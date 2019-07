Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 27 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Come ti divento bella, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Film commedia diretto da Marc Silverstein e Abby Kohn, con Amy Schumer, Michelle Williams e Naomi Campbell. Renée è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un'azienda di cosmetici dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la sede principale dell'azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma la donna non sente di essere all’altezza delle sue altissime, magrissime e bellissime colleghe. In seguito a un banale incidente, la paffuta Renée si convince di essere avvenente come una modella. Una brillante commedia sull’importanza di avere fiducia in se stessi.

La grazia nel cuore, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film commedia del 1996 diretto da Allison Anders, con Patsy Kensit, John Turturro, Matt Dillon, Bridget Fonda e Eric Stoltz. Una giovane cantautrice cerca di inserirsi nel mondo artistico che ruota attorno al Brill Building di New York. Qui, nonostante le prime difficoltà, riesce a trovare un suo spazio e diversi amori, di cui nessuno fortunato. il punto fermo della sua vità resterà sempre il manager che l’ha scoperta e aiutata fin dall’inizio.

Commediasexi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Divertente commedia italiana diretta da Alessandro D'Alatri, conSergio Rubini, Paolo Bonolis, Margherita Buy, Stefania Rocca e Elena Santarelli. L'onorevole Massimo Bonfili, attualmente impegnato nell'elaborare una riforma del diritto di famiglia, ha moglie, due figlie e una abitazione altoborghese. Ha però anche un'amante, Martina, una splendida attricetta che ha aiutato a trovare uno spazio nel mondo dello spettacolo. C'è però il rischio di essere scoperto e Bonfili non se lo può permettere, non tanto sul piano della conservazione degli affetti familiari quanto piuttosto su quello della politica.

Jenny’s wedding, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2015 diretto da Mary Agnes Donoghue, con Katherine Heigl, Tom Wilkinson, Linda Emond, Grace Gummer, Alexis Bledel e Matthew Metzger. Jenny Farrell ha deciso di sposarsi ma non ha ancora rivelato alla famiglia che a salire insieme a lei sull’altare sarà un’altra donna, la sua ex compagnia di stanza. Una volta scoperto il segreto, i Farrells dovranno scegliere se adeguarsi ai tempi, accettando il matrimonio della figlia, o rischiare di restare indietro.

Una piccola impresa meridionale, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2012 diretta e interpretata da Rocco Papaleo, con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobulova, Sarah Felberbaum e Claudia Potenza. All’interno di un vecchio faro in disuso nella costa pugliese trova rifugio don Costantino, un ex prete espulso dalla Chiesa per uno scandalo. Ben presto, l’eremo si trasforma nel luogo di incontro di personaggi singolari, tutti in cerca di un momento di riflessione per costruire un futuro migliore.

Film western da vedere stasera in TV

Geronimo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film western con Scott Wilson, Gene Hackman, Robert Duvall, Jason Patric, Wes Studi e la regia di Walter Hill. Il fiero capo indiano Geronimo si adatta a vivere rinchiuso nella riserva S. Carlos. Ma per poco: ben presto per i maltrattamenti è costretto a ribellarsi. Fugge con un pugno di seguaci e sparge il terrore nell’Arizona. Dopo molti anni di scorrerie decide di arrendersi ottenendo una onorevole pace dal governo di Washington.

Film d’avventura da vedere stasera su Sky

I ragazzi di Timpelbach, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura diretto da Nicolas Bary, con Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulos, Léo Legrand, Gérard Depardieu e Carole Bouquet. Timpelbach è un piccolo villaggio perso tra le montagne, dove la vita di ogni giorno sembra essere perfetta. Ma non è così semplice. I piccoli del villaggio sono capricciosi e insopportabili e i loro genitori vicini a una crisi di nervi tanto da decidere di partire per un giorno.

Film d’azione da vedere stasera su Sky

Push, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2009 diretto da Paul McGuigan, con Chris Evans, Dakota Fanning, Camilla Belle, Cliff Curtis, Djimon Hounsou e Maggie Siff. Alcune persone mostrano dei poteri paranormali che consentono loro di muovere gli oggetti con il pensiero, prevedere il futuro, creare nuove realtà e uccidere senza toccare le vittime. L’agenzia governativa Division cerca in tutti i modi di radunarle per condurre degli esperimenti che aumentino i loro poteri e creare un esercito invincibile.

Salt, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione diretto da Phillip Noyce, con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski e Andre Braugher. Evelyn Salt è un'agente CIA con la più alta considerazione da parte dei suoi superiori. Un giorno, una spia russa fa una rivelazione che le sconvolgerà l'esistenza: il Presidente russo verrà assassinato in occasione della sua visita negli Stati Uniti per i funerali di Stato del Vicepresidente americano. Evelyn Salt viene accusata di essere al centro del complotto.

Film polizieschi da vedere stasera su Sky

L'organizzazione sfida l'ispettore Tibbs, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film poliziesco del 1971 diretto da Don Medford, con Sidney Poitier, Fred Beir, Raul Julia e Sheree North. Un poliziotto indaga sui loschi traffici di una ditta che smercia droga. Le sue ricerche lo portano, però, all’esonero dal servizio e a scatenare una sanguinosa reazione da parte della banda. L’uomo si ritroverà da solo nella lotta contro la criminalità e finirà con l’essere sopraffatto dai malviventi.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

La donna del tenente francese, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico diretto da Karel Reisz, con Jeremy Irons, Meryl Streep, Leo McKerne Lynsey Baxter. La vicenda dell'infelice Sarah, messa al bando nell'Inghilterra vittoriana per la sua fugace relazione con un tenente francese, si intreccia con la storia d'amore dell'attrice che, dallo stesso romanzo, sta girando un film. Opera calligrafica, splendidamente ambientata, con una grande e intensa Meryl Streep nel doppio ruolo principale.

Iris - Un amore vero, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2001 diretto da Richard Eyre, con Judi Dench, Jim Broadbent, Kate Winslet e Hugh Bonneville. Iris è una scrittrice e filosofa inglese che, nel 1956, conosce e sposa John Bayley a distanza di due anni dal suo primo romanzo. Il loro rapporto, inizialmente burrascoso, cambia radicalmente quando a Iris viene diagnosticato l’Alzheimer e si trova per la prima volta costretta a seguire gli ordini del marito, non più a dettarne.

Il palazzo del Viceré, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017 diretto da Gurinder Chadha, con Gillian Anderson, Hugh Bonneville, Lily Travers, Michael Gambon, Simon Callow, Manish Dayal e Huma Qureshi. La Viceroy House di Delhi è da sempre la casa dei governatori britannici in India. Per sei mesi, nel 1947, Lord Mountbatten assume l’incarico di ultimo dei Viceré con l’obiettivo di riconsegnare l’India alla sua gente. Insieme alla figlia e alla moglie, vive nella Viceroy House circondata da sikh e indiani del subcontinente, ma ben presto si scatenerà un conflitto che coinvolgerà tutti quanti.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Geostorm, ore 21.15 Premium Cinema

Film apocalittico del 2017, diretto da Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris e Alexandra Maria Lara. Un testardo ma affascinante progettista di satelliti è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Proprio mentre i due uomini devono risolvere un grosso problema spaziale, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti.

Film thriller da non perdere stasera in tv

L'avvocato del diavolo, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Thriller giudiziario diretto da Taylor Hackford, con Al Pacino, Charlize Theron, Keanu Reeves, Jeffrey Jones, Judith Ivey e Connie Nielsen. Kevin è un brillante avvocato di provincia, vince sempre. Viene chiamato a New York da un grande studio. Avrà il successo che merita. In realtà il giovane vende l'anima al diavolo, letteralmente, perché il suo pigmalione è proprio il demonio.

Film horror da non perdere stasera in tv

Annabelle 2: Creation, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Flm horror diretto da Stewart Hendler, con Briana Evigan, Leah Pipes, Rumer Willis, Jamie Chung, Margo Harshman e Julian Morris. Uno scherzo durante una festa porta alla morte Megan, membro di una confraternita di ragazze, che hanno giurato segretezza e solidarietà a qualsiasi costo. Remake di "Non entrate in quel collegio" del 1983.

