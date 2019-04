Hostiles - Ostili: un western venato di giallo

Hostiles - Ostili è l’appuntamento non solo per chi ama il sottogenere del western ma per chi adora il cinema in generale.

In onda sabato 6 aprile alle ore 21.15 su Sky Cinema Due, questa pellicola promette di regalare non pochi stati d’animo agli spettatori: dalla suspense alla malinconia, dalla passione amorosa al mistero degno di un thriller, ogni corda emotiva verrà titillata a dovere.

Questo grazie al regista Scott Cooper (che ha firmato tra gli altri anche il film Il fuoco della vendetta) e a un trio di attori da chapeau da lui mirabilmente diretti: Christian Bale, Rosamund Pike e Wes Studi.

Questa trinità, tanto per rimanere in tema western, tira le fila della trama malinconica dal ritmo serratissimo.

Il capitano Joe Blocker è sul punto di andare in pensione quando, su richiesta del Presidente degli Stati Uniti in persona, gli viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo.

Quest’ultimo è in fin di vita a causa di una malattia terminale.

Partendo per questa pericolosissima ultima missione, sul suo cammino il capitano Joe Blocker troverà anche una donna che ha perso l’intera famiglia per mano di un’altra tribù indiana.

Paura, suspense, brividi, azione ma anche tanta passione e romanticismo: ecco gli ingredienti che fanno di Hostiles - Ostili il piatto forte di Sky Cinema Due, in menù sabato 6 aprile alle ore 21.15.

Il film è disponibile anche on demand nella collezione dedicata a Rosamund Pike.