Gli anni 80 sono per il cinema una fonte inesauribile di emozioni, di storie, di suggestioni, di rievocazioni. E hanno i loro elementi distintivi. Sono stati caratterizzati cinematograficamente (e spesso non solo) da volti iconici e sono stati il trampolino di lancio per quei personaggi che lo sarebbero diventati: Arnold Schwarzenegger nell’action movie COMMANDO, e nel caposaldo del cinema sci-fi TERMINATOR di James Cameron; Bruce Willis che non dà tregua a una banda di terroristi rinchiusa in un grattacielo in DIE HARD - TRAPPOLA DI CRISTALLO; Michael Douglas in balia della stalker Glenn Close in ATTRAZIONE FATALE di Adrian Lyne, e nei panni dell’affarista Gordon Gekko, per cui ottenne Oscar® e Golden Globe, nel feroce ritratto dello yuppismo WALL STREET di Oliver Stone e con Charlie Sheen; ritroviamo Sheen nel capolavoro di Oliver Stone sul Vietnam PLATOON, con Willem Dafoe e Tom Berenger; Gene Wilder che perde la testa per la modella Kelly LeBrock nella commedia LA SIGNORA IN ROSSO; la commedia fanta-sportiva con Michael J. Fox VOGLIA DI VINCERE; troviamo Kevin Kline sia nel dramma generazionale con Glenn Close IL GRANDE FREDDO, sia nella commedia travolgente, al fianco di Jamie Lee Curtis e alcuni membri dei Monty Python, UN PESCE DI NOME WANDA, ruolo che fece ottenere a Kline l’Oscar®; non possono mancare i muscoli di Sylvester Stallone nell’action OVER THE TOP, gli occhi azzurri di un giovanissimo Tom Cruise nella commedia romantica COCKTAIL, o l’irresistibile risata di Eddie Murphy nell’action-comedy BEVERLY HILLS COP - UN PIEDIPIATTI A BEVERLY HILLS; una giovane Julia Roberts nella commedia sentimentale MYSTIC PIZZA; Bill Murray, Dan Aykroyd e Arold Ramis nel cult assoluto della commedia anni 80 GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI; e il compianto e giovanissimo River Phoenix nel racconto di formazione STAND BY ME - RICORDO DI UN'ESTATE, tratto da un racconto di Stephen King.



Non mancano inoltre film dall’indimenticabile colonna sonora come il film che ottenne 1 Oscar® e 2 Golden Globe FLASHDANCE con Jennifer Beals, e la commedia musicale con uno scatenato Kevin Bacon FOOTLOOSE. E infine si segnalano: il fantasy LABYRINTH DOVE TUTTO È POSSIBILE con David Bowie e Jennifer Connelly e la divertente avventura che vede protagonista un papero HOWARD E IL DESTINO DEL MONDO, entrambi prodotti da George Lucas; e il romanticissimo film ambientato su un’isola deserta LAGUNA BLU, con Brooke Shields e Christopher Atkins.