I migliori film anni '80 da vedere ad agosto su Sky

Sky Cinema Collection (canale 303) è il canale di Sky Cinema dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche. Ogni giorno, la programmazione prevede le saghe più popolari, ricorrenze, cicli dedicati a una festività, a un regista, a un attore o a un periodo storico. Questo mese, da sabato 3 a venerdì 16 agosto, Sky Cinema Collection dedica la programmazione al meglio degli anni 80: 50 film che hanno caratterizzato il cinema di quel periodo e che sono entrati nella storia.

Sky Cinema Collection anni 80: i film da non perdere

I mitici anni 80 non sono stati importanti solo per la musica o per la moda, ma anche perché in quel decennio sono usciti al cinema film che sono entrati di diritto tra i cult amati anche dalle generazioni successive. In più, alcuni degli attori più iconici di sempre hanno debuttato proprio negli anni 80, motivo per cui è impossibile non averli visti almeno una volta. Tra le 50 pellicole proposte da Sky Cinema Collection anni 80 segnaliamo l’action movie COMMANDO, con Arnold Schwarzenegger agli inizi della carriera. L’attore è il protagonista di un altro iconico film, caposaldo del cinema sci-fi: TERMINATOR di James Cameron. E poi da non perdere il capolavoro di Oliver Stone sul Vietnam PLATOON, con Charlie Sheen, Willem Dafoe e Tom Berenger. Il compianto e giovanissimo River Phoenix è il protagonista del racconto di formazione STAND BY ME - RICORDO DI UN'ESTATE, tratto da un racconto di Stephen King. George Lucas è il produttore del fantasy LABYRINTH DOVE TUTTO È POSSIBILE con David Bowie e Jennifer Connelly e di HOWARD E IL DESTINO DEL MONDO, la divertente avventura che vede protagonista un papero. Per concludere, il romanticissimo film ambientato su un’isola deserta LAGUNA BLU, con Brooke Shields e Christopher Atkins e FOOTLOOSE, la commedia musicale con uno scatenato Kevin Bacon agli esordi.

Sky Cinema collection anni 80: la programmazione della prima serata

Tanti i film anni 80 da vedere su Sky Cinema Collection in prima serata, a partire dalle 21:15. Si comincia proprio sabato 3 agosto con VOGLIA DI VINCERE, di Rod Daniel con Michael J. Fox al suo debutto cinematografico. Domenica 4 agosto un giovanissimo Tom Cruise nella commedia romantica COCKTAIL di Roger Donaldson. Kevin Kline è protagonista di due film: la commedia travolgente UN PESCE DI NOME WANDA, con cui ottenne l’Oscar, al fianco di Jamie Lee Curtis e alcuni membri dei Monty Python, in onda lunedì 5 agosto, e il dramma generazionale con William Hurt e Glenn Close IL GRANDE FREDDO, in prima serata venerdì 9 agosto. Martedì 6 agosto Bruce Willis non dà tregua a una banda di terroristi rinchiusa in un grattacielo in DIE HARD - TRAPPOLA DI CRISTALLO, mentre mercoledì 7 Michael Douglas è in balia della stalker Glenn Close in ATTRAZIONE FATALE di Adrian Lyne. Giovedì 8 agosto Gene Wilder perde la testa per la modella Kelly LeBrock nella commedia LA SIGNORA IN ROSSO, mentre sabato 10 segnaliamo il feroce ritratto dello yuppismo in WALL STREET di Oliver Stone con Charlie Sheen. Non mancano film dalla colonna sonora indimenticabile, come FLASHDANCE con Jennifer Beals, in onda in prima serata domenica 11 agosto. Bill Murray, Dan Aykroyd e Arold Ramis sono i protagonisti del cult assoluto della commedia anni 80 GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI, da non perdere lunedì 12 agosto. L’irresistibile risata di Eddie Murphy nell’action-comedy BEVERLY HILLS COP - UN PIEDIPIATTI A BEVERLY HILLS è in programma martedì 13 agosto, mentre il 14 ci aspettano i muscoli di Sylvester Stallone nell’action OVER THE TOP. Il giorno di ferragosto ci farà compagnia una giovane Julia Roberts nella commedia sentimentale MYSTIC PIZZA. La rassegna si conclude con WITNESS - IL TESTIMONE di Peter Weir con Harrison Ford e Kelly McGillis, su Sky Cinema Collection venerdì 16 agosto.