Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 30 luglio

Film fantasy da vedere stasera in TV

Lo schiaccianoci e i quattro regni, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Lasse Hallström e Joe Johnston dirigono a quattro mani un’avventura fantasy con un cast stellare composto da Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman e Mackenzie Foy. Alla Vigilia di Natale Clara riceve un misterioso scrigno chiuso a chiave, lasciatole in dono dalla madre. Cercando il modo per aprirlo, Clara si ritroverà in un paese magico, e con l'aiuto dello Schiaccianoci Phillip combatterà per riportare l'armonia tra i regni che lo compongono. “Lo schiaccianoci e i quattro regni” è l’adattamento cinematografico dell’omonimo racconto tedesco di E.T.A. Hoffmann e del balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij da esso tratto. Una storia intramontabile, perfetta per grandi e piccini, capace di incantare chiunque.

Film drammatici da vedere stasera in TV

55 passi, ore 21:15 Sky Cinema Due

Alle ore 21:15 su Sky Cinema Due va in onda “55 passi”, diretto da Bille August, con Hilary Swank ed Helena Bonham Carter. Eleanor Riese, una donna definita affetta da malattia mentale e costretta a subire una serie di violenze nell'istituto in cui è reclusa, un giorno decide di affidarsi all'avvocatessa Colette Hughes. Le due donne, estremamente diverse ma entrambe combattive, lotteranno insieme affinché nessun farmaco o terapia venga somministrata contro la volontà del paziente. Un legal-drama ispirato a una storia vera.

Papillon, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Remake del film cult del 1973, diretto da Michael Noer, con Charlie Hunnam e Rami Malek. Nella Parigi degli anni ’30, l’appena venticinquenne Henri Charrière viene arrestato per un delitto che non ha commesso. Condannato all’ergastolo, viene inviato ai lavori forzati nella sperduta colonia carceraria dell’Isola del Diavolo, nella Guyana francese. Qui fa conoscenza con il falsario Luis Dega, bersaglio delle attenzioni degli altri carcerati. In cambio della protezione di Henri, quest’ultimo accetta di aiutarlo a tentare un’improbabile fuga. Come il classico di Franklin J. Schaffner, il “Papillon” di Noer affronta il tema delle condizioni disumane di detenzione e la parabola di un uomo più forte del suo destino. Ma più del dramma sociale e della denuncia degli orrori penitenziari, è l'amicizia il motore del film.

Film western da vedere stasera in TV

Per qualche dollaro in più, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef, Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski. Due cacciatori di taglie intersecano i loro percorsi trovandosi entrambi sulle tracce dell'Indio, un feroce assassino a capo di una banda di malfattori. Decidono di unire le forze per individuare il punto debole dell'avversario. Dopo il successo di “Per un pugno di dollari”, arriva il secondo capitolo restaurato della trilogia western firmata da Sergio Leone.

Film commedia da vedere stasera in TV

Diario di una schiappa, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Thor Freudenthal. Un film del 2010 con Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris, Steve Zahn, Devon Bostick. Tratto dall’omonimo romanzo di Jeff Kinney, la vita di Greg Heffley, un ragazzino magro e non molto alto. La storia delle sue esperienze scolastiche narrate in un diario. Una commedia giovanile, leggera e delicata. Da guardare con tutta la famiglia.

Colazione da Tiffany (versione restaurata), ore 21:00 Sky Cinema Romance

Torna, in versione restaurata, il film del 1961 “Colazione da Tiffany”, alle ore 21:00 su Sky Cinema Romance. Regia di Blake Edwards. Un film con Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Mickey Rooney. Holly è una provinciale sofisticata che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Si conoscono, diventano amici, e poi qualcosa di più. Un intramontabile capolavoro della commedia americana che ha consacrato il mito di Audrey Hepburn come icona di stile.

Torno a vivere da solo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Diretto e interpretato da Jerry Calà. Un film con Tosca D'Aquino, Enzo Iacchetti, Don Johnson, Paolo Villaggio, Eva Henger. Giacomo, detto Giagià, affermato agente immobiliare, scappa da sua moglie Francesca, una napoletana approdata a Milano negli anni '80, e torna a vivere da solo, nell’appartamento in cui viveva da ragazzo. Dopo 26 anni, troviamo lo stesso personaggio di “Vado a vivere da solo”. Passato anche alla regia, Jerry Calà confeziona un film gradevole che non fa rimpiangere il primo capitolo.

Monty Python – Il senso della vita, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un film di Terry Jones, con Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones. Monty Python, il noto gruppo di attori di cabaret inglesi, in una satira irresistibile sulle assurdità dell'esistenza. Nel mirino dei comici britannici troviamo le guerre coloniali, la vita di caserma, il mondo della finanza, il controllo delle nascite, il cenone di Natale. Per una serata di comicità brillante.

Poveri ma ricchissimi, ore 21:00 Premium Cinema

Film di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Ormai ai Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere. Ecco perché indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti. Grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona.

La scuola, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film del 1995 di Daniele Luchetti, con Fabrizio Bentivoglio, Silvio Orlando, Anna Galiena, Enrica Maria Modugno, Antonio Petrocelli. La pellicola è divisa in tre parti ed è un ritratto della scuola italiana, sempre in attesa di riforma, visto finalmente dalla parte degli insegnanti. Una commedia che riesce a far ridere e sorridere con l’amaro in bocca.

La Polinesia è sotto casa, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Saverio Smeriglio e Andrea Goroni. Un film con Gianluca D'Ercole, Giulia Bellucci, Alessia Raccichini, Fabiana Baldinelli, Alessandro Gimelli, Tommaso Benevenuti, Pierfrancesco Pesaola. Stefano Redi ha 34 anni, un lavoro ben remunerato, una macchina sportiva, una vita sociale con amici dell'alta finanza e la figlia di un diplomatico francese come fidanzata. Potrebbe sentirsi un uomo pienamente realizzato se solo non provasse una profonda insofferenza per l'idea di vivere solo in funzione del lavoro. Stefano capisce che non è verso quel mondo che vuole proiettare il proprio futuro: non gli interessano più soldi, potere e prestigio, ma solo ritrovare la libertà persa dieci anni prima, quando disse addio alle onde del mare e alla sua amata tavola da surf. Una commedia romantica tra la libertà delle onde del mare.

Funny people, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Judd Apatow. Un film con Adam Sandler, Seth Rogen, Leslie Mann, Eric Bana, Jonah Hill, Jason Schwartzman. George Simmons ha un pubblico che lo ama sia come stand up comedian che come star cinematografica, vive in una villa sul Pacifico e ha un aereo privato. Ciò che gli manca sono gli amici. Un giorno arriva la notizia che gli cambia la vita: soffre di una forma di leucemia e gli resta poco tempo. Desideroso di non trascorrere da solo gli ultimi giorni si sceglie come assistente Ira, un comico che va a vivere con lui e scrive i testi che George utilizza in quelle che considera le sue ultime esibizioni. Non tutto è facile, ma succederà qualcosa di inatteso... Una commedia che porta la firma dell’ottima regia di Judd Apatow.

I gemelli, ore 21:00 Comedy Central

Un film di Ivan Reitman, con Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger, Chloe Webbe, Maury Chaykin, Kelly Preston. Nel 1952 sei uomini coltissimi si accoppiano a turno con una bella ragazza con l'intento è di mettere al mondo l’uomo perfetto. Nascono due gemelli: nel film li ritroviamo 35 anni dopo. Uno è un colosso di grande cultura e di nessuna esperienza amatoria. L'altro è un piccoletto di non specchiata moralità. Il colosso cerca di persuadere il bassetto ad accompagnarlo a trovare la madre. L'altro acconsente: il viaggio gli fornirà l'occasione per arraffare 5 milioni di dollari. Una commedia con Danny DeVito, per una serata in relax.

Film d’azione da vedere stasera in TV

XXX, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Rob Cohen con Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson. Xander Cage è uno specialista di sport estremi, le cui imprese sono conosciute in tutto il mondo. Trovandosi nei guai con la legge, la CIA gli propone la libertà in cambio della sua collaborazione in una pericolosa impresa. Scene d’azione spettacolari e battute fulminanti per il primo film "americano" di Asia Argento.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Vault – Nessuno è al sicuro, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Dan Bush, con James Franco, Taryn Manning, Francesca Eastwood e Scott Haze. Nel tentativo di salvare la vita del fratello, due sorelle organizzano una rapida in banca: quando si rendono conto che i soldi non sono abbastanza, capiscono di dover scendere nel caveau, dove forze misteriose e malvagie si annidano e attendono le loro vittime. Un film adrenalinico e ben orchestrato, da non perdere per una serata da brivido.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Predator, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Shane Black dirige il nuovo capitolo della saga, nel cast: Boyd Holbrook, Jake Busey, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn. Predator, una terribile creatura aliena, fa la sua ricomparsa sulla Terra nei pressi di una piccola cittadina. La sua presenza spinge un ex soldato e una biologa a unire le loro forze a quelle di un gruppo di militari per combattere la minacciosa creatura. Gli alieni tornano a dare la caccia agli umani in questo imperdibile film di fantascienza.

Film storici da vedere stasera in TV

300, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Zack Snyder, film del 2007 con Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Michael Fassbender. Durante la seconda guerra persiana (480 a.C.), il re spartano Leonida con i suoi 300 uomini riesce a resistere per diversi giorni al soverchiante esercito persiano di Serse, approfittando della configurazione favorevole del territorio. L'eroico sacrificio dà l'occasione ai Greci di prepararsi e sconfiggere i Persiani. “300” è un film di guerra spettacolare, dalla fotografia cupa e livida, con scene e personaggi che sembrano fumetti in movimento, realizzati con una tecnologia stupefacente.

