Trentacinque anni fa, esattamente l’8 giugno del 1984, Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson debuttavano, armati di zaino protonico e ghost trap, nella loro carriera di acchiappafantasmi con Ghostbusters di Ivan Reitman, la commedia fantasy diventata oramai un cult senza tempo e che i fan di tutto il mondo celebrano in ogni parte del mondo. Il film, nato dalla passione per il paranormale di Dan Aykroyd (anche sceneggiatore con Harold Ramis), era stato ideato per essere interpretato da John Belushi, John Candy e Eddie Murphy. La morte di Belushi e l’impossibilità di Candy e Murphy di legarsi al progetto portò alla versione e ai protagonisti che conosciamo. Un cast che comprende anche Sigourney Weaver e Rick Moranis.

La trama

Siamo a New York, Peter Venkman, Raymond Stantz ed Egon Spengler, tre ricercatori universitari laureati in parapsicologia, che studiano con scarsi risultati i fenomeni paranormali, vengono contattati dalla Biblioteca Pubblica di New York sulla 5ª strada per un possibile avvistamento di un fantasma. Ecco che il trio si trova per la prima volta faccia a faccia con un ectoplasma, quello dell’ex bibliotecaria Eleanor Twitty, la “Signora in Grigio”. Raccolti dei campioni, iniziano a valutare le potenzialità della scoperta, proprio mentre vengono cacciati dal rettore dell’Università per mancanza di risultati nei rispettivi ambiti di ricerca. I compagni convincono Ray a mettere un’ipoteca sulla sua casa d’infanzia e con i soldi ottenuti dalla banca i tre intraprendono la loro nuova e avveniristica attività: quella di acchiappafantasmi a pagamento. Con il genio di Egon mettono a punto apparecchiature sofisticate e tecnologie all’avanguardia come lo zaino protonico (in grado di catturare l’energia psicocinetica dei fantasmi tramite flussi di particelle), il rilevatore di energia psicocinetica (che serve a rilevare la presenza di fantasmi) e le ghost-trap (in grado di intrappolarli). I tre quindi acquistano un palazzo cadente, già sede dei Vigili del Fuoco, come loro quartier generale e una vecchia ambulanza, modificandola secondo le loro esigenze e chiamandola Ecto 1 (dal numero di targa). Assoldano Winston Zeddemore e il quartetto è ora al completo. A questo punto non resta loro che attendere le prime telefonate. L’unica cliente è Dana Barret, una violoncellista che nel frigorifero di casa vede strane apparizioni di creature mostruose che pronunciano un nome: “Zuul”. Un dio malvagio di nome Gozer, giunto da un’altro mondo attraverso un portale dimensionale, ha intenzione di distruggere la Terra. Gozer assumerà le gigantesche sembianze delI’omino Stay Puft dei Marshmallow. I quattro acchiappafantasmi, tra mille peripezie, riusciranno a salvare New York diventando così i beniamini dei loro concittadini. Secondo un sondaggio effettuato nel 2000 dall’American Film Institute la pellicola è arrivata alla posizione numero 28 nella lista delle migliori 100 commedie statunitensi di sempre. Nel 2015 il lungometraggio campione d’incassi è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Anche Sky Cinema celebra Ghostbusters

A 35 anni dall’uscita al cinema, Sky Cinema Comedy propone una serata interamente dedicata a questo cult assoluto della commedia anni 80: alle 21.00 di sabato 8 giugno è previsto lo speciale E POI C’È CATTELAN – GUESTBUSTERS, in cui il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha amichevolmente partecipato all’opening di EPCC, ha invocato l’aiuto dei Guestbusters capitanati da Alessandro Cattelan per salvare Milano dall’invasione dei fantasmi degli ospiti delle scorse edizioni del late show di Sky; a seguire alle 21.15 va in onda GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI, e in seconda serata GHOSTBUSTERS II.