore, James Cleveland, detto Jesse, che trionfa alle controverse Olimpiade di Berlino del 1936. L’uomo, con già quattro medaglie d’oro, diventa il simbolo della lotta contro le folli ideologie di Hitler e del Nazismo.

